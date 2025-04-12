Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена

Диет нормализация сахара (Diet normalization of sugar)

Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Цены в Киев
от 165,00 грн
в 12 аптеках
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Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки