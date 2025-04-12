Фармакодинамика.

Механизм действия

Тиогуанин является сульфгидрильным аналогом гуанина и действует как пуриновый антиметаболит. Он активируется до своего нуклеотида — тиогуаниловой кислоте. Метаболиты тиогуанина тормозят de novo синтез пуринов и взаимопревращение пуриновых нуклеотидов. Тиогуанин также инкорпорируется в нуклеиновые кислоты и ДНК (дезоксирибонуклеиновую кислоту), и считается, что это приводит к его цитотоксичности.

Фармакодинамические эффекты

Обычно между тиогуанином и меркаптопурином существует перекрестная резистентность, поэтому не ожидается, что больные с опухолью, резистентные к одному препарату, могут быть чувствительны к другому препарату.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Исследования с радиоактивным тиогуанином показывают, что пиковые уровни общей радиоактивности в крови достигаются приблизительно через 8–10 часов после перорального применения препарата и медленно снижаются. Исследования, проводившиеся позже с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии, показали, что 6-тиогуанин является основным тиопурином, по крайней мере первые 8 часов после внутривенного введения. Максимальные концентрации в плазме крови (61–118 нмоль/мл) могут быть получены после введения 1–1,2 г 6-тиогуанина/м2 площади поверхности тела. Плазменные уровни распада биэкспоненциальны с начальным и конечным периодами полувыведения 3 и 5,9 часа соответственно.

После перорального применения препарата в дозе 100 мг/м2 максимальная концентрация в плазме крови (по определению высокоэффективной жидкостной хроматографии) достигается через 2–4 ч и находится в пределах 0,03 -0,94 нмоль/мл.

Эти уровни снижаются при одновременном употреблении пищи или рвоте.

Распределение

В научной литературе имеются ограниченные данные по распределению тиогуанина в организме человека.

У детей с острым лимфобластным лейкозом 6-тиогуанин проникает в спинномозговую жидкость (СМЖ) после введения непрерывной инфузии в течение 24 часов в дозе 20 мг/м2/час.

Биотрансформация

Тиогуанин интенсивно метаболизируется in vivo. За метаболизм тиогуанина ответственны следующие четыре различных фермента: гипоксантин(гуанин)фосфорибозилтрансфераза (Г(Г)ФРТ), который превращает тиогуанин в тиогуанозинмонофосфат (6-ТГМФ), который в дальнейшем метаболизируется с помощью протеинкиназ до активных форм тиогуанин-нуклеотидов (6-TГН); тиопуринметилтрансфераза (TПMT), который превращает тиогуанин в 6-метилтиогуанин (6-MТГ, неактивный метаболит), а также 6-ТГМФ в 6-метил-ТГМФ (неактивный метаболит); ксантиноксидазы (КОД или КO) и альдегид-оксидазы (АО), также превращающие тиогуанин в неактивные метаболиты. Тиогуанин сначала дезаминируется с помощью гуаниндезаминаз (ГДА) с образованием 6-тиоксантина (6-TК), и это становится субстратом для КОД, катализирующего образование 6-тиосечевой кислоты (6-TСК).

Вариант NUDT15 R139C (NUDT15 c.415C>T)

Недавно проведенные исследования демонстрируют наличие четкой связи между вариантом NUDT15 «NUDT15 c.415C>T [p.Arg139Cys]» (также известным как «NUDT15 R139C [rs116855232]»), который связывается с потерей функции фермента NUDT15 и опосредованной тиопуринами токсичностью, проявлениями которой являются лейкопения и алопеция. Частота варианта "NUDT15 c.415C>T" имеет этническую вариабельность: 9,8% у пациентов из Восточной Азии, 3,9% у латиноамериканцев, 0,2% у европейцев и 0,0% у африканцев, что указывает на повышенный риск в популяции пациентов азиатского происхождения. По сравнению с С-гомозиготными пациентами пациенты с гомозиготным вариантом NUDT15 (NUDT15, аллели риска Т) имеют более высокий риск развития тиопуриновой токсичности.

Уменьшение доз тиопурина пациентам с вариантами NUDT15 снижает риск токсичности. Поэтому до начала лечения тиопурином у всех пациентов, включая детей, с помощью генотипического анализа следует определить генотип NUDT15 (см. раздел «Способ применения и дозы»). Врачам, назначающим лекарственное средство, рекомендуется определять необходимость снижения дозы в зависимости от ответа пациента на лечение, а также от генетического профиля пациентов.

У пациентов с вариантами ферментов и NUDT15 и ТПМТ переносимость тиопуринов значительно ниже по сравнению с пациентами, у которых присутствуют аллели риска только одного из этих двух генов.

Точный механизм токсичности тиопурина, связанный с NUDT15, не установлен.