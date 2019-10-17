если симптомы заболевания сохраняются более 3 дней, необходимо уточнить диагноз и скорректировать схему лечения.

Больные сахарным диабетом должны учитывать, что препарат содержит сахарозу и сироп глюкозы.

Период беременности и кормления грудью. Поскольку результатов исследований по применению в период беременности и кормления грудью нет, препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.

Дети. Назначают детям в возрасте старше 6 лет.