Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена
Диет нормализация сахара (Diet normalization of sugar)
Цены в
Киев
от
165,00
грн
в 12 аптеках
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Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена
Цены в
Киев
от
165,00
грн
в 12 аптеках
Найти в аптеках
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