Ванкомицин применять для внутривенного введения при лечении угрожающих жизни инфекций. Ни в коем случае ванкомицин нельзя вводить в виде болюсной инъекции или внутримышечно из-за болезненности и возможного некроза в месте введения. Реакции введения лекарственного средства могут зависеть как от концентрации раствора, так и от скорости его введения. Для лечения взрослых рекомендуется, чтобы концентрация при введении не превышала 5 мг/мл, а скорость введения не превышала 10 мг/мин. Отдельным больным, которым необходимо ограничивать количество введенной жидкости, можно вводить лекарственное средство с концентрацией до 10 мг/мл, но скорость введения не должна превышать 10 мг/мин. Высокая концентрация введенного лекарственного средства увеличивает риск побочных реакций.

Продолжительность лечения зависит от терапевтических показаний, при которых применяется лекарственное средство.

Внутривенное применение

Растворить содержимое флакона по 500 мг в 10 мл или содержимое флакона по 1 г в 20 мл воды для инъекций.

После разбавления раствор во флаконах остается стабильным в течение 24 часов при температуре 25 °С или в течение 96 часов в холодильнике при температуре 2 — 8 °С. Требуется дальнейшее разведение: в раствор, содержащий 500 мг или 1 г ванкомицина, следует добавить минимум 100 мл или 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций или 5% раствора глюкозы для инъекций соответственно. Полученный раствор остается стабильным в течение 48 ч в холодильнике при температуре 2 — 8 °С или в течение 24 ч при температуре 25 °С.

С микробиологической точки зрения раствор желательно ввести немедленно после разбавления. Конечная концентрация полученного раствора ванкомицина не должна превышать 5 мг/мл. Водный раствор ванкомицина можно также разводить следующими инфузионными растворителями:

раствор Рингера лактатный;

раствор Рингера лактатный и 5% раствор глюкозы;

раствор Рингера ацетатный.

Растворы ванкомицина, полученные с помощью вышеупомянутых растворителей, могут храниться в холодильнике при температуре 2 — 8 °С в течение 96 часов. Перед применением разбавленного раствора следует убедиться, что отсутствует осадок или изменение цвета.

Лекарственное средство вводить непрерывно внутривенно, капельно в течение 60 минут.

Пациенты с нормальной функцией почек

Взрослые: 500 мг каждые 6 часов или 1000 мг каждые 12 часов. Раствор вводить внутривенно инфузионно не менее 60 минут.

Максимальная разовая доза — 1000 мг, максимальная суточная доза — 2 г.

Дети

Новорожденные в возрасте младше 7 дней: начальная доза составляет 15 мг/кг массы тела, а затем — по 10 мг/кг массы тела каждые 12 часов.

Новорожденные в возрасте 7 дней — 1 мес: начальная доза составляет 15 мг/кг массы тела, а затем — по 10 мг/кг массы тела каждые 8 часов.

Дети в возрасте младше 1 месяца: обычная доза ванкомицина составляет 10 мг/кг массы тела каждые 6 часов.

Максимальная разовая доза составляет 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза — 2 г.

Концентрация приготовленного раствора ванкомицина для детей не должна превышать 2,5–5 мг/мл. Раствор следует вводить не менее 60 минут.

Пациенты пожилого возраста: может потребоваться снижение дозы из-за вызванного возрастом снижения функции почек.

Пациенты с избыточной массой тела: может потребоваться коррекция стандартной суточной дозы.

Пациенты с печеночной недостаточностью: не нуждаются в коррекции суточной дозы.

Пациенты с нарушениями функции почек

Следует откорректировать дозу в соответствии с клиренсом креатинина по таблице ниже.

Когда известна концентрация креатинина в плазме крови, следует применять нижеследующую формулу (с учетом пола, массы тела и возраста пациента) для определения клиренса креатинина.

Рассчитанный клиренс креатинина (мл/мин) определяют, а точный показатель клиренса креатинина следует измерять.

Мужчины: Масса тела (кг) х (140 — возраст (лет)) 72 х концентрация креатинина в сыворотке крови (мг/дл)

Женщины: 0,85х значение, полученное по приведенной выше формуле.

Клиренс креатинина (мл/мин) Доза ванкомицина (мг/сут) 100 1545 90 1390 80 1235 70 1080 60 925 50 770 40 620 30 465 20 310 10 155

Начальная доза лекарственного средства должна составлять 15 мг/кг массы тела, в том числе для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени.

При анурии начальную дозу ванкомицина 15 мг/кг массы тела назначают до достижения терапевтической сывороточной концентрации. Поддерживающая доза составляет 1,9 мг/кг/сут. Для пациентов с почечной недостаточностью рекомендуется назначать 250–1000 мг лекарственного средства 1 раз в сутки с перерывом в несколько дней.

Режим дозирования при проведении гемодиализа

Для пациентов, находящихся на диализе, доза насыщения составляет 1000 мг, поддерживающая доза — 1000 мг лекарственного средства каждые 7–10 дней. При применении полисульфоновых мембран для проведения гемодиализа необходимо увеличение поддерживающей дозы ванкомицина.

Содержание креатинина в плазме крови должно являться постоянным показателем функции почек. В противном случае полученные показатели клиренса креатинина недействительны. Рекомендуется наблюдение за концентрацией ванкомицина в плазме крови в случаях, когда риск токсичности превышает указанные показатели: через 2 ч после инфузии 1 г лекарственного средства максимальная концентрация составляет 20–50 мг/л, а минимальная концентрация до введения следующей дозы — 5–10 мг/ л. В случае превышения этих показателей рекомендуется пересмотр дозы.

Применение внутрь

Ванкомицин плохо всасывается после перорального применения, поэтому его можно назначать таким способом только для лечения псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile.

Раствор для применения внутри готовять добавлением к содержимому флакона ванкомицина по 500 мг 30 мл воды. Полученный раствор можно применять перорально или вводить через назальный зонд. Для улучшения вкуса к раствору можно добавить сладкий сироп со вкусовыми добавками.

Взрослые: обычная суточная доза составляет 500–1000 мг, распределенных на 3–4 приема в течение 7–10 дней. Максимальная суточная доза не должна превышать 2 г.

Дети: обычная суточная доза составляет 40 мг/кг массы тела, распределенных на 3–4 приема в течение 7–10 дней. Максимальная суточная доза не должна превышать 2 г.