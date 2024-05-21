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Глицин макси (Glycine maxi) (557209) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глицин макси (Glycine maxi)
Цена в городе Киев
от 124,40 грн
Без рецепта
20 шт от 124,40 грн 30 шт, 700 мг от 86,00 грн
В наличии в 185 аптеках
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Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия 1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга