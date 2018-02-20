дозу добутамина устанавливают индивидуально. Скорость и продолжительность введения препарата зависят от реакции больного на лечение и появления побочных эффектов. В случаях непрерывного введения в течение более 72 ч может развиться толерантность к препарату и в связи с этим появиться необходимость в повышении дозы.

Перед прекращением введения препарата дозу рекомендуется снижать постепенно.

Для большинства взрослых достаточно введение со скоростью 2,5–10 мкг/кг/1 мин.

В отдельных случаях доза добутамина может достигать 40 мкг/кг/мин.

Добутамин можно применять у детей любого возраста. Начинать введение рекомендуется со скоростью 2,5–5 мкг/кг/ мин, постепенно повышая ее до максимальной (20 мкг/кг/ мин) в зависимости от эффекта.

Следует соблюдать осторожность при назначении детям препарата в высокой дозе. Большинство побочных эффектов, особенно тахикардию, отмечают при применении добутамина у детей в дозах, превышающих 7,5 мкг/кг/мин.

Добутамин Солвей в 50 мл р-ра для инфузий (1 ампула) можно использовать неразведенным при применении инфузионных насосов. Если необходимо, препарат перед назначением можно дополнительно развести в 5% р-ре глюкозы, изотоническом р-ре или р-ре Рингера лактатном.

Препарат можно назначать только в виде в/в инфузий. Поскольку добутамин имеет короткий период полувыведения, введение препарата должно быть непрерывным. Чтобы обеспечить точность дозирования, р-ры добутамина в высокой концентрации следует назначать только через инфузионный насос.

В таблицах приведена скорость введения добутамина для разной концентрации р-ра.

Дозирование при использовании инфузионных насосов (в 1 ампуле содержится 250 мг добутамина на 50 мл р-ра)



Доза Соответствующая скорость введения, мл/ч (мл/мин) Масса тела больного, кг 50 70 90 Низкая, 2,5 мкг/кг/мин 1,5 (0,025) 2,1 (0,035) 2,7 (0,045) Средняя, 5 мкг/кг/мин 3 (0,05) 4,2 (0,07) 5,4 (0,09) Высокая, 10 мкг/кг/мин 6 (0,1) 8,4 (0,14) 10,8 (0,18)



Дозирование при использовании инфузионных систем (в 1 флаконе содержится 250 мг добутамина на 500 мл р-ра)



Доза Соответствующая скорость введения, мл/ч (капель/мин)* Масса тела больного, кг 50 70 90 Низкая, 2,5 мкг/кг/мин 15 (5) 21 (7) 27 (9) Средняя, 5 мкг/кг/мин 30 (10) 42 (14) 54 (18) Высокая, 10 мкг/кг/мин 60 (20) 84 (28) 108 (36)



*При использовании р-ра двойной концентрации скорость введения необходимо снизить в два раза.