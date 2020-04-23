Бронхо-мунал® П (Broncho-munal® P) (556582) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхо-мунал П инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лекарственное средство содержит лиофилизированный лизат бактерий, которые чаще всего вызывают инфекции дыхательных путей, включая Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis.
Препарат стимулирует естественные защитные свойства организма против инфекций дыхательных путей, снижая частоту, длительность и тяжесть инфекционных заболеваний дыхательных путей, а также потребность в антибиотиках.
Препарат активирует клеточный и гуморальный иммунный ответ слизистой оболочки дыхательных путей и других иммунокомпетентных структур организма. Он также провоцирует неспецифический иммунный ответ организма. В доклинических и клинических исследованиях продемонстрированы следующие эффекты препарата на защитные механизмы организма:
— стимулирует альвеолярные макрофаги, секретирующие цитокины, защищающие организм от инфекций;
— увеличивает количество популяции CD4 T-лимфоцитов; активирует периферические мононуклеарные клетки, выполняющие защитную функцию;
— повышает концентрацию секреторного IgA на слизистых оболочках дыхательных путей и пищеварительного тракта;
— стимулирует образование защитных адгезивных молекул;
— снижает содержание IgE в плазме крови, что может ингибировать развитие реакций гиперчувствительности.
Фармакокинетика. После перорального применения препарата бактериальный лизат накапливается в пееровых бляшках слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Клетки пееровых бляшек поглощают антиген и представляют его субэпителиальным лимфоидным клеткам, индуцируя таким образом гуморальный иммунный ответ, что вызывает повышенное продуцирование IgA в слизистой оболочке и предупреждает проникновение микроорганизмов.
Антиген также стимулирует посредством взаимодействия с пееровыми бляшками лимфоидные клетки, которые затем мигрируют через регионарные лимфоузлы в грудной проток, и далее — в кровоток.
С кровотоком они мигрируют в слизистую оболочку пищеварительного тракта, дыхательные пути, а также слизистые оболочки других органов, где выполняют защитную функцию, повышая иммунную защиту против бактерий и вирусов.
Показания Бронхо-мунал П
применять для профилактики рецидивирующих инфекций дыхательных путей.
Применение Бронхо-мунал П
взрослые и подростки в возрасте от 12 лет
Цикл профилактического лечения рецидивирующей инфекции дыхательных путей: по 1 капсуле в сутки натощак в течение 10 последовательных дней в месяц, 3 мес подряд.
Лечение можно начинать при острой фазе инфекций дыхательных путей в сочетании с другими методами лечения.
Препарат следует принимать утром натощак.
Если пациент забыл принять препарат, следует принять его на следующее утро.
Дети. В данной дозировке можно применять у детей в возрасте от 12 лет.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному веществу или любому вспомогательному веществу, входящему в состав лекарственного средства.
Побочные эффекты
побочные явления, о которых сообщалось, классифицированы ниже в соответствии с MedDRA по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), включая отдельные случаи, частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности (эритематозная сыпь, генерализованная кожная сыпь, эритема, отек, отек век, отек лица, периферический отек, припухлость, припухлость лица, зуд, генерализованный зуд, одышка).
Со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, боль в животе; нечасто — тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь; нечасто — крапивница; частота неизвестна — ангионевротический отек.
Общие нарушения: нечасто — повышенная утомляемость; редко — лихорадка.
В случае продолжительных желудочно-кишечных или дыхательных расстройств лечение необходимо прекратить. При кожных реакциях лечение также прерывают, поскольку эти проявления могут иметь аллергическую природу.
Особые указания
препарат может вызывать реакции гиперчувствительности. При развитии аллергических реакций или признаков непереносимости препарата лечение следует прекратить немедленно.
Прием препарата можно начинать не ранее чем через 4 нед после вакцинации живой вакциной.
Вспомогательное вещество маннит может оказывать мягкое слабительное действие.
Препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия в виде глутамата натрия, то есть практически свободен от натрия.
Применение лекарственного средства для профилактики пневмонии не рекомендуется, поскольку отсутствуют данные клинических исследований.
Применение в период беременности или кормления грудью. Лекарственное средство не применяется в первые три месяца беременности.
Пациентки, которые намерены забеременеть или забеременели, должны проинформировать об этом врача.
Безопасность применения в период беременности не установлена, поэтому лучше избегать применения лекарственного средства в период беременности.
Никаких исследований у кормящих грудью женщин не проводилось. Поэтому следует соблюдать осторожность во время кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет на способность управлять транспортными средствами и использовать механизмы.
Взаимодействия
взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестно.
Передозировка
не выявлены четкие клинические симптомы передозировки лекарственного средства. О случаях передозировки не сообщалось. В случае передозировки следует обратиться к врачу.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от влаги. Хранить в недоступном для детей месте.
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