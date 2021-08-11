Ванкован (Vancovan) (555017) - инструкция по применению ATC-классификация
Ванкован инструкция по применению
Состав
действующее вещество: vancomycin;
1 флакон содержит ванкомицина гидрохлорида в пересчете на ванкомицин 500 мг или 1000 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидроксид, кислота хлористоводородная.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый лиофилизированный порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения. Гликопептидные антибиотики.
Код ATС J01X A01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ванкомицин — это трициклический гликопептидный антибиотик, полученный из Amycolatopsis orientalis, эффективный против многих грамположительных микроорганизмов. Бактерицидное действие ванкомицина заключается в ингибировании синтеза бактериальной стенки за счет торможения полимеризации гликопептидов и селективного ингибирования синтеза РНК-бактерий. Перекрестная резистентность между ванкомицином и другими антибиотиками не возникает. Ванкомицин особенно эффективен в отношении стафилококков, включая Staphylococcus aureus, и S. epidermidis, включая метициллинрезистентные штаммы; стрептококков, включая Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, Enterococcus faecalis (главным образом Streptococcus faecalis), S. bovis, групп гемолитических стрептококков, Streptococcus pneumoniae, включая пенициллинрезистентные штаммы; Clostridium difficile (в том числе токсикогенных штаммов — возбудителей псевдомембранозного энтероколита); дифтероидов.
К ванкомицину in vitro чувствительны Listeria monocytogenes, Lactobacillus species, Actinomyces species, Clostridium species и Bacillus species. Он неактивен in vitro в отношении грамотрицательных бактерий, грибов и микобактерий.
Фармакокинетика.
После введения 1 г ванкомицина концентрация его в плазме крови составляет 23 мг/л через 2 ч и 8 мг/л — через 11 ч после завершения введения. Около 55% введенного ванкомицина связывается с белками плазмы крови. После введения ингибирующая для микроорганизмов концентрация лекарственного средства проявляется в плевральной, перикардиальной, асцитической и синовиальной жидкостях, в моче, жидкости перитонеального диализа, в тканях предсердия. Несмотря на плохое проникновение через мягкую мозговую оболочку при нормальных условиях, при наличии воспаления ванкомицин хорошо проникает в спинномозговую жидкость. Метаболизм этого лекарственного средства незначителен. Период полувыведения составляет в среднем 4–6 часов. В первые 24 ч около 75% введенной дозы ванкомицина выводится с мочой путем клубочковой фильтрации. У пациентов с нарушением функции почек выведение ванкомицина замедляется. В частности, у пациентов с удаленной почкой период полувыведения составляет 7,5 дня.
Показания
Лечение инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами, чувствительными к лекарственному средству, в том числе у пациентов с аллергией к пенициллинам и цефалоспоринам в анамнезе:
- эндокардит;
- сепсис;
- остеомиелит;
- инфекции центральной нервной системы;
- инфекции нижних отделов дыхательных путей (пневмония);
- инфекции кожи и мягких тканей;
- псевдомембранозный колит (для применения внутрь).
Предотвращение эндокардита у пациентов с повышенной чувствительностью к пенициллиновым антибиотикам. Предотвращение инфекций после хирургических процедур в полости рта и ЛОР-органов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ванкомицину или любому другому компоненту лекарственного средства.
Особенности применения
Быстрое введение лекарственного средства в форме болюсной инъекции (в течение нескольких минут) может привести к значительной артериальной гипотензии, включая шок, изредка с остановкой сердца, поэтому для уменьшения риска развития гипотензивных реакций следует контролировать артериальное давление пациента во время введения лекарственного средства.
Ванкомицин следует применять только внутривенно из-за опасности развития некроза мягких тканей.
Для предотвращения развития побочных реакций раствор ванкомицина следует вводить не менее 60 минут. Риск возникновения тромбофлебита может быть уменьшен за счет медленного введения разбавленного раствора (2,5–5 мг/мл) и изменения места введения лекарственного средства. Побочные реакции, связанные со скоростью введения лекарственного средства могут проявиться при любой концентрации и скорости введения и исчезнуть после завершения введения лекарственного средства.
Следует с осторожностью применять лекарство пациентам пожилого возраста, больным с нарушенным слухом или при сопутствующем применении других ототоксических средств, таких как аминогликозиды.
При продолжительном лечении ванкомицином нужно периодически контролировать показатели крови, мочи, функции почек.
