Бринекс (Bryneks) (522015) - инструкция по применению ATC-классификация
Бринекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: бринзоламид;
1 мл суспензии содержит 10 мг бринзоламида;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид, динатрия эдетат, карбомер 974Р, маннит (E 421), тилоксапол, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные, суспензия.
Основные физико-химические свойства: белая или почти белая суспензия.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Ингибиторы карбоангидразы.
Код ATС S01E C04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Карбоангидраза (КA) — это фермент, выявленный во многих тканях организма человека, в том числе и в тканях глаза. Карбоангидраза катализирует обратную реакцию гидратации диоксида углерода и дегидратации угольной кислоты.
Угнетение карбоангидразы в цилиарном теле глаза снижает секрецию внутриглазной жидкости, главным образом замедляя образование ионов бикарбоната с последующим уменьшением транспортировки натрия и жидкости. В результате снижается внутриглазное давление (ВГД), являющееся главным фактором риска в патогенезе поражения зрительного нерва и потери поля зрения вследствие глаукомы. Бринзоламид — ингибитор карбоангидразы II (КА-II), доминирующего изофермента глаза, имеет показатели in vitro IC50 = 3,2 нМ и Ki = 0,13 нМ относительно КА-II.
Эффект снижения ВГД изучался при применении в качестве комбинированной терапии препарата Бринекс с травопростом (аналог простагландинов). После применения травопроста в течение 4 недель пациенты с ВГД ≥ 19 мм рт. ст. дополнительно рандомизированно получали бринзоламид или тимолол. Наблюдалось дополнительное снижение суточного значения среднего ВГД на 3,2–3,4 мм рт. ст. в группе, где применяли бринзоламид, и на 3,2–4,2 мм рт. ст. в группе, где применяли тимолол. В группах, получавших бринзоламид/травопрост, чаще всего наблюдались несерьезные офтальмологические побочные реакции, главным образом связанные с местным раздражением. Побочные реакции были умеренными и не влияли на решение о дальнейшем участии в исследовании (см. также раздел «Побочные реакции»).
По результатам доклинических исследований безопасности, токсичности при многократном применении, генотоксичности и канцерогенного действия, особого риска для человека при применении бринзоламида не выявлено.
В ходе исследований токсичности на кролях при пероральном введении бринзоламида в дозе до 6 мг/кг/день (в 125 раз больше рекомендуемой терапевтической дозы для офтальмологического применения) не было выявлено какого-либо влияния на развитие плода, несмотря на значительное токсическое влияние на самку. Аналогичные исследования на крысах выявили незначительное уменьшение оссификации костей черепа и грудины плода у самок, получавших бринзоламид в количестве 18 мг/кг/день (в 375 раз больше рекомендованной терапевтической дозы для офтальмологического применения), но у самок, получавших 6 мг/кг. /день, этого эффекта не наблюдалось. Эти результаты были получены при дозах, которые приводили к метаболическому ацидозу с уменьшением прироста массы тела самок и уменьшением массы плода. Наблюдалось дозозависимое снижение массы плода у самок, получавших перорально бринзоламид: от незначительного снижения (приблизительно 5–6%) при дозе 2 мг/кг/день и примерно до 14% при дозе 18 мг/кг/день. Что касается кормления грудью, то уровень, не оказывающий негативного воздействия на плод, составляет 5 мг/кг/день.
Фармакокинетика.
После местного применения в глаз бринзоламид абсорбируется в системный кровоток. За счет своего высокого сродства с КА-II бринзоламид активно проникает в красные кровяные тельца (эритроциты) и демонстрирует длительный период полураспада в крови (в среднем примерно 24 недели). В клинической практике отмечено образование метаболита N-дезэтилбринзоламида, который тоже связывается с КА и скапливается в эритроцитах. Этот метаболит связывается главным образом с КА-I в присутствии бринзоламида. В плазме крови концентрации как бринзоламида, так и N-дезэтилбринзоламида низкие и, как правило, ниже пределов количественного определения (< 7,5 нг/мл).
Связывание с протеинами плазмы крови не является полным (приблизительно 60%). Бринзоламид выводится преимущественно почками (около 60%). Около 20% дозы обнаружено в моче в виде метаболита. Бринзоламид и N-дезэтилбринзоламид являются доминирующими компонентами, выводимыми с мочой вместе со следовыми количествами (<1%) метаболитов N-дезметоксипропила и О-дезметила.
В ходе фармакокинетических исследований здоровые добровольцы получали бринзоламид перорально по 1 мг в капсулах 2 раза в сутки в течение 32 нед. Для оценки уровня системного ингибирования КА измерялась активность КА в эритроцитах.
Насыщение бринзоламидом КА-II эритроцитов было достигнуто в течение 4 недель (концентрация составляла примерно 20 мкМ). N-дезетилбринзоламид накапливался в эритроцитах до достижения стабильной концентрации, находившейся в пределах 6–30 мкМ, в течение 20–28 недель. Угнетение общей активности КА-II эритроцитов в стабильных условиях составило примерно 70–75%.
Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) вводили перорально по 1 мг бринзоламида 2 раза в сутки в течение 54 недель. Концентрация бринзоламида в эритроцитах через 4 недели находилась от 20 до 40 мкМ. В стабильных условиях концентрация бринзоламида и его метаболита в эритроцитах находилась от 22 до 46,1 и от 17,1 до 88,6 мкМ соответственно.
При уменьшении клиренса креатинина концентрация N-дезэтилбринзоламида в эритроцитах возрастала, а общая активность КА в эритроцитах уменьшалась, но концентрация бринзоламида в эритроцитах и активность КА-II оставались неизменными. У пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени угнетение общей активности КА было больше, хотя оно составляло менее 90% в стабильных условиях.
В исследованиях при местном применении в глаза концентрация бринзоламида в эритроцитах при стабильных условиях была такой же, как концентрация, установленная при пероральном приеме, но концентрация N-дезэтилбринзоламида была ниже. Активность карбоангидразы составляла примерно 40–70% от ее уровня до применения препарата.
Показания
Бринекс предназначен для снижения повышенного внутриглазного давления при:
- глазной гипертензии;
- открытоугольной глаукоме;
- как монотерапия для взрослых пациентов, нечувствительных к блокаторам β-адренорецепторов, или для взрослых пациентов, которым блокаторы β-адренорецепторов противопоказаны, или как дополнительная терапия при применении блокаторов β-адренорецепторов или аналогов простагландинов.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
- Повышенная чувствительность к сульфонамидам (см. также раздел «Особенности применения»).
- Почечная недостаточность тяжелой степени.
- Гиперхлоремический ацидоз.
Особенности применения
Системное действие
Бринекс, ингибитор карбоангидразы, является производным сульфонамида и при местном применении системно абсорбируется. Поэтому при местном применении бринзоламида могут возникнуть побочные реакции, характерные для сульфонамидов. Если наблюдаются проявления серьезных побочных реакций или повышенной чувствительности, следует прекратить применение препарата.
Сообщалось о нарушении кислотно-щелочного баланса при пероральном применении ингибиторов карбоангидразы. Поскольку существует риск возникновения метаболического ацидоза, препарат следует применять с осторожностью пациентам с риском поражения почек (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Пероральные ингибиторы карбоангидразы могут ухудшать способность выполнять задачи, требующие умственной сосредоточенности и/или физической координации у пациентов пожилого возраста. Поскольку Бринекс абсорбируется системно, такие эффекты могут возникнуть и при местном применении.
Одновременное применение
У пациентов, принимающих перорально ингибиторы карбоангидразы и Бринекс, возможно усиление известных системных побочных реакций ингибиторов карбоангидразы. Одновременное применение Бринекса и ингибиторов карбоангидразы для перорального применения не исследовалось, поэтому не рекомендуется (см. также раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Бринекс в основном оценивался при одновременном применении с тимололом при комбинированном лечении глаукомы. Кроме того, был изучен эффект снижения внутриглазного давления (ВГД) при применении Бринекса с аналогом простагландина травопростом при комбинированной терапии. Долгосрочные исследования одновременного применения Бринекса с травопростом как комбинированной терапии отсутствуют (см. раздел «Фармакодинамика»).
Существует ограниченный опыт применения Бринекса у пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой и пигментной глаукомой. Рекомендуется с осторожностью назначать таким пациентам и тщательно контролировать внутриглазное давление. Исследование применения Бринекса пациентам с закрытоугольной глаукомой не проводилось, поэтому применение препарата таким пациентам не рекомендовано.
Не проводили исследования влияния бринзоламида на функцию эндотелия роговицы у пациентов с поврежденной роговицей (в частности, у пациентов с низким количеством эндотелиальных клеток). Изучение действия препарата у пациентов, которые носят контактные линзы, не проводили, поэтому при применении бринзоламида таким пациентам требуется тщательное наблюдение, поскольку ингибиторы карбоангидразы могут влиять на гидратацию роговицы; применение при этом контактных линз повышает риск повреждения роговицы. При применении Бринекса пациентам, имеющим повреждение роговицы, например больным сахарным диабетом, также рекомендуется тщательное наблюдение за состоянием пациента.
Сообщалось, что хлорид бензалкония, обычно используемый в качестве консерванта в офтальмологических препаратах, может вызывать точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку Бринекс содержит хлорид бензалкония, требуется тщательный контроль при частом или длительном лечении препаратом больных с сухостью глаз или с повреждениями роговицы.
Применение препарата Бринекс пациентам, которые носят контактные линзы, не изучалось. Бринекс содержит хлорид бензалкония, что может вызвать раздражение глаз и обесцвечивает мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами. Следует предупредить пациентов о том, что необходимо снимать контактные линзы перед применением глазных капель Бринекс и подождать 15 мин после закапывания, прежде чем снова надеть контактные линзы.
После прекращения лечения Бринексом ожидается, что снижение внутриглазного давления будет продолжаться в течение 5–7 дней и потенциально может возникать эффект отмены.
Способ применения и дозы
Дозы
При применении Бринекса в качестве монотерапии или дополнительной терапии доза составляет 1 каплю в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 2 раза в сутки. У некоторых пациентов возможно достижение лучших результатов при закапывании 1 капли 3 раза в сутки.
В случае замены другого офтальмологического противоглаукомного средства на Бринекс следует прекратить применение другого средства и начать применять Бринекс со следующего дня.
Если применяют более одного офтальмологического средства местно, интервал между их применением должен составлять не менее 5 минут. Глазные мази нужно использовать в последнюю очередь.
Если дозировка была пропущена, лечение необходимо продолжить, применяя следующую дозу согласно схеме лечения. Доза не должна превышать 1 капли в пораженный глаз 3 раза в сутки.
Способ применения
Для офтальмологического применения.
Рекомендуется прижать в области носослезного канала и осторожно закрыть веки после закапывания. Это снижает системную абсорбцию лекарственных средств, введенных в глаза, что уменьшает вероятность возникновения системных побочных эффектов.
Следует хорошо взболтать флакон перед применением препарата. Чтобы предотвратить загрязнение кончика капельницы и содержимого флакона, необходимо соблюдать осторожность и не касаться век, прилегающего к ним участка, других поверхностей краем флакона-капельницы. Во время хранения следует держать флакон плотно закрытым.
Применение пациентам пожилого возраста.
Нет необходимости в коррекции дозы пациентам пожилого возраста.
Применение при нарушениях функции печени и почек.
Применение Бринекса пациентам с печеночной недостаточностью не изучалось, поэтому назначение препарата не рекомендуется.
Не проводились исследования по применению Бринекса пациентам с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатинина < 30 мл/мин) или пациентам с гиперхлоремическим ацидозом. Поскольку бринзоламид и его основной метаболит выводятся преимущественно почками, Бринекс противопоказан для лечения таких пациентов (см. также раздел «Противопоказания»).
Дети
Применение бринзоламида недоношенным новорожденным (менее 36 недель беременности) или новорожденным до 1 недели не изучалось.
Безопасность и эффективность препарата Бринекс для детей (в возрасте младше 18 лет) не установлены.
Препарат Бринекс детям в возрасте младше 18 лет не применяют.
Побочные реакции
При применении бринзоламида в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии одновременно с тимолола малеатом 5 мг/мл наиболее частыми побочными реакциями, связанными с применением препарата, были дисгевзия (5,8%) (горький или необычный привкус, см. ниже) и временное затуманивание зрения (5,8%) после инстилляции, продолжающееся от нескольких секунд до нескольких минут (см. также раздел «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).
Инфекционные и паразитарные заболевания: ринофарингит, фарингит, синусит, ринит.
Заболевание крови и лимфатической системы: уменьшение количества эритроцитов, повышение уровня хлоридов в крови.
Нарушения со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность.
Психические расстройства: апатия, депрессия, подавленное настроение, снижение либидо, ночные кошмары, бессонница, нервозность.
Нарушения со стороны обмена веществ: снижение аппетита.
Нарушения со стороны нервной системы: дисгевзия, головная боль, сонливость, нарушение координации движений, амнезия, ухудшение памяти, головокружение, парестезия, тремор, гипестезия, агевзия.
Офтальмологические нарушения: блефарит, затуманивание зрения, раздражение глаз, боль в глазу, сухость глаз, выделение из глаз, зуд глаз, чувство постороннего тела в глазу, гиперемия глаз, эрозия роговицы, кератит, точечный кератит, кератопатия, преципитаты в глазу, окрашивание роговицы, дефект эпителия роговицы, нарушение со стороны эпителия роговицы, повышение внутриглазного давления, увеличение экскавации диска зрительного нерва, отек роговицы, конъюнктивит, отек глаза, мейбомит, диплопия, повышенная чувствительность к яркому свету, светобоязнь, фотопсия, снижение остроты зрения, конъюнктивит, птеригий, пигментация склеры, астенопия, глазной дискомфорт, аномальная чувствительность глаз, сухой кератоконъюнктивит, гипестезия глаза, субконъюнктивальная киста, гиперемия конъюнктивы, зуд век, образование чешуек по краям век, нарушения со стороны роговицы, нарушение зрения, аллергические проявления со стороны глаз, мадароз, нарушение со стороны век, эритема век, периорбитальный отек.
Нарушение со стороны органов слуха: шум в ушах, вертиго.
Со стороны сердечной системы: кардиореспираторный дистресс, стенокардия, брадикардия, нарушение сердечного ритма (пальпитация), аритмия, тахикардия, артериальная гипертензия, повышение артериального давления, снижение артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений.
Нарушения со стороны системы дыхания, торакальные и медиастинальные нарушения: одышка, гиперактивность бронхов, кашель, носовое кровотечение, боль в ротоглотке и гортани, раздражение горла, заложенность носа, застой в верхних дыхательных путях, избыточная секреция носовой слизи, насморк, сухость в носу, приступ удушья, гиперреактивность бронхов, застойные явления в верхних дыхательных путях, отек слизистой придаточных пазух носа, кашель, приступ удушья.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, эзофагит, диарея, тошнота, рвота, диспепсия, боли в верхней части живота, дискомфорт в животе, дискомфорт в желудке, метеоризм, усиление перистальтики кишечника, расстройства желудочно-кишечного тракта, гипестезия ротовой полости.
Со стороны гепатобилиарной системы: отклонение от нормы показателей печеночных проб.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, сыпь, макулопапулезная сыпь, генерализованный зуд, аллопеция, уплотнение кожи, дерматит, эритема.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: боли в спине, спазмы мышц, миалгия, артралгия, боли в конечностях.
Со стороны мочевыделительной системы: боли в области почек, частое мочеиспускание.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нарушение эрекции.
Общие нарушения и реакции в месте применения: боль, дискомфорт в клетке, астения, усталость, тревожность, раздражительность, боль в груди, периферический отек, недомогание, медикаментозный осадок (преципитат).
В ограниченных кратковременных клинических исследованиях примерно у 12,5% педиатрических пациентов наблюдались побочные реакции, связанные с применением бринзоламида, большая часть из которых были несерьезными местными офтальмологическими реакциями, такими как гиперемия конъюнктивы, раздражение глаз, выделение из глаз (см. раздел «Фармакодинамика»).
В клинических исследованиях с применением глазных капель бринзоламида часто сообщалось о системной побочной реакции в виде дисгевзии (горький или необычный привкус во рту после закапывания). Вероятно, она была вызвана проникновением глазных капель в носоглотку через носослезный канал. Прижатие в области носослезного отверстия или плотное закрытие век после закапывания уменьшает вероятность возникновения этой реакции (см. также раздел «Способ применения и дозы»).
Бринзоламид является ингибитором карбоангидразы и относится к группе системно абсорбируемых сульфонамидов. Побочные реакции со стороны желудочно-кишечной, нервной, гематологической, почечной систем и метаболические нарушения, как правило, возникают при применении системных ингибиторов карбоангидразы. Побочные реакции, характерные для ингибиторов карбоангидразы при пероральном приеме, могут возникнуть и при их местном применении.
При проведении комбинированной терапии с применением глазных капель бринзоламида одновременно с травопростом не наблюдалось никаких непредвиденных побочных реакций. Побочные реакции, отмечавшиеся при комбинированном лечении, наблюдались и при применении каждого препарата в отдельности.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
После регистрации лекарственного средства важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях. Это обеспечивает постоянный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщения. Пациенты, в случае возникновения нежелательных проявлений, побочных реакций или в случае отсутствия терапевтического действия, могут сообщить контактному лицу Заявителя по тел. +38044 585–04–60 или по электронному адресу: [email protected].
Срок годности
2 года.
Срок годности после открытия флакона — 42 дня.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл или по 10 мл во флаконе с пробкой-капельницей и крышкой; №1 в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
СЕНТИСС ФОРМА ПВТ. ЛТД., Индия/SENTISS PHARMA PVT. LTD., Индия.
Заявитель
СЕНТИСС ФОРМА ПВТ. ЛТД., Индия/SENTISS PHARMA PVT. LTD., Индия.
Местонахождение заявителя
212/Д-1, Аширвад Коммерциал Комплекс, Грин Парк, Нью Дели, 110016, Индия/212/D-1, Ashirwad Commercial Complex, Green Park, New Delhi, 110016, Индия.