Левофлоксацин (Levofloxacin)
Левофлоксацин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
1 мл раствора для инфузий содержит: левофлоксацина гемигидрат эквивалентно левофлоксацину — 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор зеленовато-желтой окраски.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны.
Код АТС J01М А12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — синтетическое антибактериальное средство из группы фторхинолонов, S-энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.
Механизм действия
В качестве антибактериального препарата из группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика
Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения максимальной концентрации в плазме крови (Сmax) или площади под фармакокинетической кривой (АUC) и минимальной ингибирующей (угнетающей) концентрацией (МИК).
Механизм резистентности
Основной механизм резистентности является результатом мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Благодаря механизму действия обычно нет перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Контрольные точки
Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) граничные значения МИК левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от промежуточно чувствительных организмов (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов (см. таблицу 1).
Клинические предельные значения МИК левофлоксацина
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 0.5 мг/л
|1 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤ 0.001 мг/л
|1 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤ 0.5 мг/л
|1 мг/л
Staphylococcus spp.
Coagulase-negative staphylococci
|≤ 0.001 мг/л
|1 мг/л
|Enterococcus spp1
|≤ 4 мг/л
|4 мг/л
|Streptococcus pneumoniae
|≤ 0.001 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus A, B, C, G
|≤ 0.001 мг/л
|2 мг/л
|Haemophilus influenzae
|≤ 0.06 мг/л
|0.06 мг/л
|Moraxella catarrhalis
|≤ 0.125 мг/л
|0.125 мг/л
|Helicobacter pylori
|≤ 1 мг/л
|≤ 1 мг/л
|Aerococcus sanguinicola and urinae2
|≤ 2 мг/л
|≤ 2 мг/л
|Aeromonas spp.
|≤ 0.5 мг/л
|1 мг/л
|Фармакокинетические-фармакодинамические граничные значения (не связанные с видами)
|≤ 0.5 мг/л
|1 мг/л
1Только неосложненные инфекции мочевыводящих путей.
2Восприимчивость можно определить на основе чувствительности к ципрофлоксацину.
Распространенность резистентности может варьироваться географически и со временем для выбранных видов. Желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что полезность препарата, минимум при некоторых типах инфекций, сомнительна.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии:
Bacillus anthracis,
Staphylococcus aureus метициллинчувствительный,
Staphylococcus saprophyticus,
Streptococci, група С і G,
Streptococcus agalactiae,
Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus pyogenes.
Аэробные грамотрицательные бактерии:
Eikenella corrodens,
Haemophilus influenzae,
Haemophilus para-influenzae,
Klebsiella oxytoca,
Moraxella catarrhalis,
Pasteurella multocida,
Proteus vulgaris,
Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии:
Peptostreptococcus.
Другие:
Chlamydophila pneumoniae,
Chlamydophila psittaci,
Chlamidia trachomatis,
Legionella pneumophila,
Mycoplasma pneumoniae,
Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
Аэробные грамположительные бактерии:
Enterococcus faecalis,
Staphylococcus aureus метициллинрезистентный*,
Coagulase-negative Staphylococcus spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии:
Acinetobacter baumannii,
Citrobacter freundii,
Enterobacter aerogenes,
Enterobacter cloacae,
Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae,
Morganella morganii,
Proteus mirabilis,
Providencia stuartii,
Pseudomonas aeruginosa,
Serratia marcescens.
Анаэробные бактерии:
Bacteroides fragilis.
Естественно резистентные штаммы
Аэробные грамположительные бактерии:
Enterococcus faecium.
*Метициллинрезистентный S. aureus, с большой вероятностью, может иметь общую резистентность к фторхинолонам, включая левофлоксацин.
Фармакокинетика.
Равновесное состояние достигается в течение 48 ч при режиме дозирования 500 мг 1–2 раза в сутки.
Средний объем распределения левофлоксацина составляет около 100 л после однократного и повторного введения дозы 500 мг, что указывает на его широкое распространение в тканях организма. Проникновение в ткани и жидкости организма.
Левофлоксацин обладает способностью проникать в слизистую оболочку бронхов, жидкость альвеолярного эпителия, альвеолярные макрофаги, ткани легких, кожи (содержимое пузырей), ткань предстательной железы и мочу. Однако в спинномозговую жидкость левофлоксацин проникает плохо.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется очень незначительно, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% от количества препарата, выделяемого с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хоральной структуры.
