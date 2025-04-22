Витамин Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
899,71
Экономия при брони: -44,11 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
771,80
Экономия при брони: -61,30 грн
В городах рядом
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
181.1 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Экономия при брони: -64,80 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
189.3 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
332.9 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
Подорожник
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
363.3 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
774,70
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
365.8 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
798,30
Экономия при брони: -66,20 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
367.6 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
797,70
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека твоей родини
Апостолово, ул. Ветеранов, 8
387.5 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
Подорожник
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
416.0 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
430.0 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
Аптека копейка
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
440.7 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
966,31
Экономия при брони: -37,97 грн
Аптека бам
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
446.8 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Экономия при брони: -64,80 грн
Подорожник
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
498.5 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL
774,70
Экономия при брони: -64,20 грн
Бажаемо здоровья
Вилково, ул. Рождественская, 16
566.0 км
Now Foods Витамин Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсулы №120
NOW INTERNATIONAL