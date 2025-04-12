Следует избегать применения лекарственного средства пациентам, которые имели серьезные побочные реакции в прошлом при применении хинолонов или фторхинолонов. Лечение этих пациентов левофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки пользы/риска.

Пациентам с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями мозгового кровообращения следует соблюдать осторожность при применении препарата.

Аневризма и диссекция аорты и регургитация/недостаточность сердечного клапана сердца

Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске аневризмы и диссекции аорты, особенно у пациентов пожилого возраста, и регургитации аортального и митрального клапанов после применения фторхинолонов. Сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и о регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца у пациентов, получавших фторхинолоны (см. раздел «Побочные реакции»).

Следовательно, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и после рассмотрения других терапевтических вариантов лечения пациентов с положительным семейным анамнезом аневризмы или врожденным пороком сердечных клапанов, или у пациентов с существующим диагнозом аневризмы и/или дисекции аорты, или заболеванием сердечного клапана или при наличии других факторов риска или благоприятных условий:

как для аневризмы и диссекции аорты, так и при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например нарушения соединительной ткани, такие как синдром Марфана или синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, болезнь Бехчета, гипертония, ревматоидный артрит) или дополнительно

при аневризме и диссекции аорты (например сосудистые расстройства, такие как артериит Такаясу или гигантоклеточный артериит, или известный атеросклероз, или синдром Шегрена) или дополнительно

при регургитации/недостатке сердечного клапана (например инфекционный эндокардит). Риск аневризмы и диссекции аорты и их разрыв может быть повышен у пациентов, одновременно получающих системные кортикостероиды.

При появлении внезапной боли в животе, груди или спине пациентам следует немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи.

Пациентам следует рекомендовать немедленно обращаться за медицинской помощью при острой одышке, новом приступе сердцебиения или развитии отека живота или нижних конечностей.

Почечная недостаточность

Левофлоксацин выводится в основном почками, поэтому пациентам с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы.

В течение всего курса лечения необходимо контролировать функции почек и печени. В случае развития побочных эффектов, особенно со стороны ЦНС и аллергических реакций, которые могут возникнуть после первого приема препарата, необходимо отменить применение левофлоксацина.

Пациенты со склонностью к судорогам

Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог.

Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как в случае с другими хинолонами, левофлоксацин следует применять с чрезвычайной осторожностью пациентам, склонным к судорогам, или при одновременном приеме лекарственных средств, снижающих церебральный судорожный порог, таким как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»)). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.

Одновременное лечение фенбуфеном и подобными нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами или препаратами, снижающими церебральный судорожный порог, такими как теофиллин, также требует осторожности. В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.

Реакции фоточувствительности

Во время лечения левофлоксацином сообщали о реакциях фоточувствительности.

С целью предупреждения возникновения реакций фоточувствительности пациентам, принимающим левофлоксацин, следует избегать солнечного облучения и действия УФ-лучей (лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) из-за возможной фотосенсибилизации во время приема левофлоксацина или в течение 48 ч после прекращения применения левофлокса.

Резистентность

При очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, препарат может не дать оптимального терапевтического эффекта. При госпитальных инфекциях, вызванных Ps. Aeruginosa, и при тяжелых случаях пневмококковой пневмонии может потребоваться комбинированная терапия. Распространенность приобретенной резистентности к препарату среди отдельных видов возбудителей может различаться в зависимости от географического региона и изменяться со временем. В этой связи необходима местная информация по резистентности возбудителей; рекомендуется устанавливать микробиологический диагноз с выделением патогена и демонстрацией его чувствительности к антибиотикам, особенно при тяжелых инфекциях или отсутствии должного ответа на терапию.

Для метициллинрезистентного S. аureus (MRSA) существует очень высокая вероятность коррезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В этой связи левофлоксацин не рекомендован для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.

Частым возбудителем инфекций мочевыводящих путей может быть резистентна к левофлоксацину E. сoli, что следует учесть, назначая левофлоксацин пациентам с заболеваниями мочевыводящих путей. Врачам, назначающим терапию, рекомендуется учитывать местную распространенность резистентности E. coli к фторхинолонам.

Продолжительность инфузии

Необходимо соблюдать рекомендованную скорость введения раствора для инфузий — не менее 30 минут для дозы 250 мг и 60 минут для дозы 500 мг. Относительно офлоксацина известно, что во время инфузии возможны тахикардия и временное повышение артериального давления. В редких случаях может наблюдаться, как следствие, резкое понижение артериального давления, циркуляторный коллапс. Если при введении левофлоксацина (l-изомера офлоксацина) наблюдается выраженное снижение артериального давления, введение следует немедленно прекратить.

Тендинит и разрыв сухожилий

В редких случаях у пациентов может возникать тендинит. Развитие тендинита и разрыв сухожилий (в частности, но не ограничиваясь ахилловым сухожилием), иногда с обеих сторон, могут наблюдаться уже в первые 48 часов после начала лечения хинолонами или фторхинолонами, причем о таких случаях сообщали также через несколько месяцев после завершения применения препарата. Риск развития тендинита и разрыва сухожилий повышен у пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушением функции почек, пациентов, перенесших трансплантацию паренхиматозных органов, у пациентов, получающих суточную дозу 1000 мг левофлоксацина, а также у пациентов, одновременно проходящих лечение кортикостероидами. Соответственно следует избегать одновременного применения кортикостероидов.

