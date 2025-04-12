Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
Від природи до доказової медицини
Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
100 г сиропа содержат: 10 г экстракта (1:11) из корня горечавки (Radix Gentianae), цветков первоцвета с чашечкой (Flores Primulae cum Calycibus), травы вербены (Herba Verbenae), травы щавеля (Herba Rumicis), цветков бузины (Flores Sambuci) (1:3:3:3:3) (экстрагент этанол 59% (об./об.);
вспомогательные вещества: вода очищенная, аромат вишневый, мальтит жидкий.
Корня генцианы - 0,07 г/100 мл
Цветков первоцвета с чашечками - 0,207 г/100 мл
Травы щавеля - 0,207 г/100 мл
Цветков бузины - 0,207 г/100 мл
Травы вербены - 0,207 г/100 мл
растительные компоненты, входящие в состав лекарственного средства, проявляют комплексную активность, которая заключается в секретолитическом действии, противоотечном, противовоспалительном, иммуностимулирующем и противовирусном эффекте.
Под влиянием препарата регулируется секреция и уменьшается отек тканей. Восстанавливаются дренаж и вентиляция околоносовых пазух, устраняется заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей.
острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа.
препарат дозировать с помощью мерного колпачка в дозах, указанных в таблице, в соответствии с возрастом, 3 раза в сутки:
|Возраст
|Разовая доза, мл
|Суточная доза, мл
|Дети в возрасте 2–5 лет
|2,1
|6,3 (3 раза по 2,1 мл)
|Дети в возрасте 6–11 лет
|3,5
|10,5 (3 раза по 3,5 мл)
|Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
|7
|21 (3 раза по 7 мл)
Применять Синупрет, сироп, можно как в неразбавленном виде, так и с небольшим количеством жидкости (не содержащей алкоголя). Перед употреблением сироп следует взболтать. Препарат можно принимать во время приема пищи, напитков или между приемами пищи. Пациентам, которые жалуются на функциональную диспепсию (так называемый чувствительный желудок), рекомендуют принимать сироп после еды. Для детей в возрасте до 6 лет разовую дозу сиропа следует развести в 1 столовой ложке воды.
В процессе хранения возможно помутнение или выпадение осадка, что не влияет на эффективность препарата.
Если врач не назначил иначе, рекомендованный курс лечения составляет 7–14 дней.
Следует соблюдать раздел ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Дети. В связи с недостаточностью опыта применения препарат не следует применять у детей в возрасте до 2 лет.
повышенная индивидуальная чувствительность к какому-либо из действующих или вспомогательных компонентов препарата, другим видам первоцвета, а также пептическая язва.
нечасто отмечают случаи желудочно-кишечных расстройств (включая боль в желудке, тошноту, диарею, рвоту, дискомфорт в животе). Также возможны реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, покраснение кожи, зуд, крапивницу, отек Квинке, одышку, припухлость лица.
При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
рекомендована консультация врача, если у больного наблюдаются выраженные симптомы риносинусита тяжелой степени, такие как кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носовых ходов, нарушение зрения, асимметрия средней части лица или глаз или онемение лица, поскольку в таком случае может потребоваться неотложная медикаментозная терапия.
Если во время лечения сиропом Синупрет симптомы у пациента сохраняются после 7–14 дней, усиливаются или периодически повторяются, пациенту рекомендуется обратиться к врачу.
Особое внимание требует применения препарата, если известно о наличии гастрита или функциональной диспепсии (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует принимать предпочтительно после еды, запивая достаточным количеством воды (например, стаканом воды).
Этот препарат содержит 440 мг алкоголя (этанола), что эквивалентно 63 мг/мл (8%) на 1 дозу (7 мл) сиропа, а также эквивалентно 11 мл пива или 5 мл вина. Незначительное количество алкоголя в этом препарате не оказывает негативного влияния на пациентов, но пациентам с алкоголизмом или успешно завершившим лечение от алкоголизма не следует применять это лекарственное средство. Также следует соблюдать осторожность при применении у детей и пациентов с заболеваниями печени и больных эпилепсией.
Синупрет сироп не следует принимать без консультации врача пациентам с непереносимостью определенных сахаров, поскольку это лекарственное средство содержит мальтит жидкий.
Примечание для больных сахарным диабетом. 7 мл сиропа содержат 5,5 г мальтита жидкого, что соответствует около 0,35 ХЕ. Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты при заболевании сахарным диабетом. Значение калорийности составляет 2,3 ккал/г мальтита жидкого. Мальтит жидкий может оказать легкое слабительное действие.
Период беременности или кормления грудью. Сироп Синупрет в период беременности или кормления грудью следует принимать с осторожностью только после установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы для матери/риска для плода (ребенка). Неизвестно, проникают ли действующие вещества сиропа Синупрет или их метаболиты в грудное молоко. Нельзя исключать риск для ребенка во время грудного вскармливания.
Из-за содержания этанола сироп следует применять при невозможности приема таблеток Синупрет.
Воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В рекомендованных дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, но следует иметь в виду, что Синупрет содержит этанол.
в настоящее время отсутствуют сведения о каких-либо взаимодействиях с другими лекарственными средствами. В случае одновременного применения других лекарственных средств следует обратиться за консультацией к врачу.
случаи передозировки в настоящее время неизвестны. Возможно увеличение выраженности указанных побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), в таком случае следует обратиться к врачу.
Лечение: при возникновении признаков отравления или передозировки необходима симптоматическая терапия.
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона препарат пригоден для применения в течение 6 мес.