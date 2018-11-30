Мелфалан следует применять под наблюдением врача онкологического отделения, имеющего возможность проведения постоянного мониторинга клинических биохимических и гематологических показателей во время и после введения препарата.

Иммунизация вакцинами, содержащими живые микроорганизмы, может приводить к инфекционным осложнениям у иммунокомпрометированных больных, поэтому проведение иммунизации этими вакцинами не рекомендуется.

В связи с риском и высоким уровнем поддерживающего обеспечения, который необходим при назначении высоких доз инъекционной формы препарата Алкеран™, его введение следует проводить только в специализированных центрах с соответствующими возможностями и под руководством опытных клиницистов.

При назначении высоких доз инъекционной формы препарата Алкеран™ следует решить вопрос о профилактическом назначении противоинфекционных препаратов, в случае необходимости — препаратов крови. Необходимо также убедиться в адекватном общем состоянии пациента и функции органов.

Мониторинг . Угнетение костного мозга с лейкопенией и тромбоцитопенией является основным побочным эффектом. Существенное значение имеет проверка картины крови во время и после лечения для предупреждения чрезмерной миелосупрессии и риска необратимой аплазии костного мозга. Время максимальной миелосупрессии может варьироваться. Количество клеток крови может продолжать снижаться после прекращения лечения, поэтому при первых признаках чрезмерного снижения количества лейкоцитов или тромбоцитов терапию следует временно прекратить.

С осторожностью следует применять Алкеран™ пациентам, которые недавно прошли курс лучевой терапии или химиотерапии, в связи с повышением токсического воздействия на костный мозг.

Инъекции препарата Алкеран™ обусловливают повреждение мягких тканей вокруг сосудов при экстравазации препарата, поэтому препарат не вводят непосредственно в периферическую вену. Рекомендуется медленное введение препарата в систему с внутривенной инфузией через отдельный порт или путем катетеризации центральных вен.

Венозные тромбоэмболические явления . Пациенты, получающие мелфалан в сочетании с леналидомидом и преднизоном или талидомидом и преднизоном или дексаметазоном, имеют повышенный риск тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск является наибольшим в течение первых 5 месяцев терапии, особенно у пациентов с дополнительными факторами риска тромбоза (таких как табакокурение, артериальная гипертензия, гиперлипидемия и тромбоз в анамнезе). У этих пациентов следует проводить тщательный мониторинг и принимать меры по минимизации всех факторов риска, которые можно модифицировать. Рекомендации по профилактике тромбозов и дозирования/антикоагулянтной терапии представлены в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Пациентам и врачам рекомендуется быть внимательными относительно появления симптомов тромбоэмболии. Пациентов следует проинформировать о необходимости обращения за медицинской помощью в случае возникновения таких симптомов, как одышка, боль в грудной клетке, отеки рук или ног. Если у пациента наблюдаются любые тромбоэмболические явления, следует немедленно прекратить лечение и начать стандартную антикоагулянтную терапию. После стабилизации состояния пациента при лечении антикоагулянтами и коррекции всех осложнений тромбоэмболии применение мелфалана в комбинации с леналидомидом и преднизоном или талидомидом и преднизоном или дексаметазоном можно возобновить в начальной дозе в зависимости от оценки соотношения польза/риск. Пациенту следует продолжать антикоагулянтную терапию во время всего курса лечения.

Нейтропения и тромбоцитопения . У пациентов пожилого возраста с впервые диагностированной множественной мієломой, получавших мелфалан в сочетании с леналидомидом и преднизоном или талидомидом и преднизоном или дексаметазоном, наблюдалась повышенная частота гематологической токсичности, в частности нейтропения и тромбоцитопения. Пациентам и врачам рекомендуется быть внимательными относительно появления симптомов кровотечений, включая петехии и носовые кровотечения, особенно у пациентов, которые получают описанные комбинированные режимы лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Мутагенность . Мелфалан проявлял мутагенные свойства у животных, а у больных, получавших лечение препаратом Алкеран™, наблюдались хромосомные аберрации. Мелфалан также продемонстрировал канцерогенные свойства у животных, и следует учитывать возможность подобного эффекта при планировании длительного лечения пациента.

У значительного количества женщин в период пременопаузы наблюдалось угнетение функции яичников, что приводило к возникновению аменореи. В некоторых исследованиях на животных было обнаружено негативное влияние препарата Алкеран™ на сперматогенез. Поэтому возможно, что Алкеран™ может вызвать временное или постоянное бесплодие у пациентов мужского пола.

