Диосмин-ВМ (Diosmin-WM) (556032) - инструкция по применению Диетические добавки
Диосмин-ВМ инструкция по применению
Характеристика
Диосмин-ВМ способствует повышению тонуса вен малого калибра, за счет чего улучшает венозный отток и лимфатический дренаж. Венозный тонус повышается благодаря усилению тропности пристеночного норадреналина к миоцитам вен (улучшает синтез и/или высвобождение норадреналина; ингибирует активность катехол-о-метилтрансферазы; умеренно снижает активность фосфодиэстеразы). Сосудосуживающее действие диосмина касается только венозного и лимфатического русла. Диетическая добавка не влияет на тонус артерий, способствует умеренному антиагрегантному и противовоспалительному действию.
Противовоспалительный эффект реализуется благодаря антикомплиментарной активности, торможению реакции высвобождения пероксиданионов, снижению продукции лейкотриенов.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов с целью:
— нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;
— уменьшения ощущения тяжести в нижних конечностях.
Диосмин-ВМ обладает венотоническими и ангиопротекторными свойствами: уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, а также улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.
Таблетки употреблять во время еды, глотать, не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл (ml)) питьевой воды.
Взрослым употреблять по 1 таблетке 1 раз в сутки (утром).
Курс употребления: 2 мес, далее 2 мес перерыва.
При необходимости курс употребления можно повторить 2–3 раза в год.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Предостережения: не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.