Аскоцин® Макс (Ascozin® Max) (556510) - инструкция по применению ATC-классификация
Аскоцин Макс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аскоцин Макс является комбинированным препаратом, сочетающим два лекарственных средства: водорастворимый витамин С — аскорбиновую кислоту и микроэлемент — цинк.
Механизм действия аскорбиновой кислоты Аскорбиновая кислота (витамин С) является важным антиоксидантным, метаболическим средством, регулирующим окислительно-восстановительные процессы и повышающим адаптационные возможности организма. Из-за низкой способности организма к хранению витамина С регулярный прием достаточного его количества необходим для человека. Аскорбиновая кислота и ее метаболит — дегидроаскорбиновая кислота — образуют обратимую окислительно-восстановительную систему, которая участвует во многих ферментативных реакциях и составляет основу для спектра действия витамина С. Аскорбиновая кислота функционирует как кофактор в ряде реакций гидроксилирования и амидирования путем переноса электронов к ферментам, обеспечивающим восстановление различных биологических субстратов. Важность аскорбиновой кислоты для человеческого организма наиболее ярко проявляется при цинге — клинически выраженном дефиците витамина С. Аскорбиновая кислота играет ключевую роль в образовании гидроксипролина из пролина, который, в свою очередь, является важным для развития функционально активного коллагена. Симптомы, которые наблюдаются при цинге, такие как замедленное заживление ран, нарушение роста костей, хрупкость сосудов и нарушение образования дентина, являются следствием нарушения образования коллагена.
Механизм действия цинка Как и в случае с витамином С, низкий уровень цинка также может негативно влиять на скорость заживления ран, язв и пролежней. Статус цинка имеет важное значение для поддержания эффективного иммунного ответа, особенно опосредованного Т-клетками.
Фармакокинетика.
Аскорбиновая кислота
Абсорбция. Аскорбиновая кислота всасывается преимущественно в верхней части тонкой кишки с помощью натрийзависимого активного транспорта. При условии наличия аскорбиновой кислоты в высокой концентрации ее всасывание происходит с помощью пассивной диффузии. После перорального приема витамина С в дозах 1-12 г доля аскорбиновой кислоты, которая всасывается, снижается примерно с 50% до примерно 15%, хотя абсолютное количество принятого вещества продолжает расти.
Распределение. Максимальная физиологическая концентрация витамина С составляет примерно 1500 мг. Примерно 24% аскорбиновой кислоты связывается с белками плазмы крови. Концентрация в плазме крови обычно составляет 10 мг/л (60 мкмоль/л). Концентрация аскорбиновой кислоты менее 6 мг/л (35 мкмоль/л) свидетельствует о том, что потребление витамина С не всегда является достаточным, а концентрация менее 4 мг/л (20 мкмоль/л) указывает на недостаточное потребление аскорбиновой кислоты в настоящее время. При клинически выраженных проявлениях цинги концентрация витамина С в плазме крови составляет менее 2 мг/л (10 мкмоль/л).
Метаболизм. Аскорбиновая кислота метаболизируется частично через дегидроаскорбиновую кислоту до щавелевой кислоты и других продуктов. Однако при пероральном приеме в чрезмерных количествах аскорбиновая кислота преимущественно выводится в неизмененном виде с мочой и калом. В моче также имеется метаболит аскорбиновой кислоты - аскорбат-2-сульфат.
Выведение. Т½ аскорбиновой кислоты зависит от способа введения, введенного количества и скорости всасывания. После перорального приема аскорбиновой кислоты в дозе 1 г Т½ составляет примерно 13 ч. При приеме витамина С в дозе 1–3 г в сутки его выведение из организма происходит с мочой. При применении доз, превышающих 3 г, количество препарата, которое выводится с калом в неизмененном виде, увеличивается.
Цинк
Абсорбция. Цинк всасывается вдоль всей тонкой кишки. Абсорбция цинка (ионного), вводимого в виде раствора натощак, колеблется в пределах 41-79%. При приеме цинка, который имеется в пищевых продуктах или в виде пищевых добавок, количество всасываемого вещества составляет 10-40%.
Распределение. Для поддержания гомеостаза цинка его общее содержание в организме частично контролируется регулированием эффективности кишечного всасывания и выведения из эндогенных депо этого микроэлемента. Общее содержание цинка в организме взрослых колеблется примерно от 2,3 ммоль (1,5 г) у женщин до 3,8 ммоль (2,5 г) у мужчин. Цинк присутствует во всех органах, тканях, жидкостях и секретах организма. Цинк, главным образом, является внутриклеточным ионом, в частности более 95% всего цинка находится в клетках. Цинк связан со всеми органеллами клетки, но примерно 60-80% клеточного цинка содержится в цитозоле.
Метаболизм. Общее количество цинка, имеющегося в большинстве тканей, намного больше его общего количества в плазме крови. Таким образом, сравнительно небольшие колебания содержания цинка в тканях, таких как печень, могут иметь значительное влияние на концентрацию цинка в плазме крови. Весь цинк, который всасывается, проходит в ткани с помощью плазмы крови, и считается, что концентрация цинка в плазме крови изменяется примерно 130 раз в сутки. Не существует специального «депо» цинка. Исследования с участием добровольцев с применением диет с низким содержанием цинка (2,6-3,6 мг/сут/40-55 ммоль/сут) показали, что уровень циркулирующего цинка и активность цинксодержащих ферментов могут поддерживаться в пределах нормы в течение нескольких месяцев, подчеркивая эффективность механизма гомеостаза цинка.
Выведение. Основным путем экскреции эндогенного цинка является ЖКТ с конечным выведением с калом. При пероральном или в/в введении исследуемых доз цинка с мочой выводится лишь от 2 до 10%, остальное выделяется с калом. У людей выведение с калом может колебаться от <15 мкмоль/сут (1 мг/сут) при очень низком приеме цинка до более 80 мкмоль/сут (5 мг/сут) при очень высоком его приеме. Обычно с мочой ежедневно выводится примерно от 6 до 9 мкмоль (400-600 мкг) цинка.
Показания Аскоцин Макс
лечение дефицита витамина С и цинка.
Применение Аскоцин Макс
Аскоцин Макс применяется взрослым по 1 таблетке в сутки, предварительно растворенной в стакане воды (200 мл).
Дети. Лекарственное средство Аскоцин Макс не применять детям (в возрасте до 18 лет).
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту лекарственного средства.
Нефролитиаз, в частности в анамнезе.
Мочекаменная болезнь оксалатного генеза или оксалурия.
Тяжелые заболевания почек, почечная недостаточность тяжелой степени (включая пациентов на диализе).
Гемохроматоз.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота, боль в ЖКТ и животе.
Со стороны кожи: зуд, кожные высыпания, отек.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, аллергические реакции, анафилактические реакции, анафилактический шок, астма, ангионевротический отек, крапивница, кардиореспираторный дистресс.
Особые указания
пациентам с почечной недостаточностью следует проконсультироваться с врачом до начала приема высоких доз аскорбиновой кислоты (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Не следует превышать рекомендуемые дозы. Острая или хроническая передозировка (более 2 г/сут) увеличивает риск неблагоприятных последствий, включая образование оксалатных камней, острый тубулярный некроз и/или почечную недостаточность (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатазы не следует принимать дозу выше рекомендованной. Передозировка аскорбиновой кислоты у этой группы пациентов была связана с развитием гемолитической анемии (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Пациентам, которые получают другие монокомпонентные витамины, поливитаминные препараты или любые другие лекарственные средства, или тем, кто находится под медицинским наблюдением, следует проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать это лекарственное средство (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Аскоцин Макс следует применять отдельно от других лекарственных средств с интервалом в 4 ч, если не указано иное (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Витамин С может влиять на показатели лабораторных исследований, что может привести к ошибочной их трактовке. Необходимо сообщить своему врачу в случае применения данного лекарственного средства, а также о диагностических мероприятиях, которые планируются или осуществляются.
Аскорбиновая кислота может влиять на качество работы тест-наборов и глюкометров, которые измеряют уровень глюкозы, что может привести к ошибочным результатам. Рекомендуется ознакомиться с инструкцией к тест-набора или глюкометра (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лекарственное средство Аскоцин Макс содержит сорбит, поэтому нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать его, в случае установления непереносимости некоторых сахаров.
Также данное лекарственное средство содержит аспартам, который является производным фенилаланина, что представляет опасность для больных фенилкетонурией.
1 таблетка лекарственного средства Аскоцин Макс содержит 158,37 мг натрия, поэтому пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия, следует с осторожностью применять это лекарственное средство.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность и период кормления грудью. Учитывая то, что нет достаточных контролируемых исследований с участием людей, в которых оценивается риск применения лекарственного средства во время беременности или кормления грудью, это лекарственное средство не следует применять во время беременности или кормления грудью.
Фертильность. На сегодня нет никаких данных о негативном влиянии аскорбиновой кислоты и/или цинка на фертильность человека.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или имеет незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
взаимодействия, связанные с аскорбиновой кислотой
Десфериоксамин: аскорбиновая кислота может усилить тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может вызвать сердечную декомпенсацию.
Циклоспорин: аскорбиновая кислота может снизить уровень циклоспорина в крови.
Варфарин: высокие дозы аскорбиновой кислоты могут влиять на эффективность варфарина.
Влияние на результаты лабораторных исследований
Поскольку аскорбиновая кислота является сильным восстановителем, она может вызвать химические изменения в результатах лабораторных исследований, включающих окислительно-восстановительные реакции, такие как анализ глюкозы, креатинина, карбамазепина, мочевой кислоты и неорганических фосфатов в моче, плазме крови и скрытой крови в кале. При применении препарата рекомендуется обратиться к информации производителя, чтобы определить, влияет ли аскорбиновая кислота на результаты показателей лабораторных анализов.
Взаимодействия, связанные с цинком
Цинк образует комплексы с некоторыми веществами (включая тетрациклиновые, хинолоновые антибиотики, пеницилламин), что приводит к снижению всасывания обоих веществ. Поскольку эти взаимодействия происходят в ЖКТ, потенциал взаимодействия следует уменьшить, принимая лекарственное средство отдельно от других лекарственных средств. Обычно достаточно принимать цинк минимум за 2 ч до или через 4-6 ч после приема другого препарата, если не указано иное.
Медь: цинк может уменьшить всасывание меди.
Передозировка
нет данных о передозировке лекарственного средства при применении в рекомендованных дозах.
Следует учитывать прием витамина С и цинка из всех других источников.
Клинические признаки и симптомы, данные лабораторных анализов и последствия передозировки очень разные и зависят от индивидуальной восприимчивости и окружающих обстоятельств.
Общие проявления передозировки витамина С и/или цинка могут включать увеличение количества случаев желудочно-кишечных нарушений, включая диарею, тошноту и рвоту.
В случае возникновения указанных симптомов необходимо прекратить прием данного лекарственного средства и обратиться к врачу.
Специфические клинические проявления могут включать следующее:
Связанные с аскорбиновой кислотой
Острая или хроническая передозировка витамина С может значительно повысить уровень оксалатов в плазме крови и моче. В некоторых случаях это может привести к гипероксалурии, кристаллурии оксалата кальция, отложению оксалата кальция, образованию камней в почках, тубулоинтерстициальной нефропатии и острой почечной недостаточности. Лица с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести могут быть восприимчивыми к этим токсическим эффектам витамина С в низких дозах и до начала применения препарата должны проконсультироваться с врачом.
Передозировка аскорбиновой кислоты может привести к окислительному гемолизу или диссеминированному внутрисосудистому свертыванию у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Связанные с цинком
Передозировка цинка может вызвать раздражение и эрозию слизистой оболочки ЖКТ, острый тубулярный некроз, интерстициальный нефрит, дефицит меди, сидеробластную анемию и миелоневропатию.
Если есть подозрение на передозировку препаратом, следует прекратить его прием и проконсультироваться с врачом для лечения клинических проявлений. Витамин С выводится с помощью гемодиализа.
Условия хранения
хранить в плотно закрытой тубе.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.