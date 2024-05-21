ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ (VENODIOL FORTE) (556126) - инструкция по применению Диетические добавки
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ инструкция по применению
Характеристика
Венодиол — флеботропный продукт (микронизированная очищенная фракция биофлавоноидов: диосмина и гесперидина), способствующая проявлению комплексного ангиопротекторного и лимфотонизирующего действия, необходимого для системного воздействия на нарушение венозного и лимфатического оттока из нижних конечностей. По своему химическому строению диосмин и гесперидин относятся к γ-бензопиренам, являющимся представителями группы биологически активных веществ — биофлавоноидов.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов с целью:
— общего укрепления организма;
— улучшения иммунитета;
— нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;
— уменьшения ощущения тяжести в нижних конечностях.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза:
таблетки употреблять во время еды, глотать не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл (мл)) питьевой воды.
Взрослым и лицам пожилого возраста (65 лет и старше) употреблять по 1 таблетке в сутки (утром). Курс употребления: 2 мес, далее 2 мес перерыва.
При необходимости курс употребления можно повторить 2–3 раза в год. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Предостережения относительно употребления: не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к составляющим компонентам; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.