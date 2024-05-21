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Витамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2) (557042) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2)
Цена в городе Киев
от 544,82 грн
Без рецепта
120 шт от 544,82 грн
В наличии в 37 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата