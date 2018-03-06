Бетоптик® S (Betoptic® S) (5555) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетоптик S инструкция по применению
Фармакологические свойства
бетаксолол (1-{4-[2-(циклопропилметокси)этил]фенокси}-3-изопропиламинопропан-2-ол гидрохлорид) — кардиоселективный блокатор β1-адренорецепторов, без ВСА и существенного мембраностабилизирующего действия. При введении в глаз суспензия Бетоптик S снижает повышенное внутриглазное давление, сопровождающееся глаукомой, или без нее. Бетаксолол в виде глазных капель минимально влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Повышенное внутриглазное давление — ведущий фактор риска развития глаукоматозной скотомы. Чем выше внутриглазное давление, тем выше вероятность поражения глазного нерва и сужения поля зрения. Бетаксолол может снижать как повышенное, так и нормальное внутриглазное давление. Механизм его гипотензивного действия связан со снижением продукции внутриглазной жидкости.
В контролируемых двойных слепых исследованиях степень и продолжительность гипотензивного офтальмологического эффекта суспензии Бетоптик S и 0,5% р-ра Бетоптик были клинически эквивалентными, однако суспензия Бетоптик S переносилась намного лучше, чем р-р Бетоптик.
В контролируемых клинических испытаниях на пациентах с хронической открытоугольной глаукомой и внутриглазной гипертензией показано, что лечение бетаксололом обеспечивает более продолжительное положительное влияние на поле зрения, чем таковое с использованием тимолола или неселективного блокатора β-адренорецептора. Более того, было отмечено, что бетаксолол не только не ухудшал кровоснабжение глазного нерва, а и улучшал глазное кровообращение.
Бетаксолол имеет высокую липофильность, благодаря чему создаются высокие концентрации препарата в тканях глаза. Начинает действовать через 30 мин, а максимальный эффект, как правило, достигается через 2 ч после местного применения. Разовая доза обеспечивает снижение внутриглазного давления в течение 12 ч.
Полярная природа бетаксолола может вызвать дискомфорт при закапывании в глаз. В препарате Бетоптик S молекулы бетаксолола связаны ионной связью с амберлитовой смолой. После инстилляции молекулы бетаксолола переносятся ионами в слезную пленку. Процесс перемещения проходит в течение нескольких минут, уменьшая дискомфорт при применении препарата.
Показания Бетоптик S
открытоугольная глаукома, повышение внутриглазного давления.
Применение Бетоптик S
взрослым (в том числе пациентам пожилого возраста) рекомендуемая доза составляет 1–2 капли в пораженный глаз(а) 2 раза в сутки. У некоторых пациентов для стабилизации гипотензивного действия может потребоваться несколько недель. Необходимо тщательное наблюдение за больными с глаукомой. Если при назначении рекомендованных доз адекватное снижение внутриглазного давления не достигнуто, можно применить комбинированную терапию с пилокарпином или другими миотиками и/или эпинефрином (адреналином), и/или ингибиторами карбоангидразы.
Объем одной капли составляет 24 мкл.
Перед применением флакон с препаратом необходимо хорошо встряхнуть.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бетоптик S противопоказан пациентам с синусной брадикардией, AV-блокадой сердца II или III степени, кардиогенным шоком и больным с выраженной сердечной недостаточностью в анамнезе.
Побочные эффекты
Местные: сразу после закапывания возможен кратковременный дискомфорт в глазах. Иногда — точечный кератит роговицы, светобоязнь, слезотечение, зуд, сухость глаз, боль в глазу, снижение остроты зрения, образование корочек на краях век. Кроме того, при применении других препаратов бетаксолола побочные эффекты включали в себя аллергические реакции, снижение чувствительности роговицы, точечную окраску роговицы, отек и анизокорию.
Системные — редко, но могут развиться и при местном применении блокаторов в1-адренорецепторов:
— со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, AV-блокада, усиление выраженности симптомов сердечной недостаточности;
— со стороны дыхательной системы: диспноэ с бронхоспазмом, повышенной бронхиальной секрецией и дыхательной недостаточностью;
— со стороны ЦНС: бессонница, головокружение, головная боль, депрессия, вялость, усиление выраженности симптомов и признаков миастении;
— другие: сыпь, токсический эпидермальный некролиз, выпадение волос, глоссит. Были сообщения об изменении вкусовых ощущений и запахов.
Особые указания
с осторожностью назначают Бетоптик S больным с сердечной недостаточностью или AV-блокадой сердца в анамнезе. Применение препарата следует немедленно прекратить при первых признаках сердечной недостаточности.
Сахарный диабет
Блокаторы β-адренорецепторов с осторожностью назначают больным со спонтанной гипогликемией и пациентам, которые принимают инсулин или пероральные гипогликемические препараты. Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать признаки и симптомы острой гипогликемии.
Тиреотоксикоз
Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать некоторые клинические признаки гипертиреоза (например тахикардию). Больные с подозрением на тиреотоксикоз должны находиться под постоянным медицинским наблюдением, чтобы не допустить внезапного прекращения приема блокатора β-адренорецептора, способного резко ухудшить состояние пациента.
Миастения
Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать мышечную слабость и некоторые симптомы миастении (например диплопию, птоз и общую слабость).
Хирургическое вмешательство
Перед общей анестезией применение препарата необходимо прекращать постепенно, снижая тем самым чувствительность сердца к β -адренергической стимуляции.
Респираторная система
Хотя результаты тестов не показали вредного влияния на функцию легких у больных, принимавших бетаксолол в виде глазных капель, не следует пренебрегать вероятностью возникновения побочных реакций со стороны дыхательной системы у пациентов, чувствительных к блокаторам β-адренорецепторов.
Вероятность аллергических реакций
Больные, имеющие в анамнезе атопию или острую анафилактическую реакцию на различные аллергены, во время приема блокаторов β-адренорецепторов могут быть более чувствительны к повторному, случайному, диагностическому или лечебному введению соответствующих аллергенов и не реагировать на обычные дозы эпинефрина, применяемые для устранения анафилактической реакции.
Орган зрения
У больных с закрытоугольной глаукомой целью лечения является раскрытие угла путем сужения зрачка при помощи миотиков. Бетаксолол мало или вообще не влияет на зрачок. Если Бетоптик S используется для снижения внутриглазного давления при закрытоугольной глаукоме, его необходимо применять только в комбинации с миотическими средствами.
Были сообщения о сухости глаз, обусловленной местным использованием блокаторов β-адренорецепторов. С осторожностью назначают блокаторы β-адренорецепторов больным с синдромом Шегрена или нарушениями образования слезной пленки иного генеза. Пациенты, которые носят контактные линзы, должны снимать их перед применением препарата Бетоптик S и подождать 15 мин после закапывания глаз, прежде чем снова надеть контактные линзы.
Запрещается прикасаться кончиком флакона-капельницы к любым поверхностям, поскольку это может привести к загрязнению содержимого флакона.
Период беременности и кормления грудью
Адекватных, хорошо контролируемых исследований на беременных проведено не было. Бетоптик S следует назначать в период беременности только в том случае, когда потенциальная польза от применения препарата оправдывает возможный риск для плода.
Неизвестно, проникает ли бетаксолола гидрохлорид в грудное молоко, поэтому с осторожностью назначают Бетоптик S в период кормления грудью.
Дети
Клинические испытания эффективности и безопасности препарата у детей не проводились.
Влияние на способность управлять автотранспортными или другими потенциально опасными механизмами ограничивается нечеткостью зрения, которое возникает непосредственно после применения препарата Бетоптик S, но быстро проходит.
Взаимодействия
необходимо тщательное наблюдение за больными, одновременно принимающими симпатолитики (такие как резерпин), поскольку возможны синергические эффекты с развитием выраженной гипотензии и/или брадикардии.
С осторожностью назначают Бетоптик S пациентам, которые параллельно принимают адренергические психотропные препараты.
Передозировка
при местном применении препарата — не описана. В случае местной передозировки суспензией Бетоптик S необходимо быстро промыть глаз с помощью ватного тампона, смоченного теплой водой.
Условия хранения
при температуре 8–30 °С. Держать флакон плотно закрытым. Не использовать более 28 дней после вскрытия флакона.