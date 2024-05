Бронхо-мунал ― препарат, содержащий лиофилизированный лизат 21 штамма бактерий. Это инактивированные Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, некоторые штаммы стрептококков (Str. pneumoniae, Str. Pyogenes, Str. viridans) Staphylococcus aureus и Moraxella catarrhali и некоторые другие, то есть патогены, наиболее часто вызывающие ОРВИ (Koatz A.M. еt al., 2016). Он применяется как с целью профилактики ОРВИ, так и обострений хронических заболеваний дыхательных путей (например хронического бронхита, ХОБЛ), так как способен потенцировать как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ. Бронхо-мунал обладает иммуномодулирующими свойствами и может воздействовать на человеческие дендритные клетки, способствуя их созреванию и активации T-клеток, а также стимулирует выработку ряда цитокинов, участвующих в иммунном ответе (Parola C. et al., 2013).

В зарубежной литературе лизат бактерий, содержащийся в Бронхо-мунале, отмечается под названием стандартизированный лизат ОМ-85 (СЛ ОМ-85).

Часто и длительно болеющие дети и не только дети: есть ли решение проблемы? Бронхо-мунал

Рецидивирующие инфекции дыхательных путей (РИДП) являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности. Они зачастую требуют комплексного лечения, включающего применение антибиотиков, и приводят к значительным социально-экономическим затратам (West J.V., 2002). Осложнения, полученные после перенесенных ОРВИ являются причиной 19% всех случаев смерти среди детей в возрасте младше 5 лет, в основном в странах с низким экономическим развитием: в Африке, Азии и Латинской Америке. В развитых странах ОРВИ также отмечают очень часто, вызывая 20% медицинских консультаций, 30% случаев временной нетрудоспособности и 75% случаев назначений антибиотиков. Основные симптомы ОРВИ включают чихание, насморк, боль в горле, кашель, гипертермию и общее недомогание. Считается, что дети в возрасте 1–4 лет переносят в среднем 8 ОРВИ в год, в возрасте 5–9 лет ― 6 ОРВИ и в возрасте 10–19 лет ― 5 ОРВИ в год. Для детей факторами риска являются посещение детских садов и других детских коллективов, проживание в плохих жилищных условиях (скученность), контакт со старшими заболевшими братьями и сестрами, пассивное курение и отсутствие грудного вскармливания у детей раннего возраста (Del-Rio-Navarro B.E. еt al., 2006).

Подавляющее большинство РИДП имеет вирусную этиологию, в то же время существует ряд бактерий, поражающих органы дыхания, кроме того, при ОРВИ и особенно гриппе вероятно развитие бактериальной суперинфекции.

Пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей, такими как аллергический ринит (АР), бронхиальная астма (БА) или ХОБЛ, а также с нарушениями иммунитета подвержены высокому риску возникновения РИДП. Необходимо учитывать риск РИДП и обострений хронических заболеваний при выборе схем лечения у данной категории пациентов.

У пациентов с хронической патологией органов дыхания нарушены механизмы иммунологического ответа, у них определяются преобладание Th2-опосредованных реакций и снижение защитных Th1-опосредованных, а также повышение уровня IgE, что связано с развитием избыточного воспалительного ответа и реакций гиперчувствительности.

Независимо от этиологии, наличие патогенных микроорганизмов в дыхательных путях вызывает каскад реакций врожденного и адаптивного иммунитета. Целью применения Бронхо-мунала является повышение эффективности этих реакций и, таким образом, предотвращение развития инфекционного процесса в органах дыхания.

Важными звеньями реализации механизмов иммунного ответа являются выработка слизистой оболочкой дыхательных путей неспецифических антимикробных пептидов (адгезивных молекул), цитотоксическое действие NK-клеток и поглощение патогенов моноцитами/макрофагами и нейтрофилами. Кроме того, ключевым звеном адаптивного иммