Аскорбинка® с глюкозой и кальцием (Ascorbinka with glucose and calcium) (558232) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 122,60 грн
Без рецепта
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
Аскорбинка с глюкозой и кальцием инструкция по применению
Характеристика
рекомендовано для профилактики дефицита кальция у взрослых и детей, профилактики кариеса, остеопороза.
Рекомендации по употреблению
разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте от 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям в возрасте 7–10 лет — до 8 таблеток в сутки, детям в возрасте 4–6 лет — до 7 таблеток в сутки.
Не превышать указанное количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.
Предостережение: повышенная чувствительность к компонентам продукта, сахарный диабет.
При приеме в высоких дозах возможны аллергические реакции.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в сухом недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №120
от 122,60 грн