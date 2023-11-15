АНАГРЕЛИД (ANAGRELIDUM) Действующее вещество
специфическое средство, вызывающее дозозависимое и обратимое уменьшение количества тромбоцитов в периферической крови. Механизм действия изучен не до конца. Данные клинических исследований свидетельствуют, что анагрелид дозозависимо ингибирует гиперсозревание мегакариоцитов. В образцах крови, полученных от здоровых добровольцев, принимавших анагрелид, отмечали нарушение постмитотической фазы развития мегакариоцитов, уменьшение их размеров и плоидности. В терапевтических дозах анагрелид не приводит к существенным изменениям количества лейкоцитов, вызывает незначительное и клинически несущественное уменьшение количества эритроцитов. Анагрелид ингибирует ФДЭ III типа цАМФ. Ингибиторы ФДЭ III типа цАМФ могут тормозить агрегацию тромбоцитов, однако значимое угнетение агрегации тромбоцитов отмечается при применении в более высоких дозах, чем требуемые для уменьшения количества тромбоцитов. Применение анагрелида не приводит к значимому изменению таких параметров, как время свертывания крови и продолжительность жизни тромбоцитов, не изменяется при этом и морфология костного мозга. Применение анагрелида не влияет на уровень АД, ЧСС и ЭКГ, показатели анализа мочи.
Анагрелид быстро всасывается в ЖКТ при приеме внутрь. Степень всасывания в кишечнике — 76%. Фармакокинетика анагрелида в диапазоне доз 0,5–2,0 мг линейная. При приеме анагрелида в дозе 0,5 мг натощак T½ составляет 1,3 ч. Препарат не кумулирует при повторных приемах, быстро метаболизируется, основной метаболит выводится с мочой на протяжении 24 ч, менее 1% выделяется в неизмененном виде. Одновременный прием пищи замедляет всасывание вещества. При приеме анагрелида в дозе 0,5 мг после приема пищи отмечено умеренное снижение биодоступности в среднем на 14%, при этом T½ повышался до 1,8 ч.
тромбоцитемия у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями — с целью уменьшения количества тромбоцитов, снижения риска развития тромбоза и уменьшения выраженности связанных с этим симптомов, включая тромбогеморрагические явления (хронические формы заболевания).
внутрь, рекомендуемая начальная доза анагрелида — 0,5 мг 4 раза в сутки или 1,0 мг 2 раза в сутки. В этой дозе анагрелид применяют на протяжении 1 нед. Следует использовать минимальную эффективную дозу, которая будет достаточной для поддержания количества тромбоцитов на уровне ниже 600 000/мкл, а в идеале — до нормального уровня. Повышение дозы не должно превышать 0,5 мг/сут на протяжении недели. Максимальная разовая доза — 2,5 мг, суточная доза — 10 мг. При оптимальной дозе количество тромбоцитов начинает уменьшаться через 7–14 дней. Достижение полного эффекта (снижение количества тромбоцитов ниже 600 000/мкл) наступает через 4–12 нед. У большинства пациентов адекватный ответ достигается при применении анагрелида в дозе 1,5–5,0 мг/сут. В исследованиях у детей в возрасте 7–14 лет анагрелид применяли в дозе от 0,5 мг 1 раз в сутки до 0,5 мг 4 раза в сутки. Поскольку данные об оптимальной начальной дозе у детей ограничены, следует придерживаться начальной дозы 0,5 мг/сут. Подбор минимальной эффективной и поддерживающей дозы у детей и взрослых не отличается. Специальных рекомендаций относительно дозирования у пациентов пожилого возраста нет. Начинать лечение больных с печеночной недостатностью средней степени тяжести рекомендуется с дозы 0,5 мг/сут, которую применяют как минимум 1 нед под контролем за состоянием сердечно-сосудистой системы. Повышать дозу более чем на 0,5 мг/нед не следует. Перед назначением анагрелида больным с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести следует сопоставить потенциальный риск и пользу от такого лечения. Безопасность и эффективность анагрелида у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не изучали; применение анагрелида у этих больных противопоказано.
анагрелид не следует назначать для лечения острых, угрожающих жизни осложнений тромбоцитоза; пациентам с тяжелой степенью печеночной недостаточности.
анагрелид в терапевтических дозах хорошо переносится. Большинство побочных эффектов слабо выражены и преходящи и не требуют проведения лечебных мероприятий для их устранения. Побочные эффекты у больных с миелопролиферативными заболеваниями различной этиологии имеют практически одинаковый характер и частоту. Частота побочных реакций снижается при продолжении терапии. Однако в ряде случаев возможны серьезные побочные эффекты: застойная сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, кардиомегалия, полная блокада сердца, мерцание предсердий, нарушение мозгового кровообращения, перикардит, инфильтраты в легких, пневмофиброз, легочная гипертензия, панкреатит, гастрит, язва двенадцатиперстной кишки, судорожные припадки. Частота развития побочных эффектов возрастает при повышении дозы препарата. К частым побочным эффектам относятся головная боль, ощущение сердцебиения, диарея, астения, тошнота, рвота, боль в животе, головокружение, лихорадка, общее недомогание, боль в спине, кожная сыпь, зуд. К редким побочным эффектам относятся гриппоподобные симптомы, фотосенсибилизация, аритмия, геморрагии, АГ, тромбозы, стенокардия, сердечная недостаточность, вазодилатация, ортостатическая гипотензия, мигрень, анемия, тромбоцитопения, кровоизлияния, лимфаденопатия, атралгия, миалгия, артрит, боль в костях, депрессия, сонливость или бессонница, повышенная возбудимость, амнезия, уменьшение или увеличение массы тела, отеки, ринит, носовое кровотечение, синусит, пневмония, бронхит, повышенное потоотделение, амблиопия, нарушение зрения и слуха, конъюнктивит, нарушение поля зрения, шум в ушах, инфекции мочеполовой системы, гематурия, дизурия, никтурия, недержание мочи.
при применении анагрелида необходимо контролировать количество тромбоцитов в крови 1 раз в 2 дня на протяжении первой недели лечения, затем 1 раз в неделю до достижения поддерживающей дозы препарата. В период уменьшения количества тромбоцитов (в первые 2 нед лечения) необходимо проводить мониторинг показателей крови (гемоглобин, лейкоциты), функциональных показателей почек и печени. При резкой отмене анагрелида отмечается увеличение количества тромбоцитов. Такое увеличение становится явным уже через 4 дня после прекращения его приема. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печени при назначении анагрелида следует взвесить ожидаемую пользу от такой терапии с потенциальным риском. Терапия анагрелидом у этих больных должна осуществляться под постоянным медицинским контролем. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями перед назначением анагрелида необходимо провести кардиологическое обследование, а также повторять его периодически во время лечения в связи с положительным инотропным эффектом анагрелида и возможными сердечно-сосудистыми побочными эффектами, которые включают вазодилатацию, тахикардию, ощущение сердцебиения, застойную сердечную недостаточность. При печеночной недостаточности легкой и средней степени тяжести необходим регулярный контроль с целью своевременного выявления признаков гепатотоксического действия и кардиотоксичности. Пациентам с тяжелой степенью печеночной недостаточности анагрелид противопоказан. Безопасность и эффективность анагрелида в период беременности и кормления грудью не установлены; назначать анагрелид можно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Решение о назначении препарата детям (в возрасте от 7 лет и старше) принимается в индивидуальном порядке. Коррекции дозы у лиц пожилого возраста не требуется.
не выявлено взаимодействия анагрелида с варфарином и дигоксином. Во время клинических испытаний одновременно с анагрелидом применяли ацетилсалициловую кислоту, парацетамол, фуросемид, препараты железа, ранитидин, гидроксимочевину, аллопуринол; клинических проявлений взаимодействия указанных препаратов с анагрелидом не выявлено. Сукральфат может нарушать всасывание ананагрелида в ЖКТ.
поскольку уменьшение количества тромбоцитов при терапии анагрелидом имеет дозозависимый характер, можно ожидать, что передозировка приведет к развитию тромбоцитопении, которая может служить причиной геморрагических осложнений. В случае передозировки возможны токсические проявления со стороны сердечно-сосудистой системы и ЦНС. Необходимо контролировать количество тромбоцитов в периферической крови; до нормализации показателя прием анагрелида следует прекратить.