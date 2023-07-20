ТИОГУАНИН (TIOGUANINUM)

тиогуанин по противоопухолевой активности и спектру действия существенно не отличается от 6-меркаптопурина, но обладает менее выраженными токсическими и кумулятивными свойствами. Является сульфгидрильным аналогом гуанина и проявляет свойства пуринового антиметаболита. Являясь структурными аналогами пуриновых нуклеотидов, метаболиты тиогуанина включаются в пуриновый обмен и ингибируют синтез нуклеиновых кислот в опухолевых клетках. Противоопухолевое действие тиогуанина основано на подавлении биосинтеза пуриновых нуклеотидов de novo, нарушении взаимопревращений пуриновых нуклеотидов и влючении нуклеотида тиогуанина в ДНК и во все виды РНК (информационную, транспортную и рибосомальную). Антибластическим действием обладает нуклеотид тиогуанина, образующийся в присутствии гуаниннуклеозидпирофосфорилазы. Селективное действие тиогуанина на костный мозг обусловлено более высокой (в 5 раз) активностью гуаниннуклеозидпирофосфорилазы в костном мозгу, чем в слизистой оболочке кишечника, и интенсивным включением препарата в ДНК клеток костного мозга.

Гибель опухолевых клеток под влиянием тиогуанина наступает в фазе S. Существует перекрестная устойчивость к тиогуанину и 6-меркаптопурину.