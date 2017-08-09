препарат предназначен только для местного применения. Длительное применение может вызывать раздражение, а иногда и тяжелые реакции кожи. При появлении признаков раздражения или гиперчувствительности нанесение препарата следует прекратить.

Применение повидон-йода может уменьшить поглощение йода щитовидной железой, что может повлиять на результаты некоторых обследований и процедур (сцинтиграфии щитовидной железы, определение белковосвязывающего йода, диагностические процедуры с применением радиактивного йода) в связи с чем планирование лечения заболевания щитовидной железы препаратами йода может быть невозможно.

В применении повидон-йода необходимо сделать перерыв не менее 1–4 нед. Не следует применять препарат пациентам до или после лечения рака щитовидной железы радиактивным йодом или проведение сцинтографии радиактивным йодом. Значительные количества йода могут вызвать гипертиреоз у больных с нарушением функции щитовидной железы (например, узловой коллоидный зоб, эндемический зоб). Поэтому им ограничивают применение мази относительно времени и площади поверхности обрабатываемой кожи. Даже после окончания лечения следует наблюдать за возникновением ранних симптомов гипертиреоза и контролировать функцию щитовидной железы.

При длительном применении на больших участках кожи (например, обширные ожоги или раны) может быть поглощено значительное количество йода, что может привести к гипертиреозу у пациентов, склонных к этому. Большая площадь кожи (это участок более 10% поверхности тела); а продолжительность лечения более 14 дней рассматривается как длительное лечение. Поглощение йода для каждого пациента индивидуально, поэтому точных рекомендаций нет. Тесты функции щитовидной железы и рекомендации врачей имеют решающее значение в данном случае. Если при лечении возникнут симптомы гипертиреоза, следует проверить функцию щитовидной железы.

Особое внимание следует уделять пациентам с уже существующей почечной недостаточностью при регулярном применении мази.

Следует избегать регулярного применения мази больным, получающим препараты лития.

Окислительное действие повидон-йода может вызвать коррозию металлов, тогда как пластмассовые и синтетические материалы обычно не чувствительны к повидон-йоду. В отдельных случаях может наблюдаться изменение цвета, который обычно восстанавливается. Повидон-йода легко удаляется из текстильных и других материалов теплой водой с мылом. Тяжело удаляемые пятна следует обработать раствором аммиака или тиосульфатом натрия. Окислительное действие повидон-йода может привести к ложноположительным результатам диагностических тестов (например, толуидиновая и гваяковая проба на гемоглобин и глюкозу в кале и моче).

Не нагревать перед применением. Хранить в недоступном для детей месте.

Применение в период беременности или кормления грудью. Повидон-йод следует применять в случаях строго назначенных врачом, но в самых минимальных дозах. Йод проникает через плацентарный барьер и может проникать в грудное молоко, поэтому может возникнуть риск гиперчувствительности плода или новорожденных к йоду. Уровень повидон-йода выше в грудном молоке, чем в плазме крови. Поэтому препарат может стать причиной возникновения гипертиреоза или повышенного уровня териоидного гормона у плода или у новорожденного. Имеется необходимость проверки функции щитовидной железы у детей. Препарат противопоказано применять после 2-го месяца беременности и в период кормления грудью. Во время лечения необходимо прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Бетадин мазь не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работу с другими механизмами.