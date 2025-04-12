Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания

Бактрофор (Bactrofor)

ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
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Характеристики
Производитель
Экомед
Форма выпуска
Экстракт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки

Бактрофор инструкция по применению

Противопоказания

Дети, беременные, женщины в период кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам.

Состав

Водно-спиртовые экстракты почек сосны, коры дуба, листьев шалфея лекарственного, травы зверобоя, парила, цветков календулы, плодов можжевельника, корней кровохлебки, прополиса.

Форма выпуска

Водно-спиртовой раствор.

ТУ У 10.8–23732912–018: 2016

Упаковка

Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35 * 35 * 85 мм.