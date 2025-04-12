Нифуроксазид суспензия (Nifuroxazide suspension)
Нифуроксазид суспензия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: nifuroxazide;
5 мл суспензии содержат нифуроксазида 220 мг;
вспомогательные вещества: карбомер; сахароза; натрия гидроксид (Е 524); кислота лимонная, моногидрат (Е 330); симетикон; метилпарагидроксибензоат (Е 218); ароматизатор банановый; вода очищенная.
Лекарственная форма
Суспензия оральная.
Основные физико-химические свойства: суспензия светло-желтого цвета с банановым запахом, при хранении слегка оседает, но после взбалтывания возвращается в состояние однородной суспензии, не оставляя плотного осадка на дне флакона.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства, которые применяются для лечения кишечных инфекций. Код АТХ А07А Х03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нифуроксазид является противомикробным препаратом, производным нитрофурана. Механизм действия полностью не выяснен. Антимикробные и противопаразитарные свойства нифуроксазида, возможно, обусловлены наличием аминогруппы. Локальная активность и отсутствие проникновения в органы и ткани организма предопределяет уникальность нифуроксазида по сравнению с другими производными нитрофурана, поскольку отсутствует системное действие этого антидиарейного препарата. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E.coli, Salmonellae, Shigellae.
Фармакокинетика.
Нифуроксазид после перорального применения практически не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и не попадает в органы и ткани, более 99% принятого препарата остаётся в кишечнике. Биотрансформация нифуроксазида происходит в кишечнике, около 20% принятого количества выводится в неизмененном виде. Нифуроксазид и его метаболиты выводятся с калом. Скорость выведения препарата зависит от количества принятого лекарственного средства и от моторики желудочно-кишечного тракта. В целом выведение нифуроксазида медленное, он остается в желудочно-кишечном тракте в течение длительного времени.
В терапевтических дозах нифуроксазид практически не угнетает нормальную микрофлору кишечника, не вызывает появления стойких микробных форм, а также развития перекрестной устойчивости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Лечебный эффект достигается с первых часов лечения.
Показания
Острая диарея инфекционной этиологии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, к другим производным 5-нитрофурана или к другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нифуроксазид не рекомендуется принимать одновременно с сорбентами, препаратами, в состав которых входит спирт, препаратами, которые могут вызвать антабусные реакции, а также с препаратами, угнетающими центральную нервную систему.
Особенности применения
Лечение нифуроксазидом не исключает диетического режима и регидратации. В случае необходимости следует применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста и состояния пациента и интенсивности диареи.
Регидратация должна быть основным элементом в лечении острой диареи у детей. Детям необходимо обеспечить частое (каждые ¼ часа) питьё.
Профилактику или лечение дегидратации необходимо проводить пероральными или внутривенными растворами. Если назначена регидратация, рекомендуется применять растворы, предназначенные для этой цели, в соответствии с инструкциями по разведению и применению. Предусмотренный объём пероральных регидратационных растворов зависит от потери массы тела. В случае тяжелой и длительной диареи, интенсивной рвоты и отказа от приёма пищи необходима внутривенная регидратация, соответственно возрасту и состоянию пациента.
В случае отсутствия необходимости такой регидратации, следует обеспечить компенсацию потери жидкости употреблением большого количества напитков, которые содержат соль и сахар (в перерасчете среднесуточной потребности в 2 литрах воды).
Следует учитывать рекомендации диетического режима во время диареи: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и напитков.
Следует отдать предпочтение рису. Решение об употреблении молочных продуктов принимать, в зависимости от конкретного случая.
Если диарея сопровождается клиническими проявлениями, указывающими на агрессивные явления (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), препарат Нифуроксазид необходимо назначать в комплексе с антибактериальными средствами системного действия, которые применяют для лечения кишечных инфекций, поскольку препарат не всасывается в кишечнике и не поступает в системное кровообращение. Препарат не назначают в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.
Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат. Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218), который может вызвать аллергическую реакцию (замедленного типа).
В ходе лечения употребление алкоголя строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамоподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, ощущением жара в области лица и верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
Способ применения и дозы
Принимать внутрь, независимо от приёма пищи. Перед применением суспензию следует взбалтывать до получения гомогенной суспензии. В случае необходимости суспензию можно запить водой.
Не превышать рекомендованную дозу
Дети в возрасте от 2 лет: по 5 мл суспензии 3 раза в сутки.
Взрослые: по 5 мл суспензии 4 раза в сутки.
Длительность лечения — не больше 7 суток.
Дозу отмерить с помощью ложечки, вложенной в упаковку препарата.
Дети
Не назначать детям младше 2 лет.
Побочные реакции
Со стороны системы крови и лимфатической системы: описан один случай гранулоцитопении.
Со стороны иммунной системы: возможны аллергические реакции, включая ангионевротический отёк (отёк Квинке), анафилактический шок, крапивницу и кожный зуд. Возникновение аллергической реакции требует отмены препарата. В дальнейшем пациенту необходимо избегать приёма нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: индивидуальные случаи гиперчувствительности к нифуроксазиду проявляются болью в животе, тошнотой, рвотой и обострением диареи. В случае появления таких симптомов незначительной интенсивности нет необходимости в применении специальной терапии или в прекращении применения нифуроксазида, поскольку симптомы быстро затухают. В случае выраженного обострения следует прекратить прием препарата и в дальнейшем избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Со стороны кожи и подкожной соединительной ткани: редко появляются кожные реакции в виде кожной сыпи, зуда.
Сообщалось об одном случае пустулеза у пациента пожилого возраста и одном случае узловатой почесухи при наличии контактной аллергии к нифуроксазиду.
Срок годности
1,5 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
После вскрытия флакона, хранить не более 14 дней.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе; по 1 флакону с ложкой мерной в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.