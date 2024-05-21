диетическая добавка к основному рациону питания — дополнительный источник лактоферрина (гликопротеина, способного связывать свободное железо) и фолиевой кислоты, способствует нормализации процессов кроветворения, в т.ч. при нарушении функции кишечника и метаболических процессов в организме, способствует нормальному развитию нервной системы плода, нормализации процессов при нарушении всасывания и транспортировки фолиевой кислоты, уменьшению усталости и истощенности, повышению иммунитета. Обладает общеукрепляющими и детоксикационными свойствами.

Диетические добавки не следует применять в качестве замены полноценного рациона питания.

Употреблять взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки между едой. Продолжительность употребления определяется врачом.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Перед применением требуется консультация с врачом!

Предостережение: лактоферрин содержит лактозу и молочный белок, поэтому продукт необходимо употреблять с осторожностью при непереносимости молочных продуктов (аллергии на молочные продукты); в период беременности или лактации применять только по рекомендации врача.