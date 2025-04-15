Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
75,14
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,90
Экономия при брони: -4,10 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
28.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
76,93
Экономия при брони: -4,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
131.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
259.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Обухов, ул. Каштановая, 14
363.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Успенская, 1
374.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
415.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
497.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
497.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Партизанская, 11
636.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 28
667.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 15
670.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
671.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 57
672.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 8
672.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 316-Б
673.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Вараш, просп. Шевченко, 15
726.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Кравчука, 38
737.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 28
737.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "БАКТРОФОР" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед