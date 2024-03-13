Бемедозон (Bemedozon) (557727) - инструкция по применению ATC-классификация
Бемедозон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: betamethasone;
1 мл раствора содержит бетаметазона натрия фосфата в пересчете на 100% вещество 5,3 мг, что эквивалентно 4,0 мг бетаметазона;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, динатрия фосфат дигидрат, кислота фосфорная концентрированная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Кортикостероиды для системного применения. Глюкокортикоиды. Бетометазон. Код АТС Н02А В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бетаметазон — синтетический глюкокортикоидный препарат для системного применения. Оказывает выраженное противовоспалительное, противоревматическое и противоаллергическое действие при лечении заболеваний, отвечающих на кортикостероидную терапию. Модифицирует иммунные реакции организма. Бетаметазон оказывает высокую глюкокортикостероидную активность и слабое минералокортикоидное действие.
Фармакокинетика.
Бетаметазон быстро всасывается с места инъекции. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 час. Бетаметазон практически полностью выводится в течение 1 дня. Биотрансформируется в печени. Период полувыведения составляет 300 минут и больше. У пациентов с заболеваниями печени клиренс бетаметазона медленнее. Связывание с белками плазмы крови высокое. Исследовано, что клиническая эффективность зависит больше от уровня несвязанной фракции кортикостероида, чем от общей плазменной концентрации. Нет взаимосвязи между уровнем кортикостероида в плазме крови и длительностью терапевтического эффекта. Легко преодолевает плацентарный, гематоэнцефалический и другие гистогематические барьеры, проникает в грудное молоко. Выводится почками.
Показания
При лечении различных эндокринных, ревматических заболеваний, коллагенозов, дерматологических, аллергических, офтальмологических, желудочно-кишечных, респираторных, гематологических и других заболеваний, отвечающих на кортикостероидную терапию. Кортикостероидная гормональная терапия является сопутствующей традиционной терапии и не является заместительной. Этот препарат показан, когда необходим или желателен быстрый, интенсивный эффект кортикостероида. Бетаметазон предназначен для быстрого и мощного терапевтического эффекта.
Эндокринные заболевания: первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников (в комбинации с минералокортикостероидами, по возможности); острая адреналовая недостаточность; предоперационная поддерживающая терапия (а также при травмах и сопутствующих заболеваниях) при известной адреналовой недостаточности или при подозрении на нее; шок, нечувствительность к традиционной терапии, когда подозревается адренокортикальная недостаточность; двусторонняя адреналэктомия; врожденная адреналовая гиперплазия; острый тиреоидит, негнойный тиреоидит и тиреоидный криз; гиперкальциемия, ассоциированная с раком.
Отек головного мозга (повышенное внутричерепное давление): клиническая польза сопутствующей кортикостероидной терапии при отеке головного мозга, вероятно, достигается супрессией воспаления головного мозга. Не следует считать кортикостероиды заменой нейрохирургической операции. Они помогают при уменьшении выраженности или профилактике отека головного мозга, который ассоциируется с хирургической и другой мозговой травмой, цереброваскулярными явлениями и первичными или метастатическими опухолями мозга.
Случаи отторжения почечного аллотрансплантата: была продемонстрирована эффективность препарата при лечении острого первичного отторжения и классического отсроченного отторжения в сочетании с традиционной терапией при профилактике отторжения почечного трансплантата.
Дородовое применение для предотвращения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных: препарат предназначен для профилактического лечения болезни гиалиновых мембран у недоношенных младенцев при применении матерям (до 32-й недели беременности) перед родами.
Поражение мышц и скелета: как сопутствующая терапия для кратковременного назначения (для преодоления острых состояний или обострения) при ревматоидном артрите; остеоартрит (посттравматический или с синовитом); псориатический артрит; анкилозирующий спондилит; острый подагрический артрит; острый и подострый бурсит; острая ревматическая лихорадка; фиброзит; эпикондилит; острый неспецифический тендосиновит; миозит; мозоли. Лечение кистозных опухолей апоневроза или сухожилия (ганглии).
Коллагенозы: во время обострений или как поддерживающая терапия в отдельных случаях системной красной волчанки, острого ревматического кардита, склеродермии и дерматомиозита.
