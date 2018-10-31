Атенолол (Atenolol) (55547) - инструкция по применению ATC-классификация
Атенолол инструкция по применению
Фармакологические свойства
атенолол (4-(2 - окси-3 - изопропиламинопропокси) фенил-ацетамид) относится к группе антиадренергических препаратов. Оказывает кардиоселективное b1 - адреноблокирующее действие. Обладает выраженным антиангинальным, гипотензивным и антиаритмическим эффектами. Уменьшает автоматизм синусного узла, ЧСС, замедляет AV-проводимость, уменьшает сократимость миокарда и его потребность в кислороде. При применении в средних терапевтических дозах не вызывает побочных эффектов, характерных для неселективных блокаторов b - адренорецепторов (бронхоспазм, сердечная недостаточность и др.).
Атенолол медленно всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 2–4 ч после приема внутрь. Период полувыведения после приема внутрь составляет 6–9 ч; у больных с почечной недостаточностью может быть более длительным. В незначительной степени (менее 10%) подвергается биотрансформации в печени.
Показания Атенолол
лечение АГ, стенокардии, синусовой тахикардии, для профилактики наджелудочковых тахиаритмий. Препарат выбора для назначения больным со склонностью к бронхоспазму и спазму периферических сосудов (степень риска значительно ниже, чем при использовании неселективных блокаторов b - адренорецепторов).
Применение Атенолол
внутрь до еды. Таблетки проглатывают не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Режим дозирования устанавливают индивидуально.
При АГ назначают в начальной дозе 50 мг 1 раз в сутки. В случае недостаточной выраженности гипотензивного действия дозу постепенно повышают до 200 мг/сут. При стенокардии и нарушениях сердечного ритма атенолол назначают в начальной дозе 50 мг 1 раз в сутки; при недостаточной выраженности эффекта дозу повышают до 100–150 мг/сут. Максимальная суточная доза составляет 200 мг.
При нарушении выделительной функции почек необходима коррекция дозы: при клиренсе креатинина ниже 35 мл/мин дозу атенолола следует снизить на 50%, при клиренсе ниже 15 мл/мин — на 75%.
Прекращать применение атенолола, как и других блокаторов b - адренорецепторов, следует постепенно, поскольку внезапная отмена препарата может усилить ангинозный синдром и явления ишемии миокарда у пациентов с ИБС и снизить толерантность к физической нагрузке.
Противопоказания
абсолютными противопоказаниями являются AV-блокада II–III степени, синоаурикулярная блокада, выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 в 1 мин), острая и хроническая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз, БА.
Относительными противопоказаниями являются нарушения периферического кровообращения, синдром Рейно, период беременности, сахарный диабет (атенолол может усиливать или маскировать симптомы гипогликемии).
Побочные эффекты
в начале курса лечения возможны головная боль, депрессия, повышенная потливость, нарушение сна, тошнота, диарея, зуд, ощущение похолодания конечностей. В отдельных случаях могут возникать нарушения AV-проводимости, симптомы сердечной недостаточности, выраженная брадикардия, симптоматическая гипотензия, гипогликемия у больных сахарным диабетом, конъюнктивит.
Условия хранения
в сухом, в защищенном от света месте.