Люфи-500 (Lufi-500)
Люфи-500 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: левофлоксацин;
1 таблетка содержит левофлоксацина гемигидрата эквивалентно левофлоксацину 500 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, гипромелоза, тальк очищенный, натрия стеарилфумарат, полиэтиленгликоль, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), железа оксид красный (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: светло-розового цвета капсуловидной формы двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с линией разлома с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Фторхинолоны. Левофлоксацин.
Код ATС J01M A12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин характеризуется широким спектром антибактериального действия. Бактерицидный эффект обеспечивается благодаря угнетению левофлоксацином бактериального фермента ДНК-гиразы, который относится ко II типу топоизомераз. Результатом такого угнетения является невозможность перехода бактериальной ДНК из состояния релаксации в надскрученное состояние, что в свою очередь делает невозможным дальнейшее деление (размножение) бактериальных клеток. Спектр активности левофлоксацина включает грамположительные, грамотрицательные бактерии вместе с неферментирующими бактериями.
Обычно чувствительные виды
Грамположительные аэробы: Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus метициллинчувствительные, Staphylococcus saprophyticus.
Streptococci, группы С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes.
Грамотрицательные аэробы: Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаробы: Peptostreptococcus.
Другие: Chlamydophila pneumonia, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды с возможной приобретенной резистентностью
Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus метициллинчувствительные, коагулазоотрицательные Staphylococcus spp.
Грамнотрицательные аэробы: Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Enterobacter erogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.
Анаэробы: Bacteroides fragilis.
Естественно резистентные штаммы
Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium.
Механизм развития резистентности
Устойчивость к левофлоксацину развивается в виде ступенчатой мутации сайта-мишени у обоих типов топоизомеразы II, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Другие механизмы резистентности, такие как проницаемость (характерно Pseudomonas aeruginosa), и механизмы оттока могут также влиять на чувствительность к левофлоксацину.
Наблюдается перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Учитывая механизм действия, нет никакой перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Предельные концентрации (Breakpoint) антибиотика (или предельные значения диаметра зоны угнетения роста микроорганизма)
EUCAST (Европейский комитет тестирования антимикробной чувствительности) рекомендует МИК (минимальную ингибирующую концентрацию) левофлоксацина для определения чувствительности от опосредованно чувствительных организмов и опосредованно резистентных микроорганизмов, представленных в таблице 1 по данным тестирования МИК (мг/л).
Таблица 1
Клинически определенные EUCAST МИК для левофлоксацина (версия 2.0, 2012–01–01).
|Возбудитель
|Чувствительный
|Резистентный
|Энтеробактерии
|<1 мг/л
|2 мг/л
|Pseudomonas spp.
|<1 мг/л
|2 мг/л
|Acinetobacter spp.
|<1 мг/л
|2 мг/л
|Staphylococcus spp.
|<1 мг/л
|2 мг/л
|S. pneumonia 1
|<2 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus А, В, C, G
|<1 мг/л
|2 мг/л
|H. influenzae 2' 3
|<1 мг/л
|1 мг/л
|M. catarrhalis 3
|<1 мг/л
|1 мг/л
|Предельные значения, не связанные с видом4
|<1 мг/л
|2 мг/л
1Предельные значения левофлоксацина связаны с лечением высокими дозами.
2Возможен низкий уровень резистентности к фторхинолонам (МИК ципрофлоксацина 0,12–0,5 мг/л), но нет никаких доказательств того, что такая резистентность имеет клиническое значение при инфекциях дыхательных путей, вызванных Н. influenzae.
3Штаммы, со значениями МИК, выше чувствительной граничной концентрации, очень редки или о них пока не сообщалось. Тесты идентификации и чувствительность к антибиотикам на любой такой изолят необходимо повторить и, если результат будет подтвержден, изолят должен быть направлен в справочную лабораторию. Пока существуют данные, свидетельствующие о клинической реакции для подтвержденных изолятов из МИК выше текущей резистентной контрольной точки, о них необходимо сообщать.
4Контрольные точки применяются для пероральной дозы 500 мг×1 до 500 мг×2 и внутривенной дозы 500 мг×1 до 500 мг×2.
Распространенность резистентности может варьировать географически и со временем для отдельных видов, поэтому локальная информация о резистентности очень важна, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует прибегнуть к экспертной консультации, когда локальная распространенность резистентности такова, что целесообразность применения лекарственных средства, минимум в отношении некоторых видов инфекций, остается под вопросом.
Фармакокинетика.
Всасывание
Принятый перорально левофлоксацин быстро и почти полностью всасывается, пик концентрации в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Абсолютная биодоступность составляет 99–100%. Прием пищи несколько влияет на его всасывание. Стабильные показатели достигаются в течение 48 ч после применения 500 мг 1–2 раза в день.
Распределение
Около 30–40% левофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Средний объем распределения левофлоксацина составляет около 100 л после однократной и повторной дозы 500 мг, что указывает на хорошее распределение в тканях организма.
Кумуляционный эффект левофлоксацина при дозировании 500 мг 1 раз в сутки не имеет клинического значения и им можно пренебречь. Существует незначительная, но предполагаемая его кумуляция при дозировании 500 мг 2 раза в день. Стабильные показатели распределения достигаются в течение 3 дней.
Распределение в слизистой оболочке бронхов и секрете бронхиального эпителия
Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и секрете бронхиального эпителия при дозировании более 500 мг per os составила 8,3 мг/г и 10,8 мг/мл соответственно.
Распределение в ткани лёгких
Максимальная концентрация левофлоксацина в тканях легких при дозе более 500 мг перорально составляла около 11,3 мг/г и достигалась в течение 4–6 ч после введения. Концентрация в легких постоянно превышала таковую в плазме крови.
Распределение в жидкости пузырьков
Максимальная концентрация левофлоксацина в жидкости пузырьков после приема 500 мг 1 или 2 раза в сутки составила 4 и 6,7 мг/мл соответственно.
Распределение в спинномозговой жидкости
Левофлоксацин плохо проникает в спинномозговую жидкость.
Распределение в ткани простаты
После перорального приема 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани простаты составляли 8,7 мг/г, 8,2 мг/г и 2 мг/г соответственно через 2, 6 и 24 часа; среднее соотношение концентрации в простате/плазме крови — 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация левофлоксацина в течение 8–12 ч после однократной дозы 150, 300 или 500 мг per os составляла 44, 91 и 200 мг/мл соответственно.
Метаболизм
Левофлоксацин метаболизируется очень незначительно, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% от количества препарата, выделяемого с мочой.
Выведение
После перорального введения левофлоксацин выводится из плазмы крови медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выведение осуществляется, в основном, почками (более 85% введенной дозы). Нет существенного различия в фармакокинетике левофлоксацина после в/в и перорального применения. Левофлоксацин подвергается линейной фармакокинетике в диапазоне 50 — 600 мг.
Показания
Люфи-500 показан для лечения у взрослых таких инфекций, вызванных чувствительными к левофлоксацину микроорганизмами:
- острые бактериальные синуситы;
- обострение хронических бронхитов;
- негоспитальная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей.
В случае лечения нижеперечисленных инфекций препарат применяется только тогда, когда применение других бактериальных средств, обычно назначаемых для начального лечения данных инфекций, невозможно:
- осложненные инфекции мочевыводящего тракта (в том числе пиелонефриты);
- хронический бактериальный простатит;
- неосложненный цистит;
- легочная форма сибирской язвы: постконтактная профилактика и лечение;
Люфи-500 в данной лекарственной форме (таблетки) можно применять для завершения курса терапии пациентам, продемонстрировавшим улучшение в ходе первичного лечения раствором для инфузий.
Необходимо учесть официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим фторхинолонам или любому компоненту препарата.
Эпилепсия.
Повреждение сухожилия связано с предварительным применением фторхинолонов.
Детский возраст.
Период беременности и кормления грудью.
Особенности применения
Метициллинрезистентный S. aureus.
Для метициллинрезистентного S. aureus (MRSA) существует очень высокая вероятность коррезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендован для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Левофлоксацин можно применять для лечения острого бактериального синусита и обострения хронического бронхита, если эти инфекции были диагностированы соответствующим образом. Резистентность к фторхинолонам у Е. соlі (наиболее частого возбудителя инфекций мочевыводящих путей) варьирует в разных странах. При назначении фторхинолонов следует учитывать местную распространенность резистентности Е. соlі к фторхинолонам.
В случае легочной формы сибирской язвы применение основано на данных восприимчивости in vitro Bacillus anthracis и экспериментальных данных на животных, а также на ограниченных данных применения людям. Врачи должны учитывать национальные и/или международные документы консенсуса по лечению сибирской язвы.
Тендинит и разрывы сухожилий
При лечении хинолонами существует риск возникновения тендинитов, которые могут приводить к разрыву сухожилий, включая ахилловое сухожилие. Тендиниты и разрывы сухожилий, иногда билатеральные, могут возникать через 48 ч после применения левофлоксацина и даже через несколько месяцев после прекращения применения левофлоксацина. Наиболее склонны к тендинитам и разрывам сухожилий пациенты в возрасте старше 60 лет, пациенты, получающие суточную дозу 1000 мг левофлоксацина, а также пациенты, которых лечат кортикостероидами. Суточную дозу необходимо корректировать для пациентов пожилого возраста, обращая внимание на клиренс креатинина. Необходимо контролировать состояние пациентов пожилого возраста, если им назначен левофлоксацин. При подозрении на тендинит применение левофлоксацина следует немедленно прекратить и начать надлежащее лечение (например обеспечив иммобилизацию сухожилия), см. раздел «Противопоказания» и «Побочные реакции».
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея, особенно тяжелая, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения, может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, самой тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. Если возникают подозрения на псевдомембранозный колит, следует немедленно прекратить применение препарата и без задержки начать поддерживающую терапию, а если необходимо специфическую терапию (например пероральный прием ванкомицина). Средства, угнетающие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации.
Пациенты, подверженные судорогам
Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и другие хинолоны, Люфи-500 следует применять с чрезвычайной осторожностью пациентам, подверженным судорогам, таким как пациенты с поражениями центральной нервной системы, при одновременной терапии фенбуфеном и подобными нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами или препаратами, повышающими судорожную готовность (снижают порог), такими как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Пациенты с латентными или имеющимися дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут быть склонны к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, поэтому левофлоксацин им следует применять с осторожностью и мониторить возможное возникновение гемолиза.
Пациенты с почечной недостаточностью
Поскольку Люфи-500 выводится преимущественно почками, требуется коррекция дозы для больных с нарушенной функцией почек (почечной недостаточностью), см. раздел «Способ применения и дозы».
Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности)
Левофлоксацин может иногда вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек вплоть до анафилактического шока) после применения начальной дозы (см. раздел «Побочные реакции»). В этом случае пациентам следует немедленно прекратить лечение и обратиться к врачу.
Тяжелые буллезные реакции
При применении левофлоксацина сообщалось о тяжелых буллезных реакциях, таких как синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Пациентам следует предупредить, что при возникновении кожных реакций и реакций на слизистой оболочке необходимо немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Изменение уровня глюкозы в крови
При применении хинолонов, особенно у пациентов, больных сахарным диабетом, одновременно принимающих пероральные гипогликемические средства (в том числе глибенкламид) или инсулин, сообщалось об изменениях уровня глюкозы в крови (как гипергликемия, так и гипогликемия). Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У пациентов, больных сахарным диабетом, необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.
Профилактика фотосенсибилизации
Хотя фотосенсибилизация возникает очень редко при применении левофлоксацина, во избежание пациентам не рекомендуется подвергаться воздействию сильных солнечных лучей или искусственного УФ-излучения (например лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) во время приема и в течение 48 часов после прекращения применения препарата.
Пациенты, получавшие антагонисты витамина К
Вследствие возможного увеличения показателей коагуляционных тестов (ПВ/международное нормализационное соотношение) и/или кровотечения у пациентов, принимавших Люфи-500 в сочетании с антагонистом витамина К (например варфарином), за коагуляционными тестами следует наблюдать, если эти лекарственные средства применяются одновременно (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Психотические реакции
Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая Люфи-500. В очень редких случаях они прогрессировали до суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). В случае, если у пациента возникают эти реакции, прием препарата следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять Люфи-500 пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT
Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая Люфи-500, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как, например:
- врожденный синдром удлинения интервала QT;
- сопутствующее применение лекарственных средств, известных своей способностью удлинять интервал QT (например противоаритмических средств класса ІА и III, трициклических антидепрессантов, макролидов, антипсихотических средств);
- нескорректированный электролитный дисбаланс (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- болезнь сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительны к лекарственным средствам, которые продлевают интервал QT, поэтому необходимо соблюдать осторожность при применении фторхинолонов, в том числе левофлоксацина, таким категориям пациентов (см. раздел «Способ применения и дозы»; «Пациенты пожилого возраста»; «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Побочные реакции», «Передозировка»).