Дерматологические заболевания: пемфигус; герпетиформный буллезный дерматит; тяжелая мультиформная эритема (синдром Стивенса-Джонсона); эксфолиативный дерматит; грибовидный микоз; тяжелый псориаз, аллергическая экзема (хронический дерматит), тяжелый себорейный дерматит. Применение в местах поражения показано при келоидах; на ограниченных участках гипертрофии, при инфильтрации и воспалении при плоском лишае, псориатических бляшках, кольцевидной гранулеме и хроническом простом лишае (нейродермите); при дискоидной красной волчанке; диабетическом липоидном некрозе; при очаговой алопеции.
Аллергические болезни: контроль за тяжелыми аллергическими состояниями, не купируемыми адекватными средствами традиционного лечения, такими как сезонный или круглогодичный аллергический ринит, полипы носа, бронхиальная астма (включая астматический статус), контактный дерматит, атопический дерматит (нейродермит), аллергические реакции на лекарства и переливание крови; острый неинфекционный отек гортани.
Офтальмологические заболевания: тяжелые, острые и хронические аллергические и воспалительные процессы в глазах и прилегающих тканях, такие как аллергический конъюнктивит, кератит, аллергические маргинальные язвы роговицы, глазной опоясывающий герпес, ирит и иридоциклит, хориоретинит, воспаление переднего сегмента, диффузный задний увеит и хориоидит, неврит зрительного нерва; симпатоофтальмия.
Респираторные заболевания: симптоматический саркоидоз; некупированный синдром Лефлера; бериллиоз; фульминантный и диссеминированный легочный туберкулез (в сопровождении специфической противотуберкулезной терапии); аспирационная пневмония.
Гематологические заболевания: идиопатическая или вторичная тромбоцитопения у взрослых; приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия; эритробластопения (RВС-анемия); врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия; трансфузионные реакции.
Заболевания желудочно-кишечного тракта: неспецифический язвенный колит; регионарный энтерит.
Онкологические болезни: паллиативное лечение лейкемии и лимфом у взрослых; острая лейкемия у детей.
Отеки: с целью увеличения индукции диуреза или ремиссии протеинурии при нефротическом синдроме без уремии идиопатического типа или при системной красной волчанке.
Другое: туберкулезный менингит с субарахноидальной блокадой или ее угрозой на фоне специфической противотуберкулезной химиотерапии; трихинеллез с неврологическими и миокардиальными поражениями.
Противопоказания
Системные микозы. Повышенная чувствительность к бетаметазону, другим компонентам препарата или другим глюкокортикостероидам.
Особенности применения
Следует с осторожностью назначать кортикостероиды пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда, из-за риска разрыва миокарда.
В связи с недостаточностью данных относительно применения кортикостероидов для лечения травмы головы или инсульта, их не следует применять при данных заболеваниях.
Сообщалось о развитии феохромоцитомного кризиса, в том числе с летальным исходом. Пациентам с идентифицированной феохромоцитомой или с подозрением на ее наличие кортикостероиды следует назначать только после соответствующей оценки соотношения польза-риск.
Сообщалось о серьезных неврологических нарушениях (некоторые были летальными) после проведения эпидуральной инъекции кортикостероидов. Также были сообщения об инфаркте спинного мозга, параплегию, квадриплегию, корковой слепоте и инсульте. Указанные серьезные неврологические нарушения наблюдались вне зависимости от применения рентгеноскопии. Поскольку безопасность и эффективность эпидурального введения не установлены, кортикостероиды не рекомендованы для эпидурального применения.
Инъекции нужно вводить глубоко только в большие мышечные массы во избежание местной атрофии ткани.
При введении в мягкие ткани в места поражения и внутрисуставно возможно возникновение как местных, так и системных эффектов кортикостероидов.
Следует исследовать внутрисуставную жидкость для исключения септического процесса. Следует избегать местных инъекций в ранее инфицированный сустав. Заметное увеличение выраженности боли и местный отек, дальнейшее ограничение движения сустава, повышение температуры тела и недомогание являются признаками септического артрита. Если подтвержден диагноз сепсиса, необходимо назначить соответствующую противомикробную терапию.
Кортикостероиды не следует вводить в нестабильные суставы, участки воспаления и межпозвонковые пространства. Повторные инъекции в суставы при остеоартрите могут увеличивать деструкцию сустава. Следует избегать введения кортикостероидов непосредственно в сухожилие, поскольку это может привести к отсроченному разрыву сухожилия.
После внутрисуставной терапии бетаметазоном пациенту следует избегать очень больших нагрузок на сустав, при котором было уменьшение выраженности симптоматики.
Поскольку встречались частные случаи анафилактических реакций у больных, получавших парентеральную терапию бетаметазоном, к назначению препарата следует применять меры безопасности, особенно у пациентов с аллергией на любой препарат в анамнезе.
