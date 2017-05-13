Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСредства, способствующие растворению мочевых конкрементовГорца птичьего трава (Polygoni avicularis herba)

Горца птичьего трава (Polygoni avicularis herba) (51709) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Горца птичьего трава (Polygoni avicularis herba)
Цена в городе Киев
от 19,24 грн
Без рецепта
1 шт, 50 г от 19,24 грн
В наличии в 285 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Трава
Дозировка
50 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
G04B C Средства, способствующие растворению мочевых конкрементов
Регистрационное удостоверение
UA/2155/01/01 от 13.05.2017
Международное название
POLYGONUM AVICULARE*& (ГОРЕЦ ПТИЧИЙ*&)

Горца птичьего трава инструкция по применению

Показания к применению

Применяют при мочекаменной болезни.

Способ применения

3 столовые ложки (15 г) травы кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, настаивают 45 минут при комнатной температуре , процеживают и отжимают. Объём полученного настоя доводят кипяченной водой до 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 2 столовые ложки 3 раза в сутки до еды.

Курс лечения - 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4 раз в год) проводят после 10-12-дневного перерыва.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Категория отпуска

Без рецепта.

Горца птичьего трава
Горца птичьего трава трава 50 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 19,24 грн
В наличии в 285 аптеках
Цены в аптеках
Горца птичьего трава
Горца птичьего трава трава 50 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 19,24 грн
Забронировать
Забронировать