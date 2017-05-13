Горца птичьего трава (Polygoni avicularis herba) (51709) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 19,24 грн
Без рецепта
Производитель
Виола ФФ
Форма выпуска
Трава
Дозировка
50 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
Регистрационное удостоверение
UA/2155/01/01 от 13.05.2017
Международное название
Горца птичьего трава инструкция по применению
Показания к применению
Применяют при мочекаменной болезни.
Способ применения
3 столовые ложки (15 г) травы кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, настаивают 45 минут при комнатной температуре , процеживают и отжимают. Объём полученного настоя доводят кипяченной водой до 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 2 столовые ложки 3 раза в сутки до еды.
Курс лечения - 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4 раз в год) проводят после 10-12-дневного перерыва.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.
Категория отпуска
Без рецепта.