ДОБУТАМИН (DOBUTAMINUM)

при продолжительном введении добутамина (более 72 ч) необходимо учитывать развитие привыкания к нему. После прекращения длительной терапии добутамином (более 7 дней) может наблюдаться уменьшение МОК и повышение давления в легочных капиллярах.

В период беременности добутамин применяют только по строгим показаниям и под тщательным врачебным контролем. Перед началом терапии кормление грудью прекращают.

Лечение добутамином должен осуществлять только опытный кардиолог при тщательном контроле АД, ЧСС, МОК, давления в легочных капиллярах и ЭКГ-мониторинге.

У пациентов с гиповолемией перед началом лечения добутамином необходимо восполнить существующий дефицит ОЦК. При остром инфаркте миокарда применение добутамина в высокой концентрации может усиливать ишемию миокарда вследствие повышения потребности миокарда в кислороде. Если добутамин применяют в дозе, не вызывающей существенного повышения ЧСС, он не увеличивает работу сердца и размеры ишемизированного участка. У пациентов с пароксизмами мерцательной аритмии и фибрилляцией предсердий в анамнезе перед инфузией добутамина следует вводить дигоксин для профилактики нарушений ритма. С осторожностью следует применять у больных с гипертиреозом и АГ. Во время лечения добутамином следует контролировать уровень калия в плазме крови.