Мониторинг функций печени необходимо проводить постоянно, поскольку заболевания печени при приеме ванкомицина могут обостряться в связи с повышением уровня билирубина, АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы и изредка повышение лактатдегидрогеназы и гамма-глютаминтрансферазы.
Из-за потенциальной нефротоксичности ванкомицин следует с осторожностью применять пациентам с почечной недостаточностью (включая анурию), дозу следует снизить с учетом степени нарушения функции почек. Риск токсического действия значительно повышается на фоне высокой концентрации лекарственного средства в крови или длительной терапии. Также необходимо контролировать уровень ванкомицина в крови и регулярно проводить мониторинг функции почек. На сегодняшний день имеются данные о вероятной связи возникновения острой почечной недостаточности вследствие взаимодействия между ванкомицином и пиперациллином/тазобактамом, поэтому рекомендуется быть осторожным при применении соответствующих лекарственных средств. Частота осложнений, связанных с инфузией (включая артериальную гипотензию, приливы, гиперемию, крапивницу и зуд), растет при сопутствующем введении анестетиков, поэтому анестезию рекомендуется начинать после завершения инфузии ванкомицина. Ванкомицин следует с осторожностью применять больным с аллергическими реакциями на тейкопланин, поскольку описаны случаи перекрестных аллергических реакций. У некоторых пациентов с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки кишечника возможна значительная системная абсорбция при внутреннем приеме ванкомицина. Поэтому существует риск развития побочных реакций, связанных с парентеральным применением ванкомицина. С особой осторожностью следует применять ванкомицин недоношенным детям из-за незрелости почечной системы, следствием чего может быть рост плазменной концентрации ванкомицина.
Рекомендуется контролировать уровень концентрации ванкомицина в плазме крови недоношенных новорожденных и детей грудного возраста.
При лечении ванкомицином существует риск развития ототоксического эффекта, поэтому лекарственное средство следует с осторожностью применять больным с нарушенным слухом или при сопутствующем применении других ототоксических препаратов, таких как аминогликозиды. При лечении ванкомицина существует риск развития геморрагического окклюзионного ретинального васкулита после внутрикамерного или интравитреального введения ванкомицина (применено только для ванкомицина с соответствующими показаниями к применению). Длительное применение ванкомицина может привести к развитию резистентных микроорганизмов и грибов. Тщательное наблюдение за пациентом имеет большое значение. Если во время терапии наблюдается суперинфекция (вторичное инфицирование на фоне продолжающегося инфекционного заболевания), следует принять соответствующие меры.
Имеются сообщения о случаях псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile, среди пациентов, применявших ванкомицин внутривенно. Зафиксировано, что пациенты с ожогами имеют более высокие показатели общего клиренса ванкомицина, поэтому нуждаются в более частом применении лекарственного средства с увеличением дозы. Во время применения ванкомицина таким больным рекомендуется индивидуальное определение дозы и наблюдение за состоянием.
Тяжелые кожные побочные реакции
В случае применения ванкомицина зафиксированы тяжелые кожные побочные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS) и острый генерализованный экзантематозный пустулез, которые могут угрожать жизни или привести к летальному исходу (см. раздел «Побочные реакции»). Большинство этих реакций возникали в течение нескольких дней и до восьми недель после начала лечения ванкомицином. При применении лекарственного средства пациентам следует сообщить о признаках и симптомах, которые могут возникнуть, а также тщательно контролировать их состояние по поводу возникновения кожных реакций. Если появляются признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, необходимо прекратить применение ванкомицина и рассмотреть альтернативное лечение. Если у пациента возникли тяжелые кожные побочные реакции из-за применения ванкомицина, лечение ванкомицином не возобновлять ни в коем случае.
Способ применения и дозы
Ванкомицин применять для внутривенного введения при лечении угрожающих жизни инфекций. Ни в коем случае ванкомицин нельзя вводить в виде болюсной инъекции или внутримышечно из-за болезненности и возможного некроза в месте введения. Реакции введения лекарственного средства могут зависеть как от концентрации раствора, так и от скорости его введения. Для лечения взрослых рекомендуется, чтобы концентрация при введении не превышала 5 мг/мл, а скорость введения не превышала 10 мг/мин. Отдельным больным, которым необходимо ограничивать количество введенной жидкости, можно вводить лекарственное средство с концентрацией до 10 мг/мл, но скорость введения не должна превышать 10 мг/мин. Высокая концентрация введенного лекарственного средства увеличивает риск побочных реакций.
