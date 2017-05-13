3 столовые ложки (15 г) травы кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, настаивают 45 минут при комнатной температуре , процеживают и отжимают. Объём полученного настоя доводят кипяченной водой до 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 2 столовые ложки 3 раза в сутки до еды.

Курс лечения - 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4 раз в год) проводят после 10-12-дневного перерыва.