При длительном применении кортикостероидной терапии перед переходом из парентерального к пероральному применению следует учитывать все возможные преимущества и риск.
Возможны изменения режима дозирования в соответствии с течением заболевания при ремиссии или обострении, реакцией пациента на терапию, негативными изменениями эмоционального и физического состояния пациента, например тяжелая инфекция, хирургическое вмешательство или травма. После завершения длительного или интенсивного курса лечения глюкокортикостероидами требуется постоянный контроль состояния пациента в течение года.
Кортикостероиды могут обострять системные грибковые инфекции, поэтому их не следует применять при наличии инфекций, требующих противогрибкового лечения.
Кортикостероиды могут маскировать признаки инфекции или могут возникать новые инфекции на фоне применения кортикостероидов. При применении кортикостероидов снижается резистентность и способность локализовать инфекцию.
При длительном применении возможно возникновение задней субкапсулярной катаракты (особенно у детей), глаукомы с вероятным повреждением зрительного нерва, повышение риска развития вторичной грибковой или вирусной инфекции глаз. Следует периодически проходить офтальмологическое освидетельствование, особенно пациентам при длительной терапии (более 6 недель).
Применение средних и больших доз кортикостероидов может повлечь за собой повышение артериального давления, задержку соли и жидкости, повышение экскреции калия. Эти эффекты менее возможны при применении синтетических производных (но не в больших дозах). Однако может потребоваться соблюдение диеты с ограничением употребления соли и прием калиевых примесей. Все кортикостероиды повышают выведение кальция.
При лечении кортикостероидами пациентам не следует вакцинироваться против ветряной оспы. Пациентам, получающим кортикостероиды, особенно высокие дозы, не следует вакцинироваться против других инфекций из-за опасности развития неврологических осложнений и снижения иммунного ответа. Но иммунизация возможна у пациентов, получающих кортикостероиды в качестве заместительной терапии, например при болезни Аддисона.
Пациентам, получающим иммуносупрессивные дозы кортикостероидов, следует избегать контакта с больными ветряной оспой и корью. Это особенно важно для детей.
При активном туберкулезе терапия кортикостероидами должна быть ограничена только случаями фульминантного или диссеминированного туберкулеза, при которых кортикостероид применяют только вместе с противотуберкулезной терапией. Больные латентным туберкулезом или имеющими реактивность к туберкулину, получающими кортикостероиды, следует находиться под наблюдением врача, так как возможна реактивация болезни. В течение длительной терапии кортикостероидами пациентам следует получать химиопрофилактику. Если химиотерапия требует применения рифампицина, то следует учитывать его эффект усиления на метаболический печеночный клиренс кортикостероидов; может возникнуть необходимость коррекции дозы кортикостероида.
Для контроля состояния при лечении следует применять самую низкую кортикостероидную дозу, при возможности дозу снижают постепенно.
Из-за очень быстрой отмены кортикостероида может возникнуть вторичная недостаточность коры надпочечников, вызванная действием препарата, которая может быть минимизирована постепенным снижением дозы препарата. Такая относительная недостаточность может сохраняться несколько месяцев после прекращения терапии. Если в этот период у пациента возникает стрессовая ситуация, то применение кортикостероидов необходимо возобновить. Если пациент уже получает кортикостероиды, дозу, вероятно, придется увеличить. Из-за возможного ухудшения секреции минералокортикостероидов следует одновременно применять соль и/или минералокортикоиды. Уменьшать дозу следует под строгим контролем, иногда необходимо контролировать состояние пациента в течение периода до одного года после прекращения длительного лечения или применения повышенных доз.
Больным сахарным диабетом бетаметазон можно применять только в течение короткого периода и только под строгим медицинским контролем, учитывая его глюкокортикоидные свойства (трансформация белков в глюкозу).
Действие препарата усиливается у лиц с гипотиреозом и циррозом печени.
С осторожностью следует назначать препарат при глазном опоясывающем герпесе из-за возможной перфорации роговицы.
При кортикостероидной терапии возможно возникновение психических нарушений (особенно у пациентов с эмоциональной нестабильностью или склонностью к психозам).
Препарат следует применять с осторожностью при неспецифическом язвенном колите с угрозой перфорации, абсцессе или другой гнойной инфекции, дивертикулите, кишечном анастомозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, почечной недостаточности, артериальной гипертензии, остеопорозе, миастении гравис, глаукоме, острых психозах, вирусных и бактериальных инфекциях, задержке роста, туберкулезе, синдроме Кушинга, сахарном диабете, сердечной недостаточности, в случае сложного для лечения случая эпилепсии, склонности к тромбоэмболии или тромбофлебиту, во время беременности.