Продолжительность лечения зависит от терапевтических показаний, при которых применяется лекарственное средство.
Внутривенное применение
Растворить содержимое флакона по 500 мг в 10 мл или содержимое флакона по 1 г в 20 мл воды для инъекций.
После разбавления раствор во флаконах остается стабильным в течение 24 часов при температуре 25 °С или в течение 96 часов в холодильнике при температуре 2 — 8 °С. Требуется дальнейшее разведение: в раствор, содержащий 500 мг или 1 г ванкомицина, следует добавить минимум 100 мл или 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций или 5% раствора глюкозы для инъекций соответственно. Полученный раствор остается стабильным в течение 48 ч в холодильнике при температуре 2 — 8 °С или в течение 24 ч при температуре 25 °С.
С микробиологической точки зрения раствор желательно ввести немедленно после разбавления. Конечная концентрация полученного раствора ванкомицина не должна превышать 5 мг/мл. Водный раствор ванкомицина можно также разводить следующими инфузионными растворителями:
- раствор Рингера лактатный;
- раствор Рингера лактатный и 5% раствор глюкозы;
- раствор Рингера ацетатный.
Растворы ванкомицина, полученные с помощью вышеупомянутых растворителей, могут храниться в холодильнике при температуре 2 — 8 °С в течение 96 часов. Перед применением разбавленного раствора следует убедиться, что отсутствует осадок или изменение цвета.
Лекарственное средство вводить непрерывно внутривенно, капельно в течение 60 минут.
Пациенты с нормальной функцией почек
Взрослые: 500 мг каждые 6 часов или 1000 мг каждые 12 часов. Раствор вводить внутривенно инфузионно не менее 60 минут.
Максимальная разовая доза — 1000 мг, максимальная суточная доза — 2 г.
Дети
Новорожденные в возрасте младше 7 дней: начальная доза составляет 15 мг/кг массы тела, а затем — по 10 мг/кг массы тела каждые 12 часов.
Новорожденные в возрасте 7 дней — 1 мес: начальная доза составляет 15 мг/кг массы тела, а затем — по 10 мг/кг массы тела каждые 8 часов.
Дети в возрасте младше 1 месяца: обычная доза ванкомицина составляет 10 мг/кг массы тела каждые 6 часов.
Максимальная разовая доза составляет 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза — 2 г.
Концентрация приготовленного раствора ванкомицина для детей не должна превышать 2,5–5 мг/мл. Раствор следует вводить не менее 60 минут.
Пациенты пожилого возраста: может потребоваться снижение дозы из-за вызванного возрастом снижения функции почек.
Пациенты с избыточной массой тела: может потребоваться коррекция стандартной суточной дозы.
Пациенты с печеночной недостаточностью: не нуждаются в коррекции суточной дозы.
Пациенты с нарушениями функции почек
Следует откорректировать дозу в соответствии с клиренсом креатинина по таблице ниже.
Когда известна концентрация креатинина в плазме крови, следует применять нижеследующую формулу (с учетом пола, массы тела и возраста пациента) для определения клиренса креатинина.
Рассчитанный клиренс креатинина (мл/мин) определяют, а точный показатель клиренса креатинина следует измерять.
|Мужчины:
|Масса тела (кг) х (140 — возраст (лет))
|72 х концентрация креатинина в сыворотке крови (мг/дл)
Женщины: 0,85х значение, полученное по приведенной выше формуле.
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Доза ванкомицина (мг/сут)
|100
|1545
|90
|1390
|80
|1235
|70
|1080
|60
|925
|50
|770
|40
|620
|30
|465
|20
|310
|10
|155
Начальная доза лекарственного средства должна составлять 15 мг/кг массы тела, в том числе для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени.
При анурии начальную дозу ванкомицина 15 мг/кг массы тела назначают до достижения терапевтической сывороточной концентрации. Поддерживающая доза составляет 1,9 мг/кг/сут. Для пациентов с почечной недостаточностью рекомендуется назначать 250–1000 мг лекарственного средства 1 раз в сутки с перерывом в несколько дней.
Режим дозирования при проведении гемодиализа
Для пациентов, находящихся на диализе, доза насыщения составляет 1000 мг, поддерживающая доза — 1000 мг лекарственного средства каждые 7–10 дней. При применении полисульфоновых мембран для проведения гемодиализа необходимо увеличение поддерживающей дозы ванкомицина.
