ДОБУТАМИН (DOBUTAMINUM) Действующее вещество
MeSH: (+-)-4-(2-((3-(4-гидроксифенил)-1-метилпропил)амино)этил)-1,2-бензендиол.
синтетический катехоламин с выраженным кардиотоническим действием. Добутамин состоит из 2 стереоизомеров; фармакологические свойства обусловлены различным химическим сродством его (+)- и (-)-энантиомеров к α- и β-адренорецепторам. (-)-Добутамин является агонистом α1-адренорецепторов, (+)-добутамин проявляет по отношению к ним антагонистическую активность. Оба энантиомера являются полными агонистами β-адренорецепторов, причем (+)-добутамин обладает в 10 раз более выраженной активностью. Добутамин селективен по отношению к β1-подтипу рецепторов, что обусловливает его выраженное кардиотоническое действие: увеличивает ударный объем, МОК, потребление кислорода миокардом, повышает АД.
Добутамин оказывает положительное дромо- и хронотропное действие только при использовании его в высоких дозах. Эффект наступает через 1–2 мин после начала в/в введения. Максимальный эффект обычно достигается через 10 мин. T½ добутамина составляет в среднем 2 мин, поскольку он быстро метаболизируется катехол-О-метилтрансферазой и глюкуронизируется. Выводится главным образом с мочой.
сердечная недостаточность (моно- или комбинированная терапия): острая сердечная недостаточность вследствие органических заболеваний или операций на сердце, кардиогенный шок, недостаточность кровообращения при инфекционно-токсическом шоке или при ИВЛ с положительным конечным давлением на выдохе, фармакологическая нагрузка во время диагностических процедур при ИБС (при радиоизотопной вентрикулографии или сцинтиграфии с изотопом таллия).
вводят только в/в в разведенном виде. Перед применением разводят 5% р-ром глюкозы, р-ром Рингера, натрия хлорида или натрия лактата. Начальная скорость введения добутамина — около 2,5 мг/кг массы тела в 1 мин; в дальнейшем скорость постепенно повышают. Средняя скорость инфузии для достижения оптимального терапевтического эффекта — 10 мкг/кг/мин; при необходимости она может быть увеличена до 20 мкг/кг/мин. Скорость введения и продолжительность терапии определяют на основании клинических параметров — ЧСС, диуреза, МОК.
повышенная чувствительность к добутамину, нарушение оттока из камер сердца (тампонада сердца, стеноз устья аорты, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз), некорригируемая тахиаритмия.
со стороны сердечно-сосудистой системы — дозозависимы и исчезают после прекращения инфузии или снижения скорости введения; возможны тахикардия, повышение систолического АД, желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, тошнота, головная боль, ангинозные приступы, ощущение сердцебиения; неспецифическая торакалгия, одышка, кожный зуд, сыпь, лихорадка, озноб, эозинофилия и бронхоспазм, тремор, петехии, флебит и воспаление паравенозной клетчатки при экстравазации р-ра, некроз кожи (при вливании концентрированных р-ров).
при продолжительном введении добутамина (более 72 ч) необходимо учитывать развитие привыкания к нему. После прекращения длительной терапии добутамином (более 7 дней) может наблюдаться уменьшение МОК и повышение давления в легочных капиллярах.
В период беременности добутамин применяют только по строгим показаниям и под тщательным врачебным контролем. Перед началом терапии кормление грудью прекращают.
Лечение добутамином должен осуществлять только опытный кардиолог при тщательном контроле АД, ЧСС, МОК, давления в легочных капиллярах и ЭКГ-мониторинге.
У пациентов с гиповолемией перед началом лечения добутамином необходимо восполнить существующий дефицит ОЦК. При остром инфаркте миокарда применение добутамина в высокой концентрации может усиливать ишемию миокарда вследствие повышения потребности миокарда в кислороде. Если добутамин применяют в дозе, не вызывающей существенного повышения ЧСС, он не увеличивает работу сердца и размеры ишемизированного участка. У пациентов с пароксизмами мерцательной аритмии и фибрилляцией предсердий в анамнезе перед инфузией добутамина следует вводить дигоксин для профилактики нарушений ритма. С осторожностью следует применять у больных с гипертиреозом и АГ. Во время лечения добутамином следует контролировать уровень калия в плазме крови.
добутамин нельзя смешивать в одной емкости с другими лекарственными средствами, особенно со щелочными р-рами или р-рами, содержащими этанол. Добутамин несовместим со следующими препаратами: фуросемидом, этакриновой кислотой, гидрокортизона сукцинатом, цефазолином натрия, цефамандолом нафтатом, цефалотином натрия, пенициллином G, гепарином, фенитоином натрия, человеческим инсулином, диазепамом и аминофиллином. При одновременном применении с нитропруссидом натрия увеличивается сердечный выброс и снижается давление в легочных капиллярах; при сочетании с допамином повышается АД и улучшается почечная циркуляция. Средства для ингаляционного наркоза повышают риск развития желудочковой аритмии; блокаторы β-адренорецепторов ослабляют положительное инотропное действие добутамина; блокаторы α-адренорецепторов усиливают тахикардию при одновременном применении. Резерпин и гуанетидин увеличивают выраженность и длительность побочных эффектов добутамина. Пациентам, получающим инсулинотерапию, при введении добутамина дозу инсулина следует повысить.
наблюдается более выраженное проявление побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, аритмия, ангинозные приступы); короткий период полураспада добутамина способствует тому, что побочные эффекты непродолжительны и проходят при прекращении инфузии или снижении скорости введения.