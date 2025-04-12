Фармакодинамика.

Левофлоксацин характеризуется широким спектром антибактериального действия. Бактерицидный эффект обеспечивается благодаря угнетению левофлоксацином бактериального фермента ДНК-гиразы, который относится ко II типу топоизомераз. Результатом такого угнетения является невозможность перехода бактериальной ДНК из состояния релаксации в надскрученное состояние, что в свою очередь делает невозможным дальнейшее деление (размножение) бактериальных клеток. Спектр активности левофлоксацина включает грамположительные, грамотрицательные бактерии вместе с неферментирующими бактериями.

Обычно чувствительные виды

Грамположительные аэробы: Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus метициллинчувствительные, Staphylococcus saprophyticus.

Streptococci, группы С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes.

Грамотрицательные аэробы: Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.

Анаробы: Peptostreptococcus.

Другие: Chlamydophila pneumonia, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Виды с возможной приобретенной резистентностью

Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus метициллинчувствительные, коагулазоотрицательные Staphylococcus spp.

Грамнотрицательные аэробы: Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Enterobacter erogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.

Анаэробы: Bacteroides fragilis.

Естественно резистентные штаммы

Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium.

Механизм развития резистентности

Устойчивость к левофлоксацину развивается в виде ступенчатой мутации сайта-мишени у обоих типов топоизомеразы II, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Другие механизмы резистентности, такие как проницаемость (характерно Pseudomonas aeruginosa), и механизмы оттока могут также влиять на чувствительность к левофлоксацину.

Наблюдается перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Учитывая механизм действия, нет никакой перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.

Предельные концентрации (Breakpoint) антибиотика (или предельные значения диаметра зоны угнетения роста микроорганизма)

EUCAST (Европейский комитет тестирования антимикробной чувствительности) рекомендует МИК (минимальную ингибирующую концентрацию) левофлоксацина для определения чувствительности от опосредованно чувствительных организмов и опосредованно резистентных микроорганизмов, представленных в таблице 1 по данным тестирования МИК (мг/л).

Таблица 1

Клинически определенные EUCAST МИК для левофлоксацина (версия 2.0, 2012–01–01).

Возбудитель Чувствительный Резистентный Энтеробактерии <1 мг/л 2 мг/л Pseudomonas spp. <1 мг/л 2 мг/л Acinetobacter spp. <1 мг/л 2 мг/л Staphylococcus spp. <1 мг/л 2 мг/л S. pneumonia 1 <2 мг/л 2 мг/л Streptococcus А, В, C, G <1 мг/л 2 мг/л H. influenzae 2' 3 <1 мг/л 1 мг/л M. catarrhalis 3 <1 мг/л 1 мг/л Предельные значения, не связанные с видом4 <1 мг/л 2 мг/л

1Предельные значения левофлоксацина связаны с лечением высокими дозами.

2Возможен низкий уровень резистентности к фторхинолонам (МИК ципрофлоксацина 0,12–0,5 мг/л), но нет никаких доказательств того, что такая резистентность имеет клиническое значение при инфекциях дыхательных путей, вызванных Н. influenzae.

3Штаммы, со значениями МИК, выше чувствительной граничной концентрации, очень редки или о них пока не сообщалось. Тесты идентификации и чувствительность к антибиотикам на любой такой изолят необходимо повторить и, если результат будет подтвержден, изолят должен быть направлен в справочную лабораторию. Пока существуют данные, свидетельствующие о клинической реакции для подтвержденных изолятов из МИК выше текущей резистентной контрольной точки, о них необходимо сообщать.

4Контрольные точки применяются для пероральной дозы 500 мг×1 до 500 мг×2 и внутривенной дозы 500 мг×1 до 500 мг×2.

Распространенность резистентности может варьировать географически и со временем для отдельных видов, поэтому локальная информация о резистентности очень важна, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует прибегнуть к экспертной консультации, когда локальная распространенность резистентности такова, что целесообразность применения лекарственных средства, минимум в отношении некоторых видов инфекций, остается под вопросом.

Фармакокинетика.

Всасывание

Принятый перорально левофлоксацин быстро и почти полностью всасывается, пик концентрации в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Абсолютная биодоступность составляет 99–100%. Прием пищи несколько влияет на его всасывание. Стабильные показатели достигаются в течение 48 ч после применения 500 мг 1–2 раза в день.

Распределение

Около 30–40% левофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Средний объем распределения левофлоксацина составляет около 100 л после однократной и повторной дозы 500 мг, что указывает на хорошее распределение в тканях организма.

Кумуляционный эффект левофлоксацина при дозировании 500 мг 1 раз в сутки не имеет клинического значения и им можно пренебречь. Существует незначительная, но предполагаемая его кумуляция при дозировании 500 мг 2 раза в день. Стабильные показатели распределения достигаются в течение 3 дней.

Распределение в слизистой оболочке бронхов и секрете бронхиального эпителия

Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и секрете бронхиального эпителия при дозировании более 500 мг per os составила 8,3 мг/г и 10,8 мг/мл соответственно.

Распределение в ткани лёгких

Максимальная концентрация левофлоксацина в тканях легких при дозе более 500 мг перорально составляла около 11,3 мг/г и достигалась в течение 4–6 ч после введения. Концентрация в легких постоянно превышала таковую в плазме крови.

Распределение в жидкости пузырьков

Максимальная концентрация левофлоксацина в жидкости пузырьков после приема 500 мг 1 или 2 раза в сутки составила 4 и 6,7 мг/мл соответственно.

Распределение в спинномозговой жидкости

Левофлоксацин плохо проникает в спинномозговую жидкость.

Распределение в ткани простаты

После перорального приема 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани простаты составляли 8,7 мг/г, 8,2 мг/г и 2 мг/г соответственно через 2, 6 и 24 часа; среднее соотношение концентрации в простате/плазме крови — 1,84.

Концентрация в моче

Средняя концентрация левофлоксацина в течение 8–12 ч после однократной дозы 150, 300 или 500 мг per os составляла 44, 91 и 200 мг/мл соответственно.

Метаболизм

Левофлоксацин метаболизируется очень незначительно, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% от количества препарата, выделяемого с мочой.

Выведение

После перорального введения левофлоксацин выводится из плазмы крови медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выведение осуществляется, в основном, почками (более 85% введенной дозы). Нет существенного различия в фармакокинетике левофлоксацина после в/в и перорального применения. Левофлоксацин подвергается линейной фармакокинетике в диапазоне 50 — 600 мг.