Содержание креатинина в плазме крови должно являться постоянным показателем функции почек. В противном случае полученные показатели клиренса креатинина недействительны. Рекомендуется наблюдение за концентрацией ванкомицина в плазме крови в случаях, когда риск токсичности превышает указанные показатели: через 2 ч после инфузии 1 г лекарственного средства максимальная концентрация составляет 20–50 мг/л, а минимальная концентрация до введения следующей дозы — 5–10 мг/ л. В случае превышения этих показателей рекомендуется пересмотр дозы.
Применение внутрь
Ванкомицин плохо всасывается после перорального применения, поэтому его можно назначать таким способом только для лечения псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile.
Раствор для применения внутри готовять добавлением к содержимому флакона ванкомицина по 500 мг 30 мл воды. Полученный раствор можно применять перорально или вводить через назальный зонд. Для улучшения вкуса к раствору можно добавить сладкий сироп со вкусовыми добавками.
Взрослые: обычная суточная доза составляет 500–1000 мг, распределенных на 3–4 приема в течение 7–10 дней. Максимальная суточная доза не должна превышать 2 г.
Дети: обычная суточная доза составляет 40 мг/кг массы тела, распределенных на 3–4 приема в течение 7–10 дней. Максимальная суточная доза не должна превышать 2 г.
Дети
Лекарственное средство может применяться детям сразу после рождения.
Побочные реакции
Во время или сразу после быстрого введения лекарственного средства в единичных случаях могут возникать анафилактические реакции (артериальная гипотензия, одышка, диспноэ, крапивница или зуд), нарушения сердечной деятельности (сердечная недостаточность, вплоть до остановки сердца). Быстрое введение лекарственного средства может также вызвать приток крови к верхней части тела или боль или спазмы мышц груди и спины. Эти реакции обычно исчезают через 20 минут, но могут наблюдаться в течение нескольких часов. Такие реакции почти не возникают при медленном введении лекарственного средства в течение 60 мин.
Со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения*, агранулоцитоз, тромбоцитопения, эозинофилия.
*Возможна обратимая нейтропения. Она обычно начинается через 1 неделю или позже после введения терапии ванкомицином или после получения общей дозы 25 г или более.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, флебит, васкулит, остановка сердца (эти реакции преимущественно связаны с быстрой инфузией лекарственного средства).
Со стороны дыхательной системы: диспноэ, одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, псевдомембранозный колит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, крапивница, экзантема, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит, IgА-буллезный дерматит, токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Со стороны органов слуха и равновесия: шум или звон в ушах, понижение остроты слуха, вертиго. Ототоксическое воздействие наблюдалось чаще при применении лекарственного средства в высоких дозах или при одновременном введении с другими лекарственными средствами, оказывающими ототоксическое действие, а также при снижении функции почек или повреждении слуха.
Со стороны иммунной системы: анафилактоидная реакция (реакция, связанная с инфузией), реакции повышенной чувствительности, анафилактоидный шок (реакция, связанная с инфузией).
Инфекции и инвазии: псевдомембранозный колит.
Результаты лабораторных исследований: повышение уровня креатинина в плазме крови, повышение уровня мочевины в плазме крови, повышение уровня АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, гамма-глутамилтранспептидазы, билирубина, лейцин-аминопептидазы.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечные спазмы (реакция, связанная с инфузией).
Со стороны нервной системы: головокружение, парестезия.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит*, азотемия, острая почечная недостаточность.
*Возможно ослабление функции почек (обычно сопровождающееся увеличением уровня сывороточного креатинина или азота мочевины сыворотки крови), в основном после применения больших доз лекарственного средства. Интерстициальный нефрит возникает изредка. В большинстве случаев такие побочные реакции наблюдаются у пациентов, принимавших одновременно с ванкомицином аминогликозиды или дисфункцию почек в анамнезе. При прекращении лечения ванкомицина азотемия исчезала почти у всех пациентов.
Общие расстройства и осложнения в месте введения: медикаментозная лихорадка, озноб, изменения в месте инъекции, включая боль, воспаление, раздражение, некроз тканей, боль и спазм мышц груди и спины, рост резистентных бактерий и грибов, медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), слезотечение, воспаление слизистых оболочек, покраснение верхней части тела и лица.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 500 мг во стеклянном флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.
По 1000 мг во стеклянном флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ВЕМ Илач Сан. ве Тик. А.С.