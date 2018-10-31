внутрь до еды. Таблетки проглатывают не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Режим дозирования устанавливают индивидуально.

При АГ назначают в начальной дозе 50 мг 1 раз в сутки. В случае недостаточной выраженности гипотензивного действия дозу постепенно повышают до 200 мг/сут. При стенокардии и нарушениях сердечного ритма атенолол назначают в начальной дозе 50 мг 1 раз в сутки; при недостаточной выраженности эффекта дозу повышают до 100–150 мг/сут. Максимальная суточная доза составляет 200 мг.

При нарушении выделительной функции почек необходима коррекция дозы: при клиренсе креатинина ниже 35 мл/мин дозу атенолола следует снизить на 50%, при клиренсе ниже 15 мл/мин — на 75%.

Прекращать применение атенолола, как и других блокаторов b - адренорецепторов, следует постепенно, поскольку внезапная отмена препарата может усилить ангинозный синдром и явления ишемии миокарда у пациентов с ИБС и снизить толерантность к физической нагрузке.