Осложнения при лечении глюкокортикостероидами зависят от дозы и длительности лечения, поэтому необходимо рассмотреть соотношение риска/пользы для каждого пациента.
У некоторых пациентов кортикостероиды могут вызвать снижение количества и подвижности сперматозоидов.
Общее количество натрия в 1 мл раствора составляет 0,06 ммоль, то есть препарат практически свободен от натрия.
Строгое соблюдение правил асептики обязательно при применении препарата.
Способ применения и дозы
Бетаметазон можно вводить внутривенно, внутримышечно, внутрисуставно, в места поражения, а также в мягкие ткани.
Дозы и режим дозировки следует определять индивидуально в зависимости от особенностей заболевания, тяжести и эффективности проводимого лечения.
Начальная доза для взрослых составляет до 8 мг бетаметазона в сутки. В менее тяжёлых случаях возможно применение препарата в меньших дозах. При необходимости начальные разовые дозы могут быть увеличены. Начальную дозу следует корректировать до получения удовлетворительного клинического ответа. Если клинический результат не достигается через определенный период времени, следует отменить бетаметазон и пересмотреть терапию.
Для детей обычно начальная внутримышечная доза бетаметазона составляет 20–125 мкг/кг массы тела в сутки. Дозу для детей младшего и старшего возраста следует устанавливать по тем же принципам, что и для взрослых (предпочитая четкое соблюдение доз, указанных для возраста и массы тела).
Хотя бетаметазон можно вводить несколькими способами, в экстренных ситуациях рекомендуется внутривенное введение.
Внутривенно капельно вводят бетаметазон с 0,9% раствором натрия хлорида или глюкозы. Бетаметазон добавляют к инфузионному раствору при введении. Неиспользованный раствор следует хранить в холодильнике и использовать в течение суток.
После достижения положительного клинического эффекта начальную дозу постепенно уменьшают через определенные интервалы до достижения наименьшей дозы, что позволяет поддерживать необходимый клинический результат.
Возникновение у пациента стрессовых ситуаций (не связанных с его заболеванием) может потребовать увеличения дозы бетаметазона.
При отмене препарата после длительного применения дозу следует уменьшать постепенно.
Шок. В качестве адъювантной терапии бетаметазон в дозе 3 мг/кг массы тела можно вводить в виде одного простого болюса IV. Эту дозу можно вводить каждые 4–6 часов, если шоковое состояние сохраняется. Введение высоких доз кортикостероидов следует прекратить, как только стабилизируется состояние больного.
Отек головного мозга. Улучшение состояния больного происходит в течение нескольких часов после введения 2–4 мг бетаметазона. Пациентам в коме средняя разовая доза составляет 2–4 мг 4 раза в сутки.
Реакции отторжения почечного аллотрансплантата. При первых признаках и диагнозе острого или отсроченного отторжения вводят бетаметазон внутривенно капельно, начальная доза бетаметазона составляет 60 мг в течение первых 24 часов. Возможны небольшие индивидуальные изменения дозы.
Дородовая профилактика респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных. При стимуляции родовой деятельности до 32 недель беременности или при неизбежности преждевременных родов до 32 недель беременности вследствие акушерских осложнений рекомендуется в течение 24–48 часов, предшествующих предполагаемому рождению, вводить внутримышечно по 4–6 мг бетаметазона каждые 12 часов (2–4 дозы). Лечение необходимо начать как минимум за 24 часа (а еще лучше — за 48–72 часа) до родоразрешения, чтобы иметь достаточно времени для достижения эффекта кортикостероида и надежного клинического результата.
Бетаметазон может применяться и в профилактических целях, если в околоплодных водах снижено отношение лецитин/сфингомиелин или снижена стабильность «пенного» теста околоплодных вод. При определении дозы в подобных случаях следует руководствоваться указанными выше рекомендациями, включая рекомендации, относящиеся к срокам введения препарата перед родами.
Мышечно-скелетные поражения, заболевания мягких тканей
|Место поражения
|Бетаметазон, мг
|крупные суставы (тазобедренный сустав)
|2–4
|мелкие суставы
|0,8–2
|синовиальная сумка
|2–3
|сухожильное влагалище
|0,4–1
|мозоль
|0,4–1
|мягкие ткани
|2–6
|ганглий
|1–2
Для профилактики трансфузионных осложнений вводят 1 или 2 мл препарата (4–8 мг бетаметазона) внутривенно (непосредственно перед переливанием крови); ни в коем случае не допускается добавление бетаметазона в переливаемую кровь. При повторных переливаниях крови суммарная доза может достигать 4-кратных доз, которые следует вводить в течение 24 часов, если необходимо.
