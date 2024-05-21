Бисферро (Bisferro) (559040) - инструкция по применению Диетические добавки
Бисферро инструкция по применению
Характеристика
согласно общедоступным литературным данным, основные компоненты, содержащие Бисферро, обладают следующими свойствами:
— лактоферрин — это гликопротеин из группы трансферринпротеинов, передает железо клеткам и контролирует уровень свободного железа в крови, предотвращает образование свободных радикалов и тем самым предупреждает повреждение и гибель клеток;
— фолиевая кислота — это водорастворимый витамин, который принимает участие в процессе кроветворения, помогает созревать эритроцитам, а также обеспечивает протекание ряда метаболических процессов.
Благодаря сочетанию этих компонентов Бисферро способствует уменьшению дефицита фолиевой кислоты, а также нормализации процессов кроветворения.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к основному рациону питания — дополнительный источник лактоферрина (гликопротеина, способного связывать свободное железо) и фолиевой кислоты, способствует нормализации процессов кроветворения, в т.ч. при нарушении функции кишечника и метаболических процессов в организме, способствует нормальному развитию нервной системы плода, нормализации процессов при нарушении всасывания и транспортировки фолиевой кислоты, уменьшению усталости и истощенности, повышению иммунитета. Обладает общеукрепляющими и детоксикационными свойствами.
Диетические добавки не следует применять в качестве замены полноценного рациона питания.
Употреблять взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки между едой. Продолжительность употребления определяется врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Перед применением требуется консультация с врачом!
Предостережение: лактоферрин содержит лактозу и молочный белок, поэтому продукт необходимо употреблять с осторожностью при непереносимости молочных продуктов (аллергии на молочные продукты); в период беременности или лактации применять только по рекомендации врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта; детский возраст.
Условия хранения
хранить в сухом, защищенном от света, удаленном от тепла и влаге месте, при температуре не выше 25 °С.