Выведение
После перорального и внутривенного введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 ч), обычно выводится почками (более 85% введенной дозы).
Средний выраженный общий клиренс левофлоксацина после введения одной дозы 500 мг составил 175±29,2 мл/мин.
Нет существенной разницы в отношении фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения, что свидетельствует о том, что эти пути (пероральный и внутривенный) взаимозаменяемы.
Линейность
Для левофлоксацина характерна линейная фармакокинетика в диапазоне 50–1000 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина оказывает влияние почечная недостаточность. При понижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а периоды полувыведения увеличиваются, как видно из таблицы 1.
Таблица 1
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|< 20
|20–40
|50–80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (часы)
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме отличий, связанных с клиренсом креатинина.
Гендерные отличия
Отдельный анализ пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти гендерные различия клинически значимы.
Показания
Инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- негоспитальная пневмония*;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей*;
- острый пиелонефрит и осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- хронический бактериальный простатит;
- легочная форма сибирской язвы: профилактика после контактов и лечения.
*Применительно к вышеуказанным инфекционным заболеваниям левофлоксацин следует назначать только в случаях недостаточной эффективности других антибактериальных лекарственных средств, которые преимущественно применяют для начального лечения данных инфекций.
Следует учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, левофлоксацину или другим хинолонам. Эпилепсия, побочные реакции со стороны сухожилий после предварительного применения хинолонов. Период беременности или кормления грудью. Детский возраст (младше18 лет).
Особенности применения
Следует избегать применения лекарственного средства пациентам, которые имели серьезные побочные реакции в прошлом при применении хинолонов или фторхинолонов. Лечение этих пациентов левофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки пользы/риска.
Пациентам с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями мозгового кровообращения следует соблюдать осторожность при применении препарата.
Аневризма и диссекция аорты и регургитация/недостаточность сердечного клапана сердца
Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске аневризмы и диссекции аорты, особенно у пациентов пожилого возраста, и регургитации аортального и митрального клапанов после применения фторхинолонов. Сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и о регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца у пациентов, получавших фторхинолоны (см. раздел «Побочные реакции»).
Следовательно, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и после рассмотрения других терапевтических вариантов лечения пациентов с положительным семейным анамнезом аневризмы или врожденным пороком сердечных клапанов, или у пациентов с существующим диагнозом аневризмы и/или дисекции аорты, или заболеванием сердечного клапана или при наличии других факторов риска или благоприятных условий:
- как для аневризмы и диссекции аорты, так и при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например нарушения соединительной ткани, такие как синдром Марфана или синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, болезнь Бехчета, гипертония, ревматоидный артрит) или дополнительно
- при аневризме и диссекции аорты (например сосудистые расстройства, такие как артериит Такаясу или гигантоклеточный артериит, или известный атеросклероз, или синдром Шегрена) или дополнительно
- при регургитации/недостатке сердечного клапана (например инфекционный эндокардит). Риск аневризмы и диссекции аорты и их разрыв может быть повышен у пациентов, одновременно получающих системные кортикостероиды.
При появлении внезапной боли в животе, груди или спине пациентам следует немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи.
Пациентам следует рекомендовать немедленно обращаться за медицинской помощью при острой одышке, новом приступе сердцебиения или развитии отека живота или нижних конечностей.
Почечная недостаточность
Левофлоксацин выводится в основном почками, поэтому пациентам с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы.
В течение всего курса лечения необходимо контролировать функции почек и печени. В случае развития побочных эффектов, особенно со стороны ЦНС и аллергических реакций, которые могут возникнуть после первого приема препарата, необходимо отменить применение левофлоксацина.
Пациенты со склонностью к судорогам
Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог.
Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как в случае с другими хинолонами, левофлоксацин следует применять с чрезвычайной осторожностью пациентам, склонным к судорогам, или при одновременном приеме лекарственных средств, снижающих церебральный судорожный порог, таким как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»)). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Одновременное лечение фенбуфеном и подобными нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами или препаратами, снижающими церебральный судорожный порог, такими как теофиллин, также требует осторожности. В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Реакции фоточувствительности
Во время лечения левофлоксацином сообщали о реакциях фоточувствительности.