Субконъюнктивально обычно вводят 0,5 мл препарата (2 мг бетаметазона).
Дети
При длительном лечении младенцев и детей необходимо наблюдать за их ростом и развитием (ввиду возможности угнетения роста и эндогенной продукции кортикостероидов).
Дети, получающие иммуносупрессивные дозы кортикостероидов, должны избегать контакта с больными ветряной оспой и корью.
Побочные реакции
Частота развития и выраженность побочных явлений (как и у всех глюкокортикоидов) зависит от дозы и длительности терапии. Обычно эти явления обратимы или минимизируются путем уменьшения дозы, что является преимуществом перед отменой препарата.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: застойная сердечная недостаточность у больных, подверженных этому заболеванию; артериальная гипертензия.
Со стороны нервной системы: головокружение, головные боли, судороги, повышение внутричерепного давления с отеком дисков зрительных нервов (псевдоопухоль головного мозга), обычно после завершения лечения, мигрень.
Со стороны психики: эйфория, психоэмоциональная нестабильность, изменение настроения, тяжелая депрессия до появления откровенных психотических реакций, в частности у пациентов с психиатрическим анамнезом, изменения личности, повышенная раздражительность, бессонница.
Со стороны органов зрения: субкапсулярная задняя катаракта, повышенное внутриглазное давление, глаукома, экзофтальм.
Со стороны эндокринной системы: вторичная адренокортикальная и гипофизарная недостаточность (особенно во время стресса — травм, хирургического вмешательства, заболеваний), сниженная толерантность к углеводам, манифестация латентного сахарного диабета, увеличенная потребность в инсулине и пероральных гипогликемических средствах, у пациентов, больных сахарным диабетом, нарушение менструального цикла, развитие кушингоидного состояния с гирсутизмом, стриями и акне, угнетение роста плода или роста детей.
Со стороны метаболизма: отрицательный азотистый баланс (в связи с белковым катаболизмом), липоматоз, включая средостенный липоматоз и эпидуральный липоматоз, который может вызвать неврологические осложнения, увеличение массы тела. Также могут наблюдаться нарушения баланса жидкости и электролитов в виде задержки натрия в организме, потери калия, гипокалиемического алкалоза, увеличения выведения кальция, задержки жидкости в организме, застойной сердечной недостаточности у чувствительных пациентов, артериальной гипертензии.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость, кортикостероидная миопатия, уменьшение мышечной массы, усиление симптомов миастении при тяжелой псевдопаралитической миастении, остеопороз, иногда с сильными болями в костях и спонтанными переломами (компрессионные переломы) головок бедренной и плечевой костей, патологические переломы длинных костей, разрывы сухожилий, сухожильная грыжа, суставная нестабильность (из-за повторных внутрисуставных инъекций).
Со стороны пищеварительной системы: икота, эрозивно-язвенные поражения желудка с возможной последующей перфорацией и кровотечением, язвы пищевода, панкреатит, метеоризм, язвенный эзофагит, перфорация кишечника, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: замедленное заживление ран, тонкая ломкая кожа, петехии и экхимозы, кровоподтеки, атрофия, эритема лица, повышенная потливость, аллергический дерматит, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны иммунной системы: кортикостероиды могут влиять на результаты кожных тестов, скрывать симптомы инфекции и активировать латентные инфекции, а также уменьшать резистентность к инфекциям, в частности микобактериям, белой кандиде и вирусам. Анафилактоидные реакции или реакции повышенной чувствительности и гипотензивные или шокоподобные реакции.
Кроме того, побочные реакции, связанные с парентеральной кортикостероидной терапией, включают единичные случаи слепоты, связанные с терапией в месте поражения — в области лица и головы, нарушения пигментации, кожную и подкожную атрофию, стерильные абсцессы, постинъекционное воспаление (после внутрисуставного введения) и артропатию по типу Шарко.
Вторичное угнетение гипофиза и коры надпочечников при стрессе (травмы, хирургическое вмешательство или болезнь).
После повторного внутрисуставного введения возможно поражение суставов. Существует риск заражения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампуле, по 100 ампул в пачке или по 5 ампул в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».