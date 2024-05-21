ВИТАГАММА D3 5600 (VITAGAMMA D3 5600) (557230) - инструкция по применению Диетические добавки
ВИТАГАММА D3 5600 инструкция по применению
Характеристика
Витагамма D3 рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D3. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Витамин D необходим для многих процессов в организме человека, поэтому следует заботиться о достаточном обеспечении этим витамином.
Витамин D способствует поддержанию в норме:
– поступления и усвоения минеральных веществ кальция и фосфора;
– уровня кальция в крови;
– состояния зубов, костей и функции мышц;
– процесса деления клеток;
– функционального состояния иммунной системы.
Витамин D — «витамин солнца» — предшественник этого витамина образуется с помощью ультрафиолетовых лучей солнечного света в коже человека и затем превращается в активную форму витамина в печени и почках. Пребывание в основном в закрытых зданиях, защита кожи одеждой и использование солнцезащитных кремов часто не обеспечивают достаточного влияния солнечного света для синтеза витамина D собственным организмом. Поэтому проживание в солнечных регионах не может полностью исключить наличие дефицита витамина D. Также наблюдается снижение собственной выработки витамина у лиц старше 65 лет вследствие уменьшения с возрастом толщины кожи.
Другой естественный путь поступления витамина D3 в организм человека — это прием пищи. Поэтому, кроме обеспечения витамина D путем его продуцирования собственным организмом, это вещество может также поступать в организм с помощью диетического питания.
Для того чтобы обеспечить достаточный запас в долгосрочной перспективе, независимо от времени года и воздействия солнца, рекомендуется употреблять витамин D3. При регулярном недельном потреблении Витамама D3 5600 МЕ обеспечивает наличие витамина D в организме на длительный срок.
Рекомендации по употреблению
диетические добавки не следует употреблять как замену полноценного рациона питания.
Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.
Продолжительность употребления зависит от уровня витамина D в крови.
Витагамма D3 5600 — с сахаром(ами) и подсластителем(ями). Содержит ингредиенты, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость. Необходима консультация врача.
Взрослым: употреблять 1 таблетку раз в неделю во время любого приема пищи с достаточным количеством воды, без разжевывания.
Беременные или кормящие грудью, лица пожилого возраста или любой пациент с любым заболеванием перед употреблением Витамама D3 5600 должны проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
не употреблять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов добавки; аллергические реакции.
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
Также используется при гипермагнезиемии, гиперкальциурии и гипервитаминозе D3.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.