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Березы почки (Birch buds) (504712) - инструкция по применению ATC-классификация

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Березы почки (Birch buds)
Цена в городе Киев
от 44,78 грн
Без рецепта
1 шт, 20 г от 44,78 грн 1 шт, 50 г от 46,17 грн 1 шт, 10 г от 25,66 грн 1 шт, 10 г Нет в наличии 1 шт, 50 г Нет в наличии
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В наличии в 485 аптеках
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Форма выпуска
Почки
Дозировка
20 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
C03B X10** Прочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектом
Регистрационное удостоверение
UA/2154/01/01 от 28.04.2017
Международное название
BETULA PUBESCENS EHRH.*& (БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ*&)

Березы почки инструкция по применению

Показания к применению

Отеки при почечной и сердечной недостаточности.

Способ применения

Принимают во внутрь. 0,5  столовой ложки (10 г) березовых почек кладут  в эмалированную посуду, заливают 200 мл ( 1 стакан) горячей кипяченной воды, закрывают крышкой и нагревают на кипяченной водяной бане 15 минут. Охлождают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, остаток сырья отжимают. Объём полученного настоя доводят кипяченной водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают настой теплым по 1/3 стакана 2-3 раза в день по 10-15 минут до еды.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента с учетом характера и степени тяжести патологического процесса, особенностей протекания заболевания, достигнутого терапевтического эффекта.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Березы почки
Березы почки почки 20 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 44,78 грн
В наличии в 485 аптеках
Цены в аптеках
Березы почки
Березы почки почки 20 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 44,78 грн
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