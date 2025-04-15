Глицин макси (Glycine maxi)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
120,68
Экономия при брони: -8,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
118,49
Экономия при брони: -8,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
115,88
Экономия при брони: -5,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания №20
Здравофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
118,98
Экономия при брони: -6,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания №20
Здравофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
116,74
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
116,64
Экономия при брони: -6,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
118,50
Экономия при брони: -6,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания №20
Здравофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания №20
Здравофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
119,17
Экономия при брони: -6,73 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
119,72
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
118,24
Экономия при брони: -7,79 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
117,40
Экономия при брони: -6,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания №20
Здравофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
116,42
Экономия при брони: -5,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
116,64
Экономия при брони: -4,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Глицин Макси таблетки для рассасывания 700 мг №30
Здравофарм
116,41
Экономия при брони: -5,96 грн