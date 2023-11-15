внутрь, рекомендуемая начальная доза анагрелида — 0,5 мг 4 раза в сутки или 1,0 мг 2 раза в сутки. В этой дозе анагрелид применяют на протяжении 1 нед. Следует использовать минимальную эффективную дозу, которая будет достаточной для поддержания количества тромбоцитов на уровне ниже 600 000/мкл, а в идеале — до нормального уровня. Повышение дозы не должно превышать 0,5 мг/сут на протяжении недели. Максимальная разовая доза — 2,5 мг, суточная доза — 10 мг. При оптимальной дозе количество тромбоцитов начинает уменьшаться через 7–14 дней. Достижение полного эффекта (снижение количества тромбоцитов ниже 600 000/мкл) наступает через 4–12 нед. У большинства пациентов адекватный ответ достигается при применении анагрелида в дозе 1,5–5,0 мг/сут. В исследованиях у детей в возрасте 7–14 лет анагрелид применяли в дозе от 0,5 мг 1 раз в сутки до 0,5 мг 4 раза в сутки. Поскольку данные об оптимальной начальной дозе у детей ограничены, следует придерживаться начальной дозы 0,5 мг/сут. Подбор минимальной эффективной и поддерживающей дозы у детей и взрослых не отличается. Специальных рекомендаций относительно дозирования у пациентов пожилого возраста нет. Начинать лечение больных с печеночной недостатностью средней степени тяжести рекомендуется с дозы 0,5 мг/сут, которую применяют как минимум 1 нед под контролем за состоянием сердечно-сосудистой системы. Повышать дозу более чем на 0,5 мг/нед не следует. Перед назначением анагрелида больным с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести следует сопоставить потенциальный риск и пользу от такого лечения. Безопасность и эффективность анагрелида у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не изучали; применение анагрелида у этих больных противопоказано.