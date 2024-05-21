Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияГлицин макси (Glycine maxi) Глицин макси (Glycine maxi) (557209) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 124,40 грн Без рецепта 20 шт от 124,40 грн 30 шт, 700 мг от 86,00 грн В наличии в 185 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Таблетки для рассасывания Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия 1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга