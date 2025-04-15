Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1620,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1630,02 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1460,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1481,30
Экономия при брони: -21,30 грн
1460,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1454,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1599,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1481,30
Экономия при брони: -21,30 грн
1460,00 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1600,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Мадопар® таблетки 200 мг + 50 мг бутылка №100
Рош Украина
1370,87 грн