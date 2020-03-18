Актрапид® HM (Actrapid® HM) (5207) - инструкция по применению ATC-классификация
Актрапид HM инструкция по применению
Фармакологические свойства
инсулин короткого действия. Начало действия — через 30 мин после п/к введения, максимальный эффект достигается через 1–3 ч после инъекции, продолжительность действия — 6–8 ч. По сравнению с Актрапидом МС быстрее абсорбируется из места инъекции.
Показания Актрапид HM
инсулинзависимый сахарный диабет; инсулиннезависимый сахарный диабет (при резистентности к пероральным гипогликемизирующим средствам, состояниях декомпенсации при интеркуррентных заболеваниях, оперативных вмешательствах, в период беременности, в составе комбинированной терапии).
Применение Актрапид HM
дозу препарата устанавливают индивидуально. Вводят п/к, в/м, в/в. При переводе пациента с высокоочищенного свиного инсулина на человеческий инсулин доза остается прежней; при переводе с бычьего или смешанного инсулина дозу необходимо снизить на 10% (при дозе, превышающей 0,6 ЕД/кг в сутки). Возможно введение до 5–6 раз в сутки в зависимости от схемы лечения. Вводят за 30 мин до еды. При индивидуальном подборе сочетается с длительно действующими инсулинами. При смешивании инсулинов в одном шприце Актрапид НМ следует набирать первым.
Используемый флакон можно хранить при комнатной температуре (не выше 25 °C) в течение 6 нед.
Противопоказания
гипогликемия, инсулинома.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (наблюдаются реже, чем при применении инсулинов животного происхождения).
Передозировка
возможно развитие гипогликемии при передозировке, голодании или при чрезмерной физической нагрузке. Проявляется холодным потом, тахикардией, повышенной возбудимостью, ознобом, в тяжелых случаях — развитием комы. Легкие реакции купируются приемом сахара или сахаросодержащих продуктов; в тяжелых случаях показано введение глюкагона.
Условия хранения
в упаковке, в холодильнике при температуре 2–8 °C, не замораживая; предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.