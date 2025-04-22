Киев
Витамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2)

Витамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
899,71
Экономия при брони: -44,11 грн
855,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
771,80
Экономия при брони: -61,30 грн
710,50 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
481,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
181.1 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Экономия при брони: -64,80 грн
710,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 38
189.3 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Экономия при брони: -0,10 грн
775,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
332.9 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
645,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
363.3 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
774,70
Экономия при брони: -42,60 грн
732,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
365.8 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
798,30
Экономия при брони: -66,20 грн
732,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
367.6 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
797,70
Экономия при брони: -65,60 грн
732,10 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Ветеранов, 8
387.5 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
710,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
416.0 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,00
Экономия при брони: -0,10 грн
774,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
430.0 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
645,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
440.7 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
966,31
Экономия при брони: -37,97 грн
928,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
446.8 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Экономия при брони: -64,80 грн
710,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
498.5 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
774,70
Экономия при брони: -64,20 грн
710,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
566.0 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
578,55 грн
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