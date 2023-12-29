БРИНЗОЛАМИД (BRINZOLAMIDUM)

антиглаукомное средство сульфаниламидной структуры; ингибитор карбоангидразы II (CA II) для местного применения. Карбоангидраза катализирует обратимую реакцию, включающую гидратацию диоксида углерода и дегидратацию угольной кислоты. CA II, определяемая в цилиарном теле глаза, является изоферментом карбоангидразы и играет ключевую роль в образовании водянистой влаги глаза и поддержании внутриглазного давления за счет снижения концентрации бикарбонат-ионов. CA II также присутствует в эритроцитах и некоторых других клетках организма. Блокирование активности CA II приводит к уменьшению продукции водянистой влаги и снижению внутриглазного давления. Снижая внутриглазное давление, бринзоламид уменьшает риск повреждения зрительного нерва и сужения зрительных полей у пациентов с внутриглазной гипертензией. При местном применении бринзоламид не вызывает развития значимых системных эффектов.

При местном применении бринзоламид частично абсорбируется и поступает в системный кровоток. В большом количестве связывается с эритроцитами, за счет чего имеет длительный T ½ (более 111 дней). Приблизительно 60% бринзоламида, находящегося в плазме крови, связывается с белками. В организме метаболизируется до N-десметил бринзоламида, который также связывается с карбоангидразой и накапливается в эритроцитах. Основной метаболит бринзоламида связывается преимущественно с карбоангидразой I. Концентрация бринзоламида и его метаболита в плазме крови весьма низкая и обычно не определяется (<10 нг/мл). Элиминируется преимущественно с мочой в неизмененном виде. N-десметил бринзоламид также выявляют в моче вместе с небольшими количествами N-десметоксипропил- и O-десметил-метаболитов.