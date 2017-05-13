Вертигохеель капли оральные (Vertigoheel oral drops) (556691) - инструкция по применению ATC-классификация
Вертигохеель капли оральные инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат нормализует состояние мозгового кровообращения, оказывает психотонизирующее, метаболическое (на ЦНС), сосудорасширяющее действие, основанное на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.
Показания Вертигохеель капли оральные
головокружения нейрогенного, сосудистого и травматического происхождения, особенно при инсульте, сотрясении головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии, АГ, атеросклерозе сосудов головного мозга, болезни Меньера; при головокружениях, возникающих во время путешествия (самолетом, кораблем, автомобилем).
Применение Вертигохеель капли оральные
разовая доза: взрослым и детям в возрасте от 6 лет — по 10 капель, детям в возрасте 4–6 лет — по 5 капель. Применять 3–4 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раза в сутки).
При приступе головокружения и тошноты принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин до улучшения состояния, но не более 2 ч. Далее принимать 3 раза в сутки.
Курс лечения при хроническом состоянии длится 2–4 нед. При необходимости через 1–2 недели курс лечения повторить.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей от 4 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью возможны реакции гиперчувствительности.
Применение гомеопатических лекарственных препаратов может привести к временному ухудшению состояния (начальное обострение).
Особые указания
если симптомы сохраняются или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют из-за отсутствия клинических данных о применении в период беременности или кормления грудью.
Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена. О побочных эффектах до сих пор не сообщалось.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат содержит этанол, который следует учитывать при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Передозировка
не отмечалась
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.