в случае, если в одной ноге возникают необычные симптомы в виде отека, изменения цвета кожи, ощущения напряженности или жара, а также боль, следует немедленно обратиться к врачу, так как эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных осложнениях (тромбоз вен нижних конечностей, то есть закупорка вен нижних конечностей кровяным сгустком). Следует обязательно использовать другие неинвазивные методы лечения, назначенные врачом, такие как наложение компрессов на ноги, ношение поддерживающих эластичных чулок или обливание холодной водой.

При воспалении кожи, тромбофлебите, подкожном уплотнении, сильной боли, язвах, внезапном отеке одной или обеих нижних конечностей, сердечной или почечной недостаточности следует проконсультироваться с врачом.

В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется переход на применение лекарственного средства во время еды.

При применении лекарственного средства следует контролировать функцию почек.

Период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных относительно безопасности его применения у этой категории пациентов.

Дети. Препарат не применяют у детей.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.