разовая доза: взрослым и детям в возрасте ≥6 лет — 1 таблетка в рот (до полного рассасывания). Принимать 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Продолжительность терапии — 5–10 дней.

После исчезновения симптомов заболевания следует продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 5–7 дней для профилактики осложнений.

Для профилактики гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период принимать разовую дозу 1 раз в сутки (утром), в период эпидемии гриппа — 2 раза в сутки (утром и вечером).