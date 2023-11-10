Фармакодинамика.

Карбоангидраза (КA) — это фермент, выявленный во многих тканях организма человека, в том числе и в тканях глаза. Карбоангидраза катализирует обратную реакцию гидратации диоксида углерода и дегидратации угольной кислоты.

Угнетение карбоангидразы в цилиарном теле глаза снижает секрецию внутриглазной жидкости, главным образом замедляя образование ионов бикарбоната с последующим уменьшением транспортировки натрия и жидкости. В результате снижается внутриглазное давление (ВГД), являющееся главным фактором риска в патогенезе поражения зрительного нерва и потери поля зрения вследствие глаукомы. Бринзоламид — ингибитор карбоангидразы II (КА-II), доминирующего изофермента глаза, имеет показатели in vitro IC50 = 3,2 нМ и Ki = 0,13 нМ относительно КА-II.

Эффект снижения ВГД изучался при применении в качестве комбинированной терапии препарата Бринекс с травопростом (аналог простагландинов). После применения травопроста в течение 4 недель пациенты с ВГД ≥ 19 мм рт. ст. дополнительно рандомизированно получали бринзоламид или тимолол. Наблюдалось дополнительное снижение суточного значения среднего ВГД на 3,2–3,4 мм рт. ст. в группе, где применяли бринзоламид, и на 3,2–4,2 мм рт. ст. в группе, где применяли тимолол. В группах, получавших бринзоламид/травопрост, чаще всего наблюдались несерьезные офтальмологические побочные реакции, главным образом связанные с местным раздражением. Побочные реакции были умеренными и не влияли на решение о дальнейшем участии в исследовании (см. также раздел «Побочные реакции»).

По результатам доклинических исследований безопасности, токсичности при многократном применении, генотоксичности и канцерогенного действия, особого риска для человека при применении бринзоламида не выявлено.

В ходе исследований токсичности на кролях при пероральном введении бринзоламида в дозе до 6 мг/кг/день (в 125 раз больше рекомендуемой терапевтической дозы для офтальмологического применения) не было выявлено какого-либо влияния на развитие плода, несмотря на значительное токсическое влияние на самку. Аналогичные исследования на крысах выявили незначительное уменьшение оссификации костей черепа и грудины плода у самок, получавших бринзоламид в количестве 18 мг/кг/день (в 375 раз больше рекомендованной терапевтической дозы для офтальмологического применения), но у самок, получавших 6 мг/кг. /день, этого эффекта не наблюдалось. Эти результаты были получены при дозах, которые приводили к метаболическому ацидозу с уменьшением прироста массы тела самок и уменьшением массы плода. Наблюдалось дозозависимое снижение массы плода у самок, получавших перорально бринзоламид: от незначительного снижения (приблизительно 5–6%) при дозе 2 мг/кг/день и примерно до 14% при дозе 18 мг/кг/день. Что касается кормления грудью, то уровень, не оказывающий негативного воздействия на плод, составляет 5 мг/кг/день.

Фармакокинетика.

После местного применения в глаз бринзоламид абсорбируется в системный кровоток. За счет своего высокого сродства с КА-II бринзоламид активно проникает в красные кровяные тельца (эритроциты) и демонстрирует длительный период полураспада в крови (в среднем примерно 24 недели). В клинической практике отмечено образование метаболита N-дезэтилбринзоламида, который тоже связывается с КА и скапливается в эритроцитах. Этот метаболит связывается главным образом с КА-I в присутствии бринзоламида. В плазме крови концентрации как бринзоламида, так и N-дезэтилбринзоламида низкие и, как правило, ниже пределов количественного определения (< 7,5 нг/мл).

Связывание с протеинами плазмы крови не является полным (приблизительно 60%). Бринзоламид выводится преимущественно почками (около 60%). Около 20% дозы обнаружено в моче в виде метаболита. Бринзоламид и N-дезэтилбринзоламид являются доминирующими компонентами, выводимыми с мочой вместе со следовыми количествами (<1%) метаболитов N-дезметоксипропила и О-дезметила.

В ходе фармакокинетических исследований здоровые добровольцы получали бринзоламид перорально по 1 мг в капсулах 2 раза в сутки в течение 32 нед. Для оценки уровня системного ингибирования КА измерялась активность КА в эритроцитах.

Насыщение бринзоламидом КА-II эритроцитов было достигнуто в течение 4 недель (концентрация составляла примерно 20 мкМ). N-дезетилбринзоламид накапливался в эритроцитах до достижения стабильной концентрации, находившейся в пределах 6–30 мкМ, в течение 20–28 недель. Угнетение общей активности КА-II эритроцитов в стабильных условиях составило примерно 70–75%.

Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) вводили перорально по 1 мг бринзоламида 2 раза в сутки в течение 54 недель. Концентрация бринзоламида в эритроцитах через 4 недели находилась от 20 до 40 мкМ. В стабильных условиях концентрация бринзоламида и его метаболита в эритроцитах находилась от 22 до 46,1 и от 17,1 до 88,6 мкМ соответственно.

При уменьшении клиренса креатинина концентрация N-дезэтилбринзоламида в эритроцитах возрастала, а общая активность КА в эритроцитах уменьшалась, но концентрация бринзоламида в эритроцитах и активность КА-II оставались неизменными. У пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени угнетение общей активности КА было больше, хотя оно составляло менее 90% в стабильных условиях.

В исследованиях при местном применении в глаза концентрация бринзоламида в эритроцитах при стабильных условиях была такой же, как концентрация, установленная при пероральном приеме, но концентрация N-дезэтилбринзоламида была ниже. Активность карбоангидразы составляла примерно 40–70% от ее уровня до применения препарата.