Канцерогенность. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) и миелодиспластические синдромы (МДС). Мелфалан, как и другие алкилирующие препараты, оказывает лейкозогенное действие, особенно у пациентов пожилого возраста после длительной комбинированной терапии и лучевой терапии.

Сообщалось о развитии острого лейкоза после лечения мелфаланом таких заболеваний как амилоидоз, злокачественная меланома, множественная миелома, макроглобулинемия, синдром холодовой агглютинации, и значимое увеличение случаев развития острого лейкоза у пациентов с раком яичников. У больных раком яичников значительно больше случаев развития острого лейкоза наблюдалось в случае лечения алкилирующими препаратами, включая мелфалан, чем когда такую терапию не применяли.

До начала терапии препаратом Алкеран™ следует соотносить потенциальную терапевтическую пользу от применения препарата и риск развития острого лейкоза (ОМЛ и МДС), особенно если рассматривается применение мелфалана в комбинации с талидомидом или леналидомидом и преднизоном, поскольку было продемонстрировано, что эти комбинации могут увеличивать лейкозогенный риск. Поэтому для обеспечения раннего обнаружения рака и, если необходимо начинать его лечение, до, во время и после терапии врачи должны постоянно обследовать пациента с помощью обычных методов.

Контрацепция . Следует применять только прогестеронсодержащие ингибиторы овуляции (например дезогестрел). Из-за повышенного риска венозной тромбоэмболии у пациентов с множественной миеломой применение комбинированных пероральных контрацептивов не рекомендуется. Если пациентка применяет комбинированные пероральные контрацептивы, ее следует перевести на один из эффективных методов, как описано выше (следует применять только прогестеронсодержащие ингибиторы овуляции). Риск венозной тромбоэмболии сохраняется в течение 4-6 недель после прекращения применения комбинированной пероральной контрацепции.

Почечная недостаточность . Рекомендуется начальную дозу для пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью снижать на 50%, а в дальнейшем определять дозу в зависимости от степени супрессии кроветворения. За такими пациентами необходимо тщательно наблюдать.

Временное значительное повышение уровня мочевины в крови наблюдалось на ранних стадиях лечения у пациентов с почечной недостаточностью, больных с миеломой.

Вспомогательные вещества с известными эффектами . Алкеран™, порошок для приготовления р-ра для инъекций содержит 2 ммоль (46 мг) натрия в одном флаконе. Это следует учитывать пациентам, находящимся на диете с контролируемым содержанием натрия.

Алкеран™, порошок для приготовления р-ра для инъекций содержит 5% этанола (этилового спирта), которое эквивалентно 10 мл пива или 4,2 мл вина. Является вредным для лиц, страдающих алкоголизмом. Это следует учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, детям и лицам из групп высокого риска, таким как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией.

Алкеран™, порошок для приготовления р-ра для инъекций содержит пропиленгликоль. Может вызывать симптомы, напоминающие опьянению.

Инструкции по применению .

Рекомендации по безопасному применению инъекций препарата Алкеран™ . Инъекции препарата Алкеран™ должен готовить медицинский персонал, который хорошо знает свойства препарата и требования безопасности, либо под тщательным наблюдением этих специалистов.

До начала применения лекарственного средства следует обратиться к национальным рекомендациям по применению цитотоксических агентов. Инструкции для применения см. в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Инъекции Алкеран™ следует готовить к применению в асептическом помещении, оборудованном комнатой с вертикальным ламинарным потоком. Если такая возможность отсутствует, следует использовать специально выделенные помещение в клинике.

Персонал, который готовит или имеет дело с инъекциями препарата Алкеран™, должен носить защитную одежду: одноразовые перчатки из хирургического латекса или поливинилхлорида соответствующего качества (резиновые перчатки не приемлемы); лицевую хирургическую маску соответствующего качества, защитные очки, которые следует тщательно промыть водой после использования, одноразовый фартук.

В асептических условиях необходимо использовать другую соответствующую одежду.

Разлитую жидкость должен немедленно убрать персонал в защитной одежде с помощью влажных одноразовых бумажных полотенец, которые после этого следует поместить в пакет для опасного мусора и уничтожить согласно действующим местным нормам. Загрязненные поверхности следует вымыть большим количеством воды.

Если р-р препарата Алкеран™ попал на кожу, необходимо немедленно тщательно промыть это место большим количеством холодной воды с мылом. В этих случаях целесообразно обратиться за консультацией к врачу.

