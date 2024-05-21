в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов с целью:

— нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;

— уменьшения ощущения тяжести в нижних конечностях.

Диосмин-ВМ обладает венотоническими и ангиопротекторными свойствами: уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, а также улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.

Таблетки употреблять во время еды, глотать, не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл (ml)) питьевой воды.

Взрослым употреблять по 1 таблетке 1 раз в сутки (утром).

Курс употребления: 2 мес, далее 2 мес перерыва.

При необходимости курс употребления можно повторить 2–3 раза в год.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Предостережения: не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Не является лекарственным средством.