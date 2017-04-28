Принимают во внутрь. 0,5 столовой ложки (10 г) березовых почек кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл ( 1 стакан) горячей кипяченной воды, закрывают крышкой и нагревают на кипяченной водяной бане 15 минут. Охлождают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, остаток сырья отжимают. Объём полученного настоя доводят кипяченной водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают настой теплым по 1/3 стакана 2-3 раза в день по 10-15 минут до еды.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента с учетом характера и степени тяжести патологического процесса, особенностей протекания заболевания, достигнутого терапевтического эффекта.