При попадании р-ра в глаза их нужно НЕМЕДЛЕННО промыть глазным р-ром натрия хлорида и немедленно обратиться к врачу. Если р-р натрия хлорида отсутствует, можно использовать большой объем воды.

Беременным сотрудницам или тем, кто пытается забеременеть, не следует работать с инъекционным р-ром препарата Алкеран™.

Утилизация . Р-р для инъекций препарата Алкерантм следует утилизировать согласно действующим местным нормативам. Если такие указания отсутствуют, р-р необходимо утилизировать аналогично токсичным химикатам, например, путем сжигания или глубокого захоронения.

Утилизация острых предметов (таких как иглы, шприцы, наборы для инъекций и ампулы) должна проводиться в жестких контейнерах с маркировкой, содержащей соответствующее предупреждение об опасности. Персонал, принимающий участие в уничтожении, должен знать про необходимость соблюдения мер безопасности; материал следует утилизировать путем сжигания. Это должно происходить согласно местным требованиям.

Приготовление инъекционного р-ра препарата Алкеран™. Р-р препарата Алкеран™ необходимо готовить при комнатной температуре путем растворения лиофилизированного порошка в растворителе, который прилагается.

При применении растворителя в условиях пониженной температуры лиофилизированный порошок может не раствориться должным образом и в р-ре могут наблюдаться нерастворенные частицы.

Следует добавить 10 мл этого вещества за 1 прием и немедленно начать энергично взбалтывать флакон (менее 50 секунд) до получения прозрачного р-ра без видимых частиц. Каждый флакон должен быть разбавлен таким образом по отдельности. Медленное добавление растворителя и задержка взбалтывания могут привести к образованию нерастворенных частиц. Следует также заметить, что в процессе взбалтывания образуется значительное количество очень мелких пузырьков воздуха. Эти пузыри могут сохраняться еще 2-3 минуты, поскольку полученный р-р достаточно вязкий.

Полученный р-р содержит эквивалент 5 мг/мл безводного мелфалана, рН примерно 6,5.

Разведенный р-р должен быть бесцветным, прозрачным и практически без видимых частиц.

Раствор препарата Алкеран™ обладает ограниченной стабильностью, поэтому его следует готовить непосредственно перед применением. Весь неиспользованный в течение одного часа р-р следует утилизировать.

Готовый р-р нельзя замораживать, поскольку это может вызвать преципитацию.

При дальнейшем разведении в р-ре для инфузий р-р Алкеран™ является достаточно нестабильным, скорость распада повышается с ростом температуры. Если препарат вводится при комнатной температуре (примерно 25 °С), общее время от момента приготовления р-ра для инъекций до завершения инфузии не должно превышать 1,5 часа.

Инъекционный р-р препарата Алкеран™ несовместим с инфузионными р-рами, содержащими глюкозу, поэтому рекомендуется применять ТОЛЬКО 0,9% р-р натрия хлорида для в/в инфузий (см.ПРИМЕНЕНИЕ).

Если в растворенных или разбавленных растворах возникают какие-либо видимые признаки помутнения или кристаллизации, препарат следует утилизировать.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Нет данных относительно применения мелфалана у беременных. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность. Но, учитывая его мутагенные свойства и структурную схожесть с известными тератогенными средствами, вполне возможно, что Алкеран™ может быть причиной врожденных дефектов у детей пациентов, получавших препарат.

Препарат не следует применять во время беременности, особенно в течение I триместра, за исключением тех случаев, когда лечение абсолютно необходимо (если польза для матери явно превышает возможный риск для плода), и только по назначению врача.

Как и при применении других цитостатиков, при лечении любого из партнеров мелфаланом необходимо применять адекватные контрацептивные средства.

Кормление грудью Женщины, получающие лечение препаратом Алкеран™, не должны кормить грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Фертильность . У значительного количества женщин в период перед менопаузой Алкеран™ может вызвать угнетение функции яичников вплоть до возникновения аменореи.

Опыты на животных установили отрицательное влияние Алкеран™ на сперматогенез. Не исключено, что Алкеран™ может вызывать временное или постоянное бесплодие у мужчин.

Мужчинам, получающим лечение мелфаланом, не рекомендуется становиться отцами во время лечения и в течение 6 месяцев после него и получить консультацию по консервации сспермы перед лечением из-за возможности необратимого бесплодия вследствие лечения мелфаланом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами у пациентов, которые принимают это лекарственное средство, не исследовали.