Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаВитамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2) Витамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2) (557042) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 544,82 грн Без рецепта 120 шт от 544,82 грн В наличии в 37 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель NOW INTERNATIONAL Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 120 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата