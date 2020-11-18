Банеоцин, порошок кожный, нельзя применять в полости рта, особенно у детей.

При применении препарата у пациентов с пораженными большими участками кожи следует учитывать возможность абсорбции активных компонентов Банеоцина и, как следствие, развитие ото- и/или нефротоксического действия. Поскольку риск возникновения токсических эффектов возрастает у пациентов с выраженными нарушениями печени и/или почек, у таких больных следует контролировать показатели мочи, крови, проводить аудиометрические исследования до и во время интенсивной терапии Банеоцином.

Следует соблюдать меры предосторожности при длительном применении препарата у больных с хроническим средним отитом из-за возможного ототоксического эффекта.

Следует избегать комбинации аминогликозидов системного и местного действия из-за риска возникновения кумулятивной токсичности.

Если отмечается неконтролируемая абсорбция Банеоцина, следует учитывать возможность развития блокады нервно-мышечной проводимости, особенно у больных ацидозом, тяжелой миастенией (Myasthenia gravis) в анамнезе или с другими нервно-мышечными нарушениями. Нервно-мышечная блокада устраняется препаратами кальция или прозерином (неостигмином).

При продолжительном лечении возможен чрезмерный рост резистентных микроорганизмов и грибов. В таком случае следует назначать соответствующее лечение.

Больным, у которых развились аллергия или суперинфекция, препарат необходимо отменить.

При контакте с солнечным светом или УФ-облучением могут возникать фототоксические реакции или фотосенсибилизация.

Применение в период беременности или кормления грудью. Если есть риск всасывания действующих веществ в период беременности или кормления грудью, порошок можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Как и другие аминогликозидные антибиотики, неомицин проникает через плацентарный барьер. Были сообщения о нарушениях слуха у плода вследствие системного применения высоких доз аминогликозидов.

Перед кормлением грудью необходимо удалить остатки препарата из молочной железы кипяченой водой и стерильной ватой.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.