Периферические нейропатии
Сообщалось о быстро наступающей сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии у пациентов, принимавших фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, чтобы предотвратить возникновение необратимого состояния.
Гепатобилиарные нарушения
При приеме левофлоксацина сообщалось о случаях некротического гепатита вплоть до печеночной недостаточности, что представляет угрозу жизни, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени, как анорексия, желтуха, черная моча, зуд или боль в животе.
Обострение миастении гравис
Фторхинолоны, включая левофлоксацин, блокируют нервно-мышечную передачу и могут провоцировать мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. При приеме фторхинолонов в послерегистрационный период сообщалось о серьезных побочных реакциях, включая необходимость поддержания дыхания и летальные случаи, у пациентов с миастенией гравис. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с миастенией гравис в анамнезе.
Расстройства зрения
Если наблюдаются нарушения со стороны органов зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Побочные реакции», «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).
Суперинфекция
При применении левофлоксацина, особенно длительном, возможно развитие оппортунистических инфекций и рост резистентных микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Воздействие на лабораторные исследования
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты анализа опиатов с помощью более специфических методов.
Левофлоксацин ингибирует рост Mycobacterium tuberculosis, и поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.
Вспомогательные вещества (лактоза)
Препарат содержит лактозу, поэтому не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Способ применения и дозы
Таблетки Люфи-500 принимают 1 или 2 раза в день. Доза зависит от типа, тяжести инфекции и чувствительности предполагаемого возбудителя.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни и составляет не больше 14 дней. Рекомендуется продолжать лечение Люфи-500 как минимум 48–72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Таблетки Люфи-500 следует проглатывать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Для удобства дозирования таблетку можно разделить по линии разлома.
Принимать таблетки можно как вместе с приемом пищи, так и в другое время.
Препарат следует принимать не менее чем за 2 ч до или после применения солей железа, солей цинка, антацидов, содержащих магний или алюминий, диданозина (только для форм, содержащих алюминий или магний в буферных средствах) и сукральфата (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими видами взаимодействий».
Таблица 2
Рекомендованная дозирование для взрослых пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина составляет более 50 мл/мин.
|Показания
|Суточная доза (в зависимости от тяжести)
|Количество приемов в сутки
|Продолжительность лечения (в зависимости от тяжести)
|Острые бактериальные синуситы
|500 мг
|1 раз
|10–14 сут
|Обострение хронического бронхита
|500 мг
|1 раз
|7–10 сут
|Негоспитальная пневмония
|500 мг
|1–2 раза
|7–14 сут
|Пиелонефрит
|500 мг
|1 раз
|7–10 сут
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит
|500 мг
|1 раз
|7–14 сут
|Неосложненный цистит
|250 мг
|1 раз
|3 сут
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг
|1 раз
|28 сут
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг
|1–2 раза
|7–14 сут
|Легочная форма сибирской язвы
|500 мг
|1 раз
|до 8 нед
Таблица 3
Дозирование для взрослых пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина менее 50 мл/мин.
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|первая доза — 250 мг
|первая доза — 500 мг
|перша доза — 500 мг
|50–20 мл/мин
|последующие — 125* мг/24 ч
|последующие — 250 мг/24 ч
|последующие — 250 мг/12 ч
|19–10 мл/мин
|последующие — 125* мг/48 ч
|последующие — 125* мг/24 ч
|последующие — 125* мг/12 ч
|<10 мл/мин (а также при гемодиализе и ХАПД 1)
|последующие — 125* мг/48 ч
|последующие — 125* мг/24 ч
|последующие — 125* мг/24 ч
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не требуются.
*Применение левофлоксацина в соответствующей дозе.
