Бактрофор (Bactrofor)
Характеристики
Производитель
Экомед
Форма выпуска
Экстракт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки
Бактрофор инструкция по применению
Противопоказания
Дети, беременные, женщины в период кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам.
Состав
Водно-спиртовые экстракты почек сосны, коры дуба, листьев шалфея лекарственного, травы зверобоя, парила, цветков календулы, плодов можжевельника, корней кровохлебки, прополиса.
Форма выпуска
Водно-спиртовой раствор.
ТУ У 10.8–23732912–018: 2016
Упаковка
Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35 * 35 * 85 мм.