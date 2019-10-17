Анги Септ Др. Тайсс (Dr. Theiss Angi sept) (51458) - инструкция по применению ATC-классификация
Анги Септ Др. Тайсс инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный антисептический препарат для применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.
Основной активный компонент — 2,4-дихлорбензиловый спирт — оказывает антисептическое действие. Анетол, масло перечной мяты, ментол, входящие в состав препарата, уменьшают выраженность боли и оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.
Показания Анги Септ Др. Тайсс
местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки с симптомами: боль в горле, охриплость, затрудненное глотание.
Применение Анги Септ Др. Тайсс
взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают по 1 таблетке каждые 2–3 ч, но не более 6 таблеток в сутки. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, дети в возрасте до 6 лет.
Побочные эффекты
в отдельных случаях аллергические реакции.
Особые указания
если симптомы заболевания сохраняются более 3 дней, необходимо уточнить диагноз и скорректировать схему лечения.
Больные сахарным диабетом должны учитывать, что препарат содержит сахарозу и сироп глюкозы.
Период беременности и кормления грудью. Поскольку результатов исследований по применению в период беременности и кормления грудью нет, препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.
Дети. Назначают детям в возрасте старше 6 лет.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
возможны нарушения со стороны ЖКТ (ощущение переполнения желудка, изжога, боль в эпигастральной области, тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.