При первых признаках тендинита (например болезненное опухание, воспаление) следует срочно прекратить лечение левофлоксацином и рассмотреть альтернативные варианты лечения. Пораженные конечности следует лечить соответствующим образом (например иммобилизация). При наличии признаков тендинопатии не рекомендуется применять кортикостероиды.

Заболевания, вызванные Clostridium difficile

Диарея, особенно тяжелая, персистирующая и/или с примесями крови во время или после лечения препаратом может свидетельствовать о заболевании, ассоциированном с Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которого является псевдомембранозный колит. Если подозревается псевдомембранозный колит, терапию препаратом следует немедленно отменить и без промедления начать симптоматическое и специфическое лечение (например ванкомицина). В этой клинической ситуации противопоказаны препараты, подавляющие перистальтику кишечника.

Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Пациенты с латентной или развитой недостаточностью активности глюкозо-6-фосфата дегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям, если их лечат хинолоновыми антибактериальными препаратами. В связи с этим в случае необходимости применения левофлоксацина за этими пациентами следует проводить наблюдение за возможным возникновением гемолиза.

Обострение миастении гравис. Фторхинолоны, в том числе левофлоксацин, обладают эффектом нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. В послерегистрационном периоде у пациентов с миастенией гравис с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, в том числе легочная недостаточность, требующая респираторной поддержки, и летальные исходы. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с известной миастенией гравис в анамнезе.

Психотические реакции

У пациентов, получавших хинолоны, включая левофлоксацин, сообщалось о возникновении психотических реакций. Очень редко они приводили к суицидальным мыслям и самодеструктивному поведению, иногда даже после приема единственной дозы левофлоксацина. В случае, если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.

При применении препарата следует воздерживаться от алкоголя.

Тяжелые кожные побочные реакции

При применении левофлоксацина сообщали о тяжелых кожных побочных реакциях, включая токсический эпидермальный некролиз (TEN: также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона (SJS) и реакции лекарственного средства с эозинофилией и системными симптомами (DREES), которые могут быть или летальными (см. раздел «Побочные реакции»).

При назначении препарата пациентам следует предупредить о признаках и симптомах тяжелых кожных реакций и тщательно следить. Если появляются признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, левофлоксацин следует немедленно прекратить и принимать альтернативное лечение.

Если у пациента развилась серьезная реакция, такая как SJS, TEN или DRESS при применении левофлоксацина, лечение левофлоксацином не следует восстанавливать у этого пациента в любое время.

Пациентам, принимающим антагонисты витамина К

Пациентам, применяющим антагонисты витамина К, следует контролировать показатели свертывания крови при одновременном приеме левофлоксацина и антагонистов витамина К (варфарин) из-за потенциального риска увеличения показателей свертывания крови (протромбиновое время/МНО) и/или кровотечения.

Реакции гиперчувствительности

Левофлоксацин может вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (такие как ангионевротический отек, вплоть до анафилактического шока) даже после применения начальной дозы. В этом случае пациентам следует прекратить лечение немедленно и обратиться к врачу.

Дисгликемия

Как и при применении всех хинолонов, при применении левофлоксацина сообщали об отклонениях уровня глюкозы в крови (в том числе, о гипер- и гипогликемии), как правило, у диабетиков, одновременно проходящих лечение определенным пероральным антидиабетическим средством (например глибенкламид) или инсулином. Известны случаи гипогликемической комы. У пациентов, с диагностированным сахарным диабетом, рекомендуется тщательный контроль уровня глюкозы в крови.

Удлинение интервала QT

Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как, например:

врожденный или приобретенный синдром удлинения интервала QT;

одновременное применение лекарственных средств, удлиняющих интервал QT (в том числе антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства);

нескорректированный электролитный дисбаланс (например гипокалиемия, гипомагниемия);

пожилой возраст пациента;

болезнь сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).

Пациенты пожилого возраста и женщины более чувствительны к препаратам, удлиняющим интервал QT. Поэтому следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, в этих группах пациентов.

Периферическая нейропатия

Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, приводящей к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости, у пациентов, принимавших фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, такие как боль, ощущение жжения, покалывание, онемение или слабость, чтобы предотвратить возникновение необратимого состояния.

Опиаты

У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов опиатов с помощью более специфических методов.

Левофлоксацин ингибирует рост Mycobacterium tuberculosis, и поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.

Гепатобилиарные нарушения. Сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до печеночной недостаточности, иногда летальной, при приеме левофлоксацина, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие симптомы болезни печени как анорексия, желтуха, черная моча, зуд или боли в области живота.

Легочная форма сибирской язвы

Клиническая практика базируется на исследованиях чувствительности Bacillus anthracis in vitro, а также экспериментальных данных исследований на животных вместе с ограниченными данными исследований у человека. Врачам следует обращаться к согласованным национальным и/или международным документам по лечению сибирской язвы.

Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции

В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от возраста и имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых побочных реакциях, влияющих на различные, а иногда на несколько сразу систем организма (в том числе опорно-двигательную, нервную, психическую и органы чувств). Применение препарата следует немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов какой-либо серьезной побочной реакции и обратиться за консультацией к врачу.

Натрий

Это лекарственное средство содержит 39,1 ммоль (900 мг) натрия на 100 мл раствора. Это следует учитывать пациентам, которые соблюдают диету с контролем содержания натрия.

Нарушение зрения

Если наблюдается нарушение зрения или побочные реакции со стороны органов зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Побочные реакции», «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).

Суперинфекция

Применение левофлоксацина, особенно в течение длительного времени, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных к действию препарата микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.