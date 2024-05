фармакодинамика.

Левофлоксацин

Механизм действия . Левофлоксацин, активный L-изомер офлоксацина, — это антибактериальное средство группы фторхинолонов, которое подавляет активность бактериальных топоизомераз II типа — ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Действие левофлоксацина на грамотрицательные бактерии направлено преимущественно на их ДНК-гиразу, а у грамположительных бактерий — на топоизомеразу IV. Спектр активности против возбудителей глазных заболеваний включает аэробные грамположительные микроорганизмы (например S. aureus MSSA, S. pyogenes, S. pneumoniae, группу Streptococcus viridans), аэробные грамотрицательные бактерии (например E. coli, H. fluenzae, M. catarrhalis, изоляты группы P. aeruginosa), другие организмы (напр. Chlamydia trachomatis).

Механизмы возникновения резистентности . Существуют 2 основных механизма возникновения резистентности бактерий к левофлоксацину, а именно: снижение концентрации препарата внутри бактериальной клетки и изменения в наборе ферментов, против которых направлено действие препарата. Такие изменения возникают вследствие мутаций в хромосомальных генах, кодирующих ДНК-гиразу (gyrA таgyrB) и топоизомеразу IV (parC и parE; grlA и grlB у Staphylococcus aureus). Причинами возникновения резистентности из-за снижения концентрации препарата внутри бактериальной клетки являются изменения пор внешней мембраны (OmpF), что уменьшает возможность проникновения фторхинолонов внутрь грамотрицательных бактерий, или эфлюксные насосы. Резистентность через эфлюкс описана у пневмококков (PmrA), стафилококков (NorA), анаэробных и грамотрицательных бактерий. Кроме этого, сообщается об опосредованной плазмидами резистентности к хинолонам (определяется геном qnr) у Klebsiella pneumoniae и E. coli.

Перекрестная резистентность . Возможно возникновение перекрестной резистентности между фторхинолонами. Единичная мутация не вызывает клинической резистентности, но множественные мутации обычно вызывают клиническую резистентность ко всем лекарственным средствам класса фторхинолонов. Изменения пор внешней мембраны и системы эфлюкса могут иметь широкую специфичность субстрата, быть направлены против нескольких классов антибактериальных средств и привести к возникновению множественной резистентности.

Критерии интерпретации результатов теста на восприимчивость . Критерии интерпретации отсутствуют.

Дексаметазон

Механизм действия . Кортикостероиды, такие как дексаметазон, оказывают противовоспалительное действие путем угнетения сосудистых адгезивных молекул эндотелиальных клеток, ЦОГ I или II и экспрессии цитокинов. В результате этого уменьшается экспрессия медиаторов воспаления и подавляется адгезия лейкоцитов к сосудистому эндотелию, предотвращая таким образом их проникновение в воспаленные ткани глаза. Дексаметазон обладает выраженным противовоспалительным действием с уменьшенными минералокортикоидными эффектами по сравнению с некоторыми другими стероидами и является одним из наиболее сильнодействующих противовоспалительных средств.

Клиническая эффективность . Применение препарата Дукресса изучали в контролируемом исследовании для подтверждения его не меньшей эффективности по сравнению со стандартным лечением доступными на рынке глазными каплями с тобрамицином (0,5%) и дексаметазоном (0,1%) для профилактики, лечения воспаления и предотвращения инфекций, связанных с хирургическим вмешательством по поводу катаракты у взрослых. Исследователь, ответственный за оценку параметров исследования, не имел доступа к данным о назначенном пациентам лечения. Пациентам, у которых операция по удалению катаракты прошла без осложнений, назначали глазные капли Дукресса по 1 капле 4 раза в сутки в течение 7 дней, затем — глазные капли с дексаметазоном 0,1% по 1 капле 4 раза в сутки еще на 7 дней или глазные капли сравнения с тобрамицином + дексаметазоном по 1 капле 4 раза в сутки в течение 14 дней.