С целью предупреждения возникновения реакций фоточувствительности пациентам, принимающим левофлоксацин, следует избегать солнечного облучения и действия УФ-лучей (лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) из-за возможной фотосенсибилизации во время приема левофлоксацина или в течение 48 ч после прекращения применения левофлокса.
Резистентность
При очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, препарат может не дать оптимального терапевтического эффекта. При госпитальных инфекциях, вызванных Ps. Aeruginosa, и при тяжелых случаях пневмококковой пневмонии может потребоваться комбинированная терапия. Распространенность приобретенной резистентности к препарату среди отдельных видов возбудителей может различаться в зависимости от географического региона и изменяться со временем. В этой связи необходима местная информация по резистентности возбудителей; рекомендуется устанавливать микробиологический диагноз с выделением патогена и демонстрацией его чувствительности к антибиотикам, особенно при тяжелых инфекциях или отсутствии должного ответа на терапию.
Для метициллинрезистентного S. аureus (MRSA) существует очень высокая вероятность коррезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В этой связи левофлоксацин не рекомендован для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Частым возбудителем инфекций мочевыводящих путей может быть резистентна к левофлоксацину E. сoli, что следует учесть, назначая левофлоксацин пациентам с заболеваниями мочевыводящих путей. Врачам, назначающим терапию, рекомендуется учитывать местную распространенность резистентности E. coli к фторхинолонам.
Продолжительность инфузии
Необходимо соблюдать рекомендованную скорость введения раствора для инфузий — не менее 30 минут для дозы 250 мг и 60 минут для дозы 500 мг. Относительно офлоксацина известно, что во время инфузии возможны тахикардия и временное повышение артериального давления. В редких случаях может наблюдаться, как следствие, резкое понижение артериального давления, циркуляторный коллапс. Если при введении левофлоксацина (l-изомера офлоксацина) наблюдается выраженное снижение артериального давления, введение следует немедленно прекратить.
Тендинит и разрыв сухожилий
В редких случаях у пациентов может возникать тендинит. Развитие тендинита и разрыв сухожилий (в частности, но не ограничиваясь ахилловым сухожилием), иногда с обеих сторон, могут наблюдаться уже в первые 48 часов после начала лечения хинолонами или фторхинолонами, причем о таких случаях сообщали также через несколько месяцев после завершения применения препарата. Риск развития тендинита и разрыва сухожилий повышен у пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушением функции почек, пациентов, перенесших трансплантацию паренхиматозных органов, у пациентов, получающих суточную дозу 1000 мг левофлоксацина, а также у пациентов, одновременно проходящих лечение кортикостероидами. Соответственно следует избегать одновременного применения кортикостероидов.
При первых признаках тендинита (например болезненное опухание, воспаление) следует срочно прекратить лечение левофлоксацином и рассмотреть альтернативные варианты лечения. Пораженные конечности следует лечить соответствующим образом (например иммобилизация). При наличии признаков тендинопатии не рекомендуется применять кортикостероиды.
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея, особенно тяжелая, персистирующая и/или с примесями крови во время или после лечения препаратом может свидетельствовать о заболевании, ассоциированном с Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которого является псевдомембранозный колит. Если подозревается псевдомембранозный колит, терапию препаратом следует немедленно отменить и без промедления начать симптоматическое и специфическое лечение (например ванкомицина). В этой клинической ситуации противопоказаны препараты, подавляющие перистальтику кишечника.
Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Пациенты с латентной или развитой недостаточностью активности глюкозо-6-фосфата дегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям, если их лечат хинолоновыми антибактериальными препаратами. В связи с этим в случае необходимости применения левофлоксацина за этими пациентами следует проводить наблюдение за возможным возникновением гемолиза.
Обострение миастении гравис. Фторхинолоны, в том числе левофлоксацин, обладают эффектом нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. В послерегистрационном периоде у пациентов с миастенией гравис с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, в том числе легочная недостаточность, требующая респираторной поддержки, и летальные исходы. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с известной миастенией гравис в анамнезе.
Психотические реакции
У пациентов, получавших хинолоны, включая левофлоксацин, сообщалось о возникновении психотических реакций. Очень редко они приводили к суицидальным мыслям и самодеструктивному поведению, иногда даже после приема единственной дозы левофлоксацина. В случае, если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
При применении препарата следует воздерживаться от алкоголя.
