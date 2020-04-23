фармакодинамика. Лекарственное средство содержит лиофилизированный лизат бактерий, которые чаще всего вызывают инфекции дыхательных путей, включая Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis.

Препарат стимулирует естественные защитные свойства организма против инфекций дыхательных путей, снижая частоту, длительность и тяжесть инфекционных заболеваний дыхательных путей, а также потребность в антибиотиках.

Препарат активирует клеточный и гуморальный иммунный ответ слизистой оболочки дыхательных путей и других иммунокомпетентных структур организма. Он также провоцирует неспецифический иммунный ответ организма. В доклинических и клинических исследованиях продемонстрированы следующие эффекты препарата на защитные механизмы организма:

— стимулирует альвеолярные макрофаги, секретирующие цитокины, защищающие организм от инфекций;

— увеличивает количество популяции CD4 T-лимфоцитов; активирует периферические мононуклеарные клетки, выполняющие защитную функцию;

— повышает концентрацию секреторного IgA на слизистых оболочках дыхательных путей и пищеварительного тракта;

— стимулирует образование защитных адгезивных молекул;

— снижает содержание IgE в плазме крови, что может ингибировать развитие реакций гиперчувствительности.

Фармакокинетика. После перорального применения препарата бактериальный лизат накапливается в пееровых бляшках слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Клетки пееровых бляшек поглощают антиген и представляют его субэпителиальным лимфоидным клеткам, индуцируя таким образом гуморальный иммунный ответ, что вызывает повышенное продуцирование IgA в слизистой оболочке и предупреждает проникновение микроорганизмов.

Антиген также стимулирует посредством взаимодействия с пееровыми бляшками лимфоидные клетки, которые затем мигрируют через регионарные лимфоузлы в грудной проток, и далее — в кровоток.

С кровотоком они мигрируют в слизистую оболочку пищеварительного тракта, дыхательные пути, а также слизистые оболочки других органов, где выполняют защитную функцию, повышая иммунную защиту против бактерий и вирусов.