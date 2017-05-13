разовая доза: взрослым и детям в возрасте от 6 лет — по 10 капель, детям в возрасте 4–6 лет — по 5 капель. Применять 3–4 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раза в сутки).

При приступе головокружения и тошноты принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин до улучшения состояния, но не более 2 ч. Далее принимать 3 раза в сутки.

Курс лечения при хроническом состоянии длится 2–4 нед. При необходимости через 1–2 недели курс лечения повторить.

Дети. Препарат рекомендован для применения у детей от 4 лет.