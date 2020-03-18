дозу препарата устанавливают индивидуально. Вводят п/к, в/м, в/в. При переводе пациента с высокоочищенного свиного инсулина на человеческий инсулин доза остается прежней; при переводе с бычьего или смешанного инсулина дозу необходимо снизить на 10% (при дозе, превышающей 0,6 ЕД/кг в сутки). Возможно введение до 5–6 раз в сутки в зависимости от схемы лечения. Вводят за 30 мин до еды. При индивидуальном подборе сочетается с длительно действующими инсулинами. При смешивании инсулинов в одном шприце Актрапид НМ следует набирать первым.

Используемый флакон можно хранить при комнатной температуре (не выше 25 °C) в течение 6 нед.