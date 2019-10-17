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Анги Септ Др. Тайсс (Dr. Theiss Angi sept) (51458) - инструкция по применению ATC-классификация

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Анги Септ Др. Тайсс (Dr. Theiss Angi sept)
Цена в городе Киев
от 77,62 грн
Без рецепта
24 шт от 77,62 грн 24 шт Нет в наличии 24 шт Нет в наличии 12 шт Нет в наличии 24 шт Нет в наличии
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В наличии в 272 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Леденцы
Количество штук в упаковке
24 шт.
ATC-група
R02A A20 Различные антисептики
Регистрационное удостоверение
UA/8533/01/01 от 17.10.2019

Анги Септ Др. Тайсс инструкция по применению

Фармакологические свойства

комбинированный антисептический препарат для применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.
Основной активный компонент — 2,4-дихлорбензиловый спирт — оказывает антисептическое действие. Анетол, масло перечной мяты, ментол, входящие в состав препарата, уменьшают выраженность боли и оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.

Показания Анги Септ Др. Тайсс

местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки с симптомами: боль в горле, охриплость, затрудненное глотание.

Применение Анги Септ Др. Тайсс

взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают по 1 таблетке каждые 2–3 ч, но не более 6 таблеток в сутки. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

Противопоказания

повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, дети в возрасте до 6 лет.

Побочные эффекты

в отдельных случаях аллергические реакции.

Особые указания

если симптомы заболевания сохраняются более 3 дней, необходимо уточнить диагноз и скорректировать схему лечения.
Больные сахарным диабетом должны учитывать, что препарат содержит сахарозу и сироп глюкозы.
Период беременности и кормления грудью. Поскольку результатов исследований по применению в период беременности и кормления грудью нет, препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.
Дети. Назначают детям в возрасте старше 6 лет.

Взаимодействия

не выявлены.

Передозировка

возможны нарушения со стороны ЖКТ (ощущение переполнения желудка, изжога, боль в эпигастральной области, тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °C.

Анги Септ Др. Тайсс
Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24
от 77,62 грн
В наличии в 272 аптеках
Цены в аптеках
Анги Септ Др. Тайсс
Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24
от 77,62 грн
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