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Диосмин-ВМ (Diosmin-WM) (556032) - инструкция по применению Диетические добавки

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Диосмин-ВМ (Diosmin-WM)
Цена в городе Киев
от 237,50 грн
Без рецепта
30 шт, 600 мг от 237,50 грн
В наличии в 239 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
600 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного

Диосмин-ВМ инструкция по применению

Характеристика

Диосмин-ВМ способствует повышению тонуса вен малого калибра, за счет чего улучшает венозный отток и лимфатический дренаж. Венозный тонус повышается благодаря усилению тропности пристеночного норадреналина к миоцитам вен (улучшает синтез и/или высвобождение норадреналина; ингибирует активность катехол-о-метилтрансферазы; умеренно снижает активность фосфодиэстеразы). Сосудосуживающее действие диосмина касается только венозного и лимфатического русла. Диетическая добавка не влияет на тонус артерий, способствует умеренному антиагрегантному и противовоспалительному действию.
Противовоспалительный эффект реализуется благодаря антикомплиментарной активности, торможению реакции высвобождения пероксиданионов, снижению продукции лейкотриенов.

Рекомендации по употреблению

в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов с целью:
— нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;
— уменьшения ощущения тяжести в нижних конечностях.
Диосмин-ВМ обладает венотоническими и ангиопротекторными свойствами: уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, а также улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.
Таблетки употреблять во время еды, глотать, не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл (ml)) питьевой воды.
Взрослым употреблять по 1 таблетке 1 раз в сутки (утром).
Курс употребления: 2 мес, далее 2 мес перерыва.
При необходимости курс употребления можно повторить 2–3 раза в год.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Предостережения: не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к компонентам.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.

Диосмин-ВМ
Диосмин-ВМ таблетки 600 мг, №30
от 237,50 грн
В наличии в 239 аптеках
Цены в аптеках
Диосмин-ВМ
Диосмин-ВМ таблетки 600 мг, №30
от 237,50 грн
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