Во время исследования, в котором приняли участие 8 детей и 10 подростков (среди них были те, кто ранее не принимал анагрелид, и те, кто принимал его в течение 5 лет до исследования), средний показатель тромбоцитов уменьшился до контролируемого уровня через 12 недель лечения. Средняя суточная доза была выше у подростков. В процессе педиатрического реестрового исследования при применении анагрелида средний показатель тромбоцитов уменьшился по сравнению с начальным и оставался контролируемым в течение 18 месяцев у 14 детей с эссенциальной тромбоцитемией (4 детей и 10 подростков). В течение предыдущих открытых исследований снижение среднего количества тромбоцитов было зафиксировано у 7 детей и 9 подростков, при этом период лечения составлял от 3 месяцев до 6,5 лет. Средняя суточная доза анагрелида в течение всех исследований среди детей с эссенциальной тромбоцитемией была разной, однако данные свидетельствуют о том, что в лечении подростков можно назначать дозу для взрослых, а самая низкая начальная доза для детей в возрасте от 6 лет составляет 0,5 мг в сутки (см. разделы "Фармакологические свойства", "Особенности применения", "Способ применения и дозы" и "Побочные реакции"). Во время лечения детей необходимо осторожно подбирать дозу в индивидуальном порядке.

Фармакокинетика.

Абсорбция

При пероральном применении лекарственного средства 70% анагрелида быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. При приеме натощак максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) достигается через 1 час после применения. Фармакокинетические данные, полученные у здоровых добровольцев, свидетельствуют, что употребление пищи снижает Cmax анагрелида на 14%, но при этом повышается его средняя концентрация в моче на 20%. Одновременное употребление пищи также снижает Cmax активного метаболита, 3-гидрокси-анагрелида, на 29%, но не влияет на его среднюю концентрацию в моче.

Биотрансформация

Анагрелид метаболизируется изоферментом CYP1A2 в форму 3-гидрокси-анагрелид, который далее метаболизируется изоферментом CYP1A2 в неактивный метаболит, 2-амино-5,6-дихлоро-3,4-дигидрокиназолин.

Выведение

Период полураспада анагрелида короткий, примерно 1,3 часа, данные о его накоплении в плазме крови отсутствуют. Менее 1% анагрелида выводится с мочой. Средний показатель 2 амино-5,6-дихлоро-3,4-дигидрокиназолина в моче составляет 18- 35% от полученной дозы. Кроме того, отсутствуют данные об автоиндукции клиренса анагрелида.

Линейность

Пропорциональность к дозе находится в пределах 0,5–2 мг.

Фармакокинетические данные, полученные у детей и подростков с эссенциальной тромбоцитемией (от 7 до 16 лет), которые принимали анагрелид натощак, свидетельствуют о том, что нормализованная экспозиция дозы, Cmax и максимальная концентрация в моче были выше в этой группе пациентов по сравнению со взрослыми. Также наблюдалась тенденция к повышению дозы для обеспечения образования активных метаболитов.

Пациенты пожилого возраста

После сравнительного анализа фармакокинетических данных, полученных у пациентов пожилого возраста с ЭТ (в возрасте от 65 до 75 лет), которые принимали анагрелид натощак, и данных взрослого населения (в возрасте от 22 до 50 лет) было выявлено, что Cmax и максимальная концентрация в моче анагрелида была на 36% и 61% выше соответственно у пациентов пожилого возраста, однако Cmax и максимальная концентрация в моче активного метаболита, 3 гидрокси анагрелида, была соответственно на 42% и 37% ниже в этой группе пациентов. Эти различия, вероятно, обусловлены более низким пресистемным метаболизмом анагрелида в 3-гидрокси анагрелид у пациентов пожилого возраста.

Безопасность и эффективность применения анагрелида детям не исследовались. Поскольку опыт применения анагрелида этой группе ограничен, лекарственное средство следует применять с осторожностью. В случае отсутствия особых рекомендаций в педиатрии, критерии диагностики ВОЗ для определения эссенциальной тромбоцитемии среди взрослого населения можно использовать для диагностики детей. Следует тщательно выполнять рекомендации по диагностике эссенциальной тромбоцитемии, а в сомнительных случаях осуществлять повторную диагностику для того, чтобы отличить врожденный и приобретенный тромбоцитоз. При этом может возникнуть необходимость в проведении генетического анализа и биопсии костного мозга. Обычно в педиатрии циторедуктивную терапию применяют для пациентов с высоким риском. Анагрелид можно применять только тогда, когда есть признаки прогрессии заболевания или же пациент страдает от тромбоза.

В случае применения анагрелида необходимо осуществлять постоянный мониторинг соотношения пользы и риска, а также делать периодическую оценку его дальнейшего применения. Целевые показатели тромбоцитов определяются врачом в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Если через 3 месяца применения лекарственного средства детям не было достигнуто удовлетворительного результата, следует рассмотреть возможность прекращения терапии.

Текущие имеющиеся данные представлены в разделах "Фармакологические свойства", "Особенности применения", "Побочные реакции", однако рекомендации по дозировке отсутствуют.

Данные безопасности ограничены и не позволяют осуществить сравнительный анализ результатов, полученных среди взрослых пациентов и детей (см. раздел "Особенности применения").

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения "польза/риск" для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о каких-либо подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.