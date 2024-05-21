в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов с целью:

— общего укрепления организма;

— улучшения иммунитета;

— нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;

— уменьшения ощущения тяжести в нижних конечностях.

Способ употребления и рекомендуемая суточная доза:

таблетки употреблять во время еды, глотать не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл (мл)) питьевой воды.

Взрослым и лицам пожилого возраста (65 лет и старше) употреблять по 1 таблетке в сутки (утром). Курс употребления: 2 мес, далее 2 мес перерыва.

При необходимости курс употребления можно повторить 2–3 раза в год. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Предостережения относительно употребления: не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Не является лекарственным средством.