Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозногоВЕНОДИОЛ ФОРТЕ (VENODIOL FORTE)

ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ (VENODIOL FORTE) (556126) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ (VENODIOL FORTE)
Цена в городе Киев
от 326,05 грн
Без рецепта
30 шт от 326,05 грн
В наличии в 361 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного

ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ инструкция по применению

Характеристика

Венодиол — флеботропный продукт (микронизированная очищенная фракция биофлавоноидов: диосмина и гесперидина), способствующая проявлению комплексного ангиопротекторного и лимфотонизирующего действия, необходимого для системного воздействия на нарушение венозного и лимфатического оттока из нижних конечностей. По своему химическому строению диосмин и гесперидин относятся к γ-бензопиренам, являющимся представителями группы биологически активных веществ — биофлавоноидов.

Рекомендации по употреблению

в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов с целью:
— общего укрепления организма;
— улучшения иммунитета;
— нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;
— уменьшения ощущения тяжести в нижних конечностях.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза:
таблетки употреблять во время еды, глотать не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл (мл)) питьевой воды.
Взрослым и лицам пожилого возраста (65 лет и старше) употреблять по 1 таблетке в сутки (утром). Курс употребления: 2 мес, далее 2 мес перерыва.
При необходимости курс употребления можно повторить 2–3 раза в год. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Предостережения относительно употребления: не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к составляющим компонентам; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Условия хранения

хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.

ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ таблетки, №30
от 326,05 грн
В наличии в 361 аптеке
Цены в аптеках
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ
ВЕНОДИОЛ ФОРТЕ таблетки, №30
от 326,05 грн
Забронировать
Забронировать