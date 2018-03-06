с осторожностью назначают Бетоптик S больным с сердечной недостаточностью или AV-блокадой сердца в анамнезе. Применение препарата следует немедленно прекратить при первых признаках сердечной недостаточности.

Сахарный диабет

Блокаторы β-адренорецепторов с осторожностью назначают больным со спонтанной гипогликемией и пациентам, которые принимают инсулин или пероральные гипогликемические препараты. Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать признаки и симптомы острой гипогликемии.

Тиреотоксикоз

Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать некоторые клинические признаки гипертиреоза (например тахикардию). Больные с подозрением на тиреотоксикоз должны находиться под постоянным медицинским наблюдением, чтобы не допустить внезапного прекращения приема блокатора β-адренорецептора, способного резко ухудшить состояние пациента.

Миастения

Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать мышечную слабость и некоторые симптомы миастении (например диплопию, птоз и общую слабость).

Хирургическое вмешательство

Перед общей анестезией применение препарата необходимо прекращать постепенно, снижая тем самым чувствительность сердца к β -адренергической стимуляции.

Респираторная система

Хотя результаты тестов не показали вредного влияния на функцию легких у больных, принимавших бетаксолол в виде глазных капель, не следует пренебрегать вероятностью возникновения побочных реакций со стороны дыхательной системы у пациентов, чувствительных к блокаторам β-адренорецепторов.

Вероятность аллергических реакций

Больные, имеющие в анамнезе атопию или острую анафилактическую реакцию на различные аллергены, во время приема блокаторов β-адренорецепторов могут быть более чувствительны к повторному, случайному, диагностическому или лечебному введению соответствующих аллергенов и не реагировать на обычные дозы эпинефрина, применяемые для устранения анафилактической реакции.

Орган зрения

У больных с закрытоугольной глаукомой целью лечения является раскрытие угла путем сужения зрачка при помощи миотиков. Бетаксолол мало или вообще не влияет на зрачок. Если Бетоптик S используется для снижения внутриглазного давления при закрытоугольной глаукоме, его необходимо применять только в комбинации с миотическими средствами.

Были сообщения о сухости глаз, обусловленной местным использованием блокаторов β-адренорецепторов. С осторожностью назначают блокаторы β-адренорецепторов больным с синдромом Шегрена или нарушениями образования слезной пленки иного генеза. Пациенты, которые носят контактные линзы, должны снимать их перед применением препарата Бетоптик S и подождать 15 мин после закапывания глаз, прежде чем снова надеть контактные линзы.

Запрещается прикасаться кончиком флакона-капельницы к любым поверхностям, поскольку это может привести к загрязнению содержимого флакона.

Период беременности и кормления грудью

Адекватных, хорошо контролируемых исследований на беременных проведено не было. Бетоптик S следует назначать в период беременности только в том случае, когда потенциальная польза от применения препарата оправдывает возможный риск для плода.

Неизвестно, проникает ли бетаксолола гидрохлорид в грудное молоко, поэтому с осторожностью назначают Бетоптик S в период кормления грудью.

Дети

Клинические испытания эффективности и безопасности препарата у детей не проводились.

Влияние на способность управлять автотранспортными или другими потенциально опасными механизмами ограничивается нечеткостью зрения, которое возникает непосредственно после применения препарата Бетоптик S, но быстро проходит.