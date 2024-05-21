Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАскорбинка® с глюкозой и кальцием (Ascorbinka with glucose and calcium)

Аскорбинка® с глюкозой и кальцием (Ascorbinka with glucose and calcium) (558232) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Аскорбинка<sup>&reg;</sup> с глюкозой и кальцием (Ascorbinka with glucose and calcium)
Цена в городе Киев
от 122,60 грн
Без рецепта
120 шт от 122,60 грн 10 шт от 10,51 грн
В наличии в 679 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Аскорбинка с глюкозой и кальцием инструкция по применению

Характеристика

рекомендовано для профилактики дефицита кальция у взрослых и детей, профилактики кариеса, остеопороза.

Рекомендации по употреблению

разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте от 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям в возрасте 7–10 лет — до 8 таблеток в сутки, детям в возрасте 4–6 лет — до 7 таблеток в сутки.
Не превышать указанное количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.
Предостережение: повышенная чувствительность к компонентам продукта, сахарный диабет.
При приеме в высоких дозах возможны аллергические реакции.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Условия хранения

в сухом недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Аскорбинка с глюкозой и кальцием
Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №120
от 122,60 грн
В наличии в 679 аптеках
Цены в аптеках
Аскорбинка с глюкозой и кальцием
Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №120
от 122,60 грн
Забронировать
Забронировать