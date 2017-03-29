Грипп-Хеель таблетки (Gripp-Heel® tablets) (556694) - инструкция по применению ATC-классификация
Грипп-Хеель таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат с дезинтоксикационным, противовоспалительным, иммунокорригирующим действием, основанным на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.
Показания Грипп-Хеель таблетки
в составе комплексной терапии и профилактики гриппа и ОРВИ, инфекционных и острых воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией.
Применение Грипп-Хеель таблетки
разовая доза: взрослым и детям в возрасте ≥6 лет — 1 таблетка в рот (до полного рассасывания). Принимать 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.
Продолжительность терапии — 5–10 дней.
После исчезновения симптомов заболевания следует продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 5–7 дней для профилактики осложнений.
Для профилактики гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период принимать разовую дозу 1 раз в сутки (утром), в период эпидемии гриппа — 2 раза в сутки (утром и вечером).
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
в единичных случаях у лиц с индивидуальной непереносимостью возможно развитие реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, гиперемию, кожную сыпь, зуд.
Особые указания
препарат содержит лактозу, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, врач решает индивидуально.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Случаи влияния неизвестны.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте старше 6 лет.
Взаимодействия
случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Передозировка
не наблюдалась.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Актуальная информация
ГРИП-ХЕЕЛЬ®
- Активізує неспецифічні противірусні захисні механізми організму*
- Підвищує загальний імунітет організму незалежно від локалізації захворювання чи конкретної вірусної інфекції*
- При лікуванні грипу та ГРВІ активує неспецифічні фактори противірусного та антибактеріального захисту організму*