Тяжелые кожные побочные реакции
При применении левофлоксацина сообщали о тяжелых кожных побочных реакциях, включая токсический эпидермальный некролиз (TEN: также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона (SJS) и реакции лекарственного средства с эозинофилией и системными симптомами (DREES), которые могут быть или летальными (см. раздел «Побочные реакции»).
При назначении препарата пациентам следует предупредить о признаках и симптомах тяжелых кожных реакций и тщательно следить. Если появляются признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, левофлоксацин следует немедленно прекратить и принимать альтернативное лечение.
Если у пациента развилась серьезная реакция, такая как SJS, TEN или DRESS при применении левофлоксацина, лечение левофлоксацином не следует восстанавливать у этого пациента в любое время.
Пациентам, принимающим антагонисты витамина К
Пациентам, применяющим антагонисты витамина К, следует контролировать показатели свертывания крови при одновременном приеме левофлоксацина и антагонистов витамина К (варфарин) из-за потенциального риска увеличения показателей свертывания крови (протромбиновое время/МНО) и/или кровотечения.
Реакции гиперчувствительности
Левофлоксацин может вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (такие как ангионевротический отек, вплоть до анафилактического шока) даже после применения начальной дозы. В этом случае пациентам следует прекратить лечение немедленно и обратиться к врачу.
Дисгликемия
Как и при применении всех хинолонов, при применении левофлоксацина сообщали об отклонениях уровня глюкозы в крови (в том числе, о гипер- и гипогликемии), как правило, у диабетиков, одновременно проходящих лечение определенным пероральным антидиабетическим средством (например глибенкламид) или инсулином. Известны случаи гипогликемической комы. У пациентов, с диагностированным сахарным диабетом, рекомендуется тщательный контроль уровня глюкозы в крови.
Удлинение интервала QT
Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как, например:
- врожденный или приобретенный синдром удлинения интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, удлиняющих интервал QT (в том числе антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства);
- нескорректированный электролитный дисбаланс (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- пожилой возраст пациента;
- болезнь сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста и женщины более чувствительны к препаратам, удлиняющим интервал QT. Поэтому следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, в этих группах пациентов.
Периферическая нейропатия
Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, приводящей к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости, у пациентов, принимавших фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, такие как боль, ощущение жжения, покалывание, онемение или слабость, чтобы предотвратить возникновение необратимого состояния.
Опиаты
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов опиатов с помощью более специфических методов.
Левофлоксацин ингибирует рост Mycobacterium tuberculosis, и поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.
Гепатобилиарные нарушения. Сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до печеночной недостаточности, иногда летальной, при приеме левофлоксацина, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие симптомы болезни печени как анорексия, желтуха, черная моча, зуд или боли в области живота.
Легочная форма сибирской язвы
Клиническая практика базируется на исследованиях чувствительности Bacillus anthracis in vitro, а также экспериментальных данных исследований на животных вместе с ограниченными данными исследований у человека. Врачам следует обращаться к согласованным национальным и/или международным документам по лечению сибирской язвы.
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции
В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от возраста и имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых побочных реакциях, влияющих на различные, а иногда на несколько сразу систем организма (в том числе опорно-двигательную, нервную, психическую и органы чувств). Применение препарата следует немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов какой-либо серьезной побочной реакции и обратиться за консультацией к врачу.
Натрий
Это лекарственное средство содержит 39,1 ммоль (900 мг) натрия на 100 мл раствора. Это следует учитывать пациентам, которые соблюдают диету с контролем содержания натрия.
Нарушение зрения
Если наблюдается нарушение зрения или побочные реакции со стороны органов зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Побочные реакции», «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).
Суперинфекция
Применение левофлоксацина, особенно в течение длительного времени, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных к действию препарата микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Способ применения и дозы
Левофлоксацин следует применять немедленно (в течение 3 ч) после перфорации резиновой пробки, чтобы предотвратить бактериальное заражение. Защита от света при инфузии не требуется.
При комнатном освещении раствор для внутривенного введения можно хранить в течение 3 суток без защиты от света.
Лекарственное средство предназначено только для одноразового применения.
