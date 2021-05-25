Оптимальная суточная доза Арстифена определяется индивидуально путем определения показателя рН мочи.

Для подщелачивания мочи у пациентов с мочекислыми (уратными) конкрементами.

Для профилактики рецидивов значение рН свежей мочи должно находиться в пределах от 6,2 до 6,8. Необходимая суточная доза Арстифена является индивидуальной для разных пациентов. Обычно суточная доза составляет 3 шипучие таблетки. Суточная доза делится на 3 равные разовые дозы, принимаемые в течение дня. Если значение рН мочи ниже 6,2 дозу необходимо увеличить. Такая коррекция должна быть произведена за счет увеличения вечерней дозы до 2, а в исключительных случаях — до 3 шипучих таблеток. При превышении значения рН 6,8 дозировка должна быть уменьшена. Желательно производить коррекцию дозировки за счет вечерней дозы. Для растворения (хемолитолиза) мочекислых (уратных) конкрементов значение рН мочи должно быть между 7,0 и 7,2.

Для метафилактики кальциевых конкрементов и подщелачивания мочи у пациентов с мочекислыми конкрементами при наличии сопутствующих кальциевых конкрементов.

Значение рН свежей мочи должно быть скорректировано до 6,8–7,4. Доза должна быть определена в каждом конкретном случае для достижения диапазона значений рН. Обычно это 3 шипучие таблетки. При необходимости дозировка может быть увеличена, но в большинстве случаев 5 шипучих таблеток достаточно для достижения результатов в указанном диапазоне значений рН.

Суточную дозу 3 шипучие таблетки можно принимать как разовую вечернюю дозу или распределять на три уровня индивидуальные дозы, принимаемые в течение дня. При более высоких дозах целесообразно принимать 1 шипучую таблетку утром, 1 в обеденное время и 2-3 таблетки вечером.

Арстифен противопоказан детям до 18 лет (см. раздел Дети). Способ применения .

Таблетки шипучие препарата Арстифен следует растворить в стакане воды, размешать и сразу выпить.

Жидкость может быть немного мутной и иметь на поверхности некоторые нерастворенные частицы.

Обычно контроль эффективности производят 3 раза в сутки путем определения рН мочи. Для этого используются стандартные индикаторные полоски, вложенные в каждую упаковку.

Индикаторный участок тестовой полоски нужно ненадолго погрузить в мочу. Цвет тест-полоски затем сравнивают со шкалой цвета в течение 2 мин, значение рН считывают и заносят в контрольный календарь. Дети. Эффективность и безопасность применения препарата детям изучены недостаточно, поэтому не рекомендуется назначать Арстифен детям (до 18 лет).