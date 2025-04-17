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Диет нормализация сахара (Diet normalization of sugar)
Диет нормализация сахара (Diet normalization of sugar)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
185,06
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
177,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
165,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
185,67
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
177,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
165,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
196,39
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
201,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
201,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
188,61
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
194,98
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
185,31
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
196,33
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
201,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
177,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
165,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 44/2
131.9 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
185,33
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
195,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 1
134.1 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
196,42
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 55
159.6 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
196,49
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
185,55
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
230.3 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
195,26
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
Диет нормализация сахара ВитаВит капсулы 500 мг банка №30
Красота и Здоровье
195,61
грн
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