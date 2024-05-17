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Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24 - Львов (111918) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
99,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
88,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
148,20
Экономия: -56,60 грн
91,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (2)
88,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
148,30
Экономия: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: блистер (1)
114,80
Экономия: -23,20 грн
91,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1)
146,30
Экономия: -54,70 грн
91,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
99,37
Экономия: -0,26 грн
99,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
142,00
Экономия: -50,40 грн
91,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
96,73 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
88,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
118,34
Экономия: -3,55 грн
114,79 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: блистер (1)
135,90
Экономия: -44,30 грн
91,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
101,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
88,91 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
110,16
Экономия: -3,30 грн
106,86 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
88,91 грн