Перед применением раствор необходимо осмотреть. Использовать следует только прозрачный раствор, свободный от частиц.
Как и все другие препараты, любое неиспользованное лекарственное средство следует утилизировать в соответствии с местными правилами.
Раствор для инфузий Левофлоксацин вводится внутривенно медленно 1–2 раза в день. Доза зависит от типа и тяжести инфекции, а также чувствительности к возможному возбудителю. Лечение препаратом Левофлоксацин после начального применения его внутривенной формы может быть завершено применением пероральной формы при приемлемости такого лечения для конкретного пациента. Учитывая биоэквивалентность парентеральных и пероральных лекарственных форм можно применять одинаковую их дозу.
Рекомендованная доза для взрослых с нормальной функцией почек, в которых клиренс креатинина составляет более 50 мл/мин.
Таблица 2
|Показания
|Доза, мг
|Количество приемов в сутки
|Продолжительность лечения
|Негоспитальная пневмония
|500
|1–2 раза
|7–14 дней
|Острый пиелонефрит
|500
|1 раз
|7–10 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500
|1 раз
|7–14 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500
|1 раз
|28 дней
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500
|1–2 раза
|7–14 дней
|Легочная форма сибирской язвы
|500
|1 раз
|8 недель
Согласно клиническому состоянию пациента через несколько дней (как правило, 2 — 4 дня) возможен переход от начального внутривенного введения к пероральному приему левофлоксацина в той же дозе.
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, для пациентов с нарушением функции почек дозу следует снизить.
Дозирование для взрослых пациентов с нарушением функции почек, у которых клиренс креатинина составляет менее 50 мл/мин.
Таблица 3
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|50–20 мл/мин
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг/ 24 часа
|первая доза — 500 мг последующие — 250 мг/ 24 часа
|первая доза — 500 мг последующие — 250 мг/ 12 часов
|19–10 мл/мин
|первая доза — 250 мг последующие — 125 мг/ 48 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/ 24 часа
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/ 12 часов
|< 10 мл/мин (а также при гемодиализе и ХАПД 1)
|первая доза — 250 мг; последующие — 125 мг/ 48 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/ 24 часа
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/ 24 часа
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не требуются.
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени. Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в значительной степени метаболизируется в печени.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если почечная функция не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Левофлоксацин вводится внутривенно медленно путём капельной инфузии. Продолжительность введения должна быть не менее 30 минут для дозы 250 мг или не менее 60 минут для 500 мг.
В соответствии с состоянием пациента через несколько дней возможен переход от внутривенного введения к пероральному приему левофлоксацина в той же дозе.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как и при применении других антибактериальных средств, рекомендуется продолжать лечение препаратом минимум в течение 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Смешивание с другими растворами для инфузий
Левофлоксацин совместим со следующими растворами для инфузий:
0,9% раствор хлорида натрия, 5% глюкозы моногидрат, 2,5% глюкоза в растворе Рингера, многокомпонентные растворы для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты).
Дети
Применение препарата противопоказано детям (младше 18 лет), поскольку не исключено поражение суставного хряща.
Побочные реакции
Ниже приведены побочные реакции по системам органов и частоте: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (< 1/10000), неизвестно (не может быть оценена исходя из имеющихся данных).
В каждой группе побочные реакции представлены в порядке снижения проявлений.
