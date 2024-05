фармакодинамика. Мелфалан является бифункциональным алкилирующим антинеопластическим соединением с некоторыми иммуносупрессивными свойствами. Образование промежуточных соединений углерода из каждой из двух бис-2-хлорэтильных групп обеспечивает алкилирование путем ковалентного связывания с 7-азотом гуанина в ДНК, перекрестное связывание двух цепей молекулы ДНК, что приводит к нарушению репликации клеток.

Фармакокинетика.

Алкеран™, таблетки .

Абсорбция. Абсорбция перорального мелфалана сильно отличается по времени первого появления препарата в плазме крови и достижению его C max в плазме крови.

По данным исследований, средняя абсолютная биодоступность мелфалана составляет 56-85%.

С целью предупреждения вариабельности всасывания, связанной с миелоаблативным лечением, можно вводить мелфалан в/в.

В ходе исследования с участием 18 пациентов, получавших мелфалан перорально в дозе 0,2—0,25 мг/кг массы тела, C max в плазме крови (в диапазоне от 87 до 350 нг/мл) достигалась в течение 0,5-2 ч.

Прием таблеток Алкеран™ непосредственно после еды увеличивает время достижения C max препарата в плазме крови и уменьшает AUC на 39-54%.

Распределение. Малфалан минимально проникает сквозь ГЭБ. Было получено несколько образцов цереброспинальной жидкости с количеством препарата, которое не поддавалось измерению. Низкая концентрация в ликворе (~10% от уровня в плазме крови) наблюдалась в одном клиническом исследовании при лечении детей высокими дозами препарата.

Выведение. У 13 пациентов, получавших перорально мелфалан в дозе 0,6 мг/кг массы тела, средний конечный T ½ препарата из плазмы крови составлял 90±57 мин. 11% препарата выделилось с мочой через 24 ч. У 18 пациентов, получавших перорально мелфалан в дозе 0,2-0,25 мг/кг массы тела, средний T ½ составлял 1,12±0,15 ч.

Алкеран™, порошок для приготовления р-ра для инъекций .

Абсорбция. Абсорбция перорального мелфалана сильно отличается по времени первого появления препарата в плазме крови и достижению его C max в плазме крови.

В исследованиях абсолютной биодоступности мелфалана средняя абсолютная биодоступность составила 56-85%.

Для предупреждения вариабельности всасывания, связанной с миелоаблативным лечением, можно вводить мелфалан в/в.

Распределение. Мелфалан умеренно связывается с белками плазмы крови в пределах от 69 до 78%. Связывание с белками крови носит линейный характер в пределах плазменных концентраций препарата при применении стандартных доз лечения, при высокодозовой терапии уровень связывания с белками становится зависимым от концентрации. Основным белком связывания является альбумин сыворотки крови, с которым связывается около 55-60% от общего количества препарата, 20% препарата связывается с α 1 -ацидоглюкопротеином. Дополнительно, по данным исследований, было обнаружено наличие необратимого компонента, связанного с реакцией алкилирования с белками плазмы крови.

После проведения 2-минутной инфузии в дозе 5—23 мг/м2 поверхности тела (примерно 0,1—0,6 мг/кг массы тела) 10 пациентам с раком яичников или множественной миеломой средний объем распределения в равновесном и центральном компартментах составлял 29,1±13,6 л и 12,2±6,5 л соответственно.

У 28 пациентов с различными злокачественными новообразованиями, получавших дозы от 70 до 200 мг/м2 поверхности тела путем 2-20-минутной инфузии, средние объемы распределения в равновесном состоянии и центральном компартменте составляли 40,2±18,3 л и 18,2±11,7 л соответственно.

После выполнения гипертермической (39 °С) перфузии нижней конечности мелфаланом в дозе 1,75 мг/кг массы тела 11 пациентам со злокачественной меланомой на поздней стадии средние объемы распределения в равновесном состоянии и центральном компартменте составляли 2,87±0,8 л и 1,01±0,28 л соответственно.

Малфалан минимально проникает через ГЭБ. Было получено несколько образцов цереброспинальной жидкости с количеством препарата, которое не поддавалось измерению. Низкая концентрация в ликворе (~10% от плазменной) наблюдалась в ходе одного клинического исследования при лечении детей высокими дозами препарата.

Метаболизм. По данным исследований in vivo и in vitro основным механизмом полувыведения препарата из организма человека с большей вероятностью является спонтанная деградация препарата, а не ферментативный метаболизм.

Выведение. У 13 больных, получавших перорально мелфалан в дозе 0,6 мг/кг массы тела, средний конечный T ½ препарата из плазмы составлял 90±57 мин. 11% препарата выделялось с мочой через 24 ч.

У 8 пациентов, получивших разовую болюсную дозу 0,5—0,6 мг/кг массы тела, композитный начальный и конечный T ½ составляли 7,7±3,3 мин и 108±20,8 мин соответственно. После введения р-ра мелфалана в плазме пациентов были обнаружены моногидроксимелфалан и дигидроксимелфалан, C max которых были достигнуты примерно через 60 и 100 мин соответственно. Подобный T ½ (126±6 мин) наблюдался при добавлении мелфалана в сыворотку пациентов in vitro (37 °C), что указывает на то, что основным механизмом полувыведения препарата из организма человека, вероятно, является спонтанный распад, а не ферментативный метаболизм.

После проведения 2-минутной инфузии доз от 5 до 23 мг/м2 поверхности тела (примерно 0,1—0,6 мг/кг массы тела) 10 пациентам с раком яичников или множественной миеломой объединенные начальный и конечный T ½ . составляли 8,1±6,6 мин и 76,9±40,7 мин соответственно. Средний клиренс составил 342,7±96,8 мл/мин.

У 15 детей и 11 взрослых, которым вводили высокие дозы мелфалана в/в (140 мг/м2 поверхности тела) на фоне форсированного диуреза, средний начальный и конечный T ½ составляли 6,5±3,6 мин и 41,4±16,5 мин. соответственно. У 28 пациентов с различными злокачественными новообразованиями, получавших дозы от 70 до 200 мг/м2 поверхности тела в виде 2-20-минутной инфузии, было отмечено, что средний начальный и конечный T ½ находились в пределах 8,8±6,6 мин и 73,1±45,9 мин соответственно. Средний клиренс составил 564,6±159,1 мл/мин.

После проведения гипертермической (39 °С) перфузии нижней конечности с применением дозы 1,75 мг/кг массы тела 11 пациентам со злокачественной меланомой на поздней стадии средний начальный и конечный T ½ составляли 3,6±1,5 мин и 46,5±17,2 мин соответственно. Средний клиренс — 55,0±9,4 мл/мин.

Особые группы пациентов

Почечная недостаточность. Клиренс мелфалана может уменьшаться у больных с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Пациенты пожилого возраста. Корреляция между возрастом пациента и клиренсом или конечным T ½ мелфалана отсутствует (см. ПРИМЕНЕНИЕ).