Веноплант (Venoplant®) (52511) - инструкция по применению ATC-классификация
Веноплант инструкция по применению
Фармакологические свойства
эсцин, основной активный компонент экстракта из семян конского каштана, оказывает антиэкссудативное и сосудоукрепляющее действие.
Фармакодинамика. Экстракт из семян конского каштана снижает активность лизосомальных энзимов, которая повышается при хронических заболеваниях вен, в результате чего подавляется деградация гликокаликса (мукополисахаридов) на поверхности стенок капилляров. Благодаря снижению проницаемости сосудов предотвращает фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и жидкости во внутриклеточное пространство.
Лекарственное средство устраняет симптомы хронической венозной недостаточности (усталость, ощущение тяжести и напряжения, зуд, боль и отеки нижних конечностей).
Фармакокинетика. Данные отсутствуют.
Показания Веноплант
хроническая венозная недостаточность: отеки; ночные судороги икроножных мышц; зуд, а также боль и ощущение тяжести в ногах; варикозное расширение вен.
Применение Веноплант
взрослым по 1 таблетке пролонгированного действия 2 раза в сутки утром и вечером перед едой, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости. Продолжительность применения определяется врачом индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и клинической эффективности препарата. Средняя длительность лечения ― 2–3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному компоненту или какому-либо вспомогательному веществу. Почечная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны кожи, подкожных тканей/иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в том числе сыпь, зуд, ощущение жара, ангионевротический отек.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, боль в эпигастральной области, тошнота, диарея, рвота.
При возникновении других побочных реакций необходимо проконсультироваться с врачом.
Особые указания
в случае, если в одной ноге возникают необычные симптомы в виде отека, изменения цвета кожи, ощущения напряженности или жара, а также боль, следует немедленно обратиться к врачу, так как эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных осложнениях (тромбоз вен нижних конечностей, то есть закупорка вен нижних конечностей кровяным сгустком). Следует обязательно использовать другие неинвазивные методы лечения, назначенные врачом, такие как наложение компрессов на ноги, ношение поддерживающих эластичных чулок или обливание холодной водой.
При воспалении кожи, тромбофлебите, подкожном уплотнении, сильной боли, язвах, внезапном отеке одной или обеих нижних конечностей, сердечной или почечной недостаточности следует проконсультироваться с врачом.
В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется переход на применение лекарственного средства во время еды.
При применении лекарственного средства следует контролировать функцию почек.
Период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных относительно безопасности его применения у этой категории пациентов.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.
Взаимодействия
препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов. Следует избегать одновременного применения с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.
Передозировка
возможно усиление побочных эффектов. При передозировке препарата возможны артериальная гипотензия, нефротоксические реакции, тромбоз. Симптомы отравления, наблюдающиеся после приема плодов конского каштана: ощущение беспокойства, сильная диарея, которая сопровождается рвотой; мидриаз, сонливость, бред, возможен летальный исход в результате дыхательного паралича через 24–48 ч.
Лечение: в случае, если отсутствует рвота и было применено большое количество лекарственного средства, рекомендуется промывание желудка (например 0,02% р-ром перманганата калия) и прием активированного угля; симптоматическое лечение.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).