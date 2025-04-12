препарат дозировать с помощью мерного колпачка в дозах, указанных в таблице, в соответствии с возрастом, 3 раза в сутки:



Возраст Разовая доза, мл Суточная доза, мл Дети в возрасте 2–5 лет 2,1 6,3 (3 раза по 2,1 мл) Дети в возрасте 6–11 лет 3,5 10,5 (3 раза по 3,5 мл) Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет 7 21 (3 раза по 7 мл)



Применять Синупрет, сироп, можно как в неразбавленном виде, так и с небольшим количеством жидкости (не содержащей алкоголя). Перед употреблением сироп следует взболтать. Препарат можно принимать во время приема пищи, напитков или между приемами пищи. Пациентам, которые жалуются на функциональную диспепсию (так называемый чувствительный желудок), рекомендуют принимать сироп после еды. Для детей в возрасте до 6 лет разовую дозу сиропа следует развести в 1 столовой ложке воды.

В процессе хранения возможно помутнение или выпадение осадка, что не влияет на эффективность препарата.

Если врач не назначил иначе, рекомендованный курс лечения составляет 7–14 дней.

Следует соблюдать раздел ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Дети. В связи с недостаточностью опыта применения препарат не следует применять у детей в возрасте до 2 лет.