|Классификация по органам и системам
|Часто (от ≥ 1/100 к < 1/10)
|Нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100)
|Редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000)
|Неизвестно (не может быть оценена исходя из имеющихся данных)
|Инфекции и инвазии
|Грибковые инфекции, включая инфекцию, вызванную грибами рода Candida. Резистентность патогенных микроорганизмов
|Со стороны кровеносной и лимфатической системы
|Лейкопения, эозинофилия
|Тромбоцитопения, нейтропения
|Панцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия
|Со стороны иммунной системы
|Ангионевротический отек, гиперчувствительность (см. раздел «Особенности применения»)
|Анафилактический шока, анафилактоидный шока (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны метаболизма и питания
|Анорексия
|Гипогликемия, особенно у больных сахарным диабетом (см. раздел «Особенности применения»)
|Гипергликемия, гипогликемическая кома (см. раздел «Особенности применения»)
|Психические расстройства*
|Бессонница
|Тревожность, спутанность сознания, нервозность
|Психотические реакции (например галлюцинации, паранойя), депрессия ажитация, делирий, необычные сновидения, ночные кошмары
|Психотические реакции с самодеструктивным поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны нервной системы*
|Головная боль, головокружение
|Сонливость, тремор, дисгевзия (субъективное расстройство вкуса)
|Судороги (см. раздел «Противопоказанния» и «Особенности применения»), парестезия, нарушение памяти
|Периферическая сенсорная или сенсомоторная нейропатия (см. раздел «Особенности применения»), нарушение обоняния (паросмия), включая аносмию (отсутствие обоняния), дискинезия (нарушение координации движений), экстрапирамидные расстройства, агевзия, синкопе (обморок), доброкачественная внутричерепная гипертензия
|Со стороны органа зрения*
|Зрительные нарушения, такие как затуманивание зрения (см. «Особенности применения»)
|Временная потеря зрения (см. раздел «Особенности применения»), увеит, неврит зрительного нерва
|Со стороны органов слуха и равновесия*
|Вертиго
|Шум в ушах
|Потеря слуха, нарушение слуха
|Со стороны сердца**
|Тахикардия, ощущение сердцебиения
|Желудочковая тахикардия, которая может приводить к остановке сердца, желудочковая аритмия типа torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT), удлинение интервала QT на электрокардиограмме (см. разделы «Особенности применения» и «Передозировка»)
|Со стороны сосудов**
|Касается только формы препарата для внутривенного введения, флебит
|Гипотония
|Со стороны дыхательной системы
|Одышка (диспноэ)
|Бронхоспазм, аллергический пневмонит
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Диарея, рвота, тошнота
|Боли в животе, диспепсия, вздутие живота, запор
|Геморрагическая диарея, которая в очень редких случаях может свидетельствовать об энтероколите, в т.ч. псевдомембранозный (см. раздел «Особенности применения»), панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Повышение показателей печеночных энзимов (АлАТ/ АсАТ, щелочная фосфатаза, ГГТ)
|Повышение уровня билирубина в крови
|Желтуха и тяжелые поражения печени, в том числе случаи развития летальной острой печеночной недостаточности, в первую очередь у больных с тяжелыми основными заболеваниями (см. раздел «Особенности применения»), гепатит
|Со стороны кожи и подкожных тканейb
|Сыпь, зуд, крапивница, гипергидроз
|Реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром) (см. раздел «Особенности применения»), устойчивая медикаментозная сыпь
|Токсичный эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, полиморфная эритема, реакции фотосенсибилизации (см. раздел «Особенности применения»), лейкоцитокластический васкулит, стоматит
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани*
|Артралгия, миалгия
|Поражение сухожилия (см. разделы «Противопоказанния» и «Особенности применения»), в том числе тендинит (например ахиллового сухожилия), мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных миастенией гравис (см. раздел «Особенности применения»)
|Рабдомиолиз, разрыв сухожилий (например ахиллового сухожилия) (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»), разрыв связок, разрыв мышц, артрит
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Повышенные показатели креатинина в плазме крови
|Острая почечная недостаточность (например вследствие интерстициального нефрита)
|Общие нарушения и реакции в месте введения*
|Касается только формы препарата для внутривенного введения: реакция в месте инфузии (боль, покраснение)
|Астения
|Лихорадка
|Боль (включая боль в спине, груди и конечностях)
|Со стороны эндокринной системы
|Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ)
aАнафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда возникать даже после введения первой дозы.
bРеакции со стороны кожи и слизистой оболочки иногда возможны даже после применения первой дозы препарата.
*В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, влияющих на различные, а иногда на несколько сразу, системы организма и органы чувств (в том числе реакции, такие как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушения походки, невропатии, связанные с парестезией, депрессия, усталость, нарушение памяти, нарушение сна, нарушение слуха, зрения , вкуса и запаха) (см. раздел «Особенности применения»).
Другие нежелательные побочные эффекты, связанные с приемом фторхинолонов:
- приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
** У пациентов, получавших фторхинолоны, сообщали о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе, 1 флакон в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
"Юник Фармасьютикал Лабораториз" (отделение фирмы "Дж. Б. Кемикалз энд Фармасьютикалз Лтд.").