Данные об эффективности получали у 395 пациентов, которые после операции по удалению катаракты получали препарат Дукресса, и у 393 пациентов, получавших препарат сравнения. После завершения 14 дней лечения доля больных без признаков воспаления (первичная конечная точка исследования) в группе, получавшей препарат Дукресса и дексаметазон, по сравнению с группой, получавшей тобрамицин + дексаметазон, составила 95,19% и 94,91% соответственно. Разница между двумя указанными долями пациентов составила 0,0028 (95% ДИ: [-0,0275; 0,0331]), что не продемонстрировало разницы в эффективности исследуемой схемы лечения и схемы сравнения. В ходе исследования ни в одной из групп не было зафиксировано случаев эндофтальмита. Признаки воспаления передней камеры в группе, получавшей капли глазные Дукресса, отсутствовали у 73,16% на 4-й день и у 85,57% пациентов на 8-й день после операции. В группе, получавшей тобрамицин + дексаметазон, признаки воспаления передней камеры отсутствовали у 76,84% на 4-й день и у 86,77% больных на 8-й день. Гиперемия конъюнктивы исчезла уже на 4-й день у 85,75% пациентов в группе препарата Дукресса по сравнению с 82,19% в группе тобрамицин + дексаметазон соответственно. Профиль безопасности был одинаковым в обеих группах.

Дети . Европейское агентство по лекарственным средствам отказалось от обязательства предоставлять результаты исследований безопасности и эффективности применения лекарственного средства Дукресса для профилактики и лечения воспаления и предотвращения инфекций, связанных с хирургическим вмешательством по поводу катаракты, во всех подгруппах популяции детей (для получения информации о применении детям см. раздел ПРИМЕНЕНИЕ).

Фармакокинетика

Инстилляция препарата Дукресса в глаза приводит к всасыванию обоих действующих веществ в ткани глаз и в гораздо меньшем количестве — в системный кровоток.

После инстилляции препарата в глаз кролика концентрация левофлоксацина в плазме крови увеличивается с повышением дозы после однократного или многократного введения. В плазме крови определяются низкие уровни дексаметазона натрия фосфата. Фактически дексаметазона натрия фосфат быстро метаболизируется in vivo в дексаметазон, который является активным метаболитом. Содержание дексаметазона в плазме крови увеличивается с дозой, а после повторных введений препарата наблюдается незначительное накопление как левофлоксацина, так и дексаметазона. Уровни левофлоксацина и дексаметазона в тканях глаза (водянистая влага, роговица и конъюнктива) после одной и повторных инстилляций оказываются выше C max в плазме крови. В частности, после 28-дневного лечения уровень левофлоксацина и дексаметазона в тканях глаза соответственно в 50-100 раз и в 3-4 раза выше, чем уровень C max в плазме крови. 125 пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, были случайным образом распределены на 3 группы по применению лекарственных средств: левофлоксацина, дексаметазона и препарата Дукресса. 1 каплю каждого препарата инстиллировали за 90 и 60 мин до лимбального парацентеза. Среднее наблюдаемое значение концентрации левофлоксацина составляло 711,899 нг/мл (95% ДИ: 595,538; 828,260) в группе лекарственного средства Дукресса по сравнению с 777,307 нг/мл (95% ДИ: 617,220; 937,394) при применении левофлоксацина в качестве монотерапии. Концентрации левофлоксацина в водянистой влаге значительно выше, чем минимальные ингибирующие концентрации для глазных патогенов в диапазоне активности левофлоксацина.

При применении препарата Дукресса концентрация дексаметазона достигала 11,774 нг/мл (95% ДИ: 9,812; 13,736) по сравнению с 16,483 нг/мл (95% ДИ: 13,736; 18,838) при применении дексаметазона в качестве монотерапии. И левофлоксацин, и дексаметазон выводятся с мочой.