Дозирование для пациентов с пониженной функцией печени. Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в значительной степени метаболизируется в печени и преимущественно экскретируется почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если почечная функция не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы (см. раздел «Особенности применения»: Тендинит и разрывы сухожилий, Удлинение интервала QT).
Дети
Детям противопоказано применять препарат Люфи-500, поскольку не исключено повреждение суставного хряща (см. раздел «Противопоказания»).
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: грибковые инфекции, включая грибы рода Candida, пролиферация других резистентных микроорганизмов, нарушение нормальной микрофлоры кишечника и развитие вторичной инфекции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, эозинофилия, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, которая может привести к повышению склонности к кровоизлияниям или кровотечениям.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактический/анафилактоидный шок, которые могут наблюдаться даже в течение нескольких минут или часов после применения первой дозы (см. раздел «Особенности применения»), ангионевротический отек, крапивницу, спазм бронхов, удушье, отек кожи и слизистых оболочек, внезапное снижение артериального давления, шок.
Со стороны метаболизма и питания: анорексия, отсутствие аппетита, гипогликемия, особенно у больных сахарным диабетом (см. раздел «Особенности применения»), гипергликемия, гипогликемическая кома. Признаками гипогликемии могут быть повышенный аппетит, нервозность, повышенная потливость, дрожание конечностей.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, спутанность сознания, оцепенение, расстройства сна, сонливость, парестезия, тремор, дисгевзия (субъективное расстройство вкуса), судороги, периферическая сенсорная или сенсомоторная нейропатия, пониженное ощущение прикосновения, нарушение обоняния (паросмия), включая аносмию (отсутствие обоняния), агевзия, экстрапирамидные расстройства, дискинезия (нарушение координации движений), синкопе (обморок), доброкачественная внутричерепная гипертензия, нарушение вкуса, утрату вкуса (агевзия).
Со стороны психики: бессонница, необычные сновидения, ночные кошмары, ажитация, нервозность, беспокойство, состояния страха, психотические расстройства (в т.ч. галлюцинации, паранойя), депрессия, тревожность, психотические реакции с самодеструктивным поведением, включая суицидальное направление (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны органов зрения: зрительные нарушения, затуманивание зрения, нечеткость зрения, временная потеря зрения.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго, шум в ушах, звон в ушах, нарушение слуха, потеря слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, сердцебиение, желудочковая аритмия, желудочковая тахикардия и полиморфная желудочковая тахикардия типа torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT), что может приводить к остановке сердца, удлинению интервала QT на электрокардиограмме (см. разделы «Особенности применения» (Удлинение интервала QT) и «Передозировка»), гипотензия; коллапс, подобный шоку; аллергический васкулит.
Со стороны дыхательной системы: одышка (диспноэ), бронхоспазм, аллергический пневмонит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: отсутствие аппетита, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсия, расстройства пищеварения, вздутие живота, запор, геморрагическая диарея, что может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит (см. раздел «Особенности применения»), панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: повышение показателей печеночных энзимов ((АлАТ/АсАТ, щелочная фосфатаза, гамма-глютамилтранспептидаза), повышение билирубина, гепатит, желтуха, тяжелое поражение печени, включая случаи острой печеночной недостаточности тяжелыми основными заболеваниями (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны кожи и подкожных тканей: покраснение кожи, образование волдырей, сыпь, зуд, крапивница, гипергидроз, экссудативная мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, реакции фоточувствительности, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, лейкоцитопластический васкулит, стоматит.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: артралгия, миалгия, поражение сухожилий (см. раздел «Особенности применения»), в том числе их воспаление (тендинит) (например ахилловое сухожилие), мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных тяжелой myasthenia gravis (см. раздел «Особенности применения»), рабдомиолиз, разрыв связок, разрыв мышц, разрыв сухожилия (например ахиллового) (см. раздел «Особенности применения»), артрит, боль в суставах, боль в мышцах.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: повышенные показатели креатинина в плазме крови, острая почечная недостаточность (например вследствие интерстициального нефрита).
Общие нарушения: астения, общая слабость, повышение температуры тела (пирексия), боль (включая боль в спине, груди и конечностях), как и при применении других фторхинолонов, возможны приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Ипка Лабораториз Лимитед, Индия.