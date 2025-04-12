категории частоты побочных реакций определяются следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (сообщения об этих реакциях поступают в добровольном порядке от популяции неопределенной численности, поэтому не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с экспозицией лекарственного средства).

Нежелательные эффекты, наблюдавшиеся в клинических исследованиях с участием пациентов с синдромом беспокойных ног, были нечастыми и более легкими, чем возникающие при дозировании, обычно применяемом при лечении болезни Паркинсона.

Клинические исследования .

Синдром беспокойных ног. Объединенные данные двух плацебо-контролируемых перекрестных клинических исследований с участием в общей сложности 85 пациентов представлены в табл. 1 в соответствии с классом системы органов MedDRA. Перечислены все нежелательные эффекты, о которых сообщали более одного раза в группе активного лечения.

Таблица 1. Резюме нежелательных эффектов у пациентов с синдромом беспокойных ног, лечившихся леводопой/бенсеразидом, в исследованиях M43052 и M43060 с активным лечением и плацебо



Нежелательные эффекты леводопа/бенсеразид

n = 85 Категория частоты n % Инфекции та инвазии Фебрильная инфекция 4 4,7 часто Ринит 3 3,5 часто Бронхит 2 2,3 часто Со стороны нервной системы Головная боль 5 5,8 часто Обострение синдрома беспокойных ног 2 2,3 часто Головокружение 3 3,5 часто Обследования Изменения ЭКГ* 2 2,3 часто Повышение АД 2 2,3 часто Со стороны ЖКТ Сухость во рту 3 3,5 часто Диарея 2 2,3 часто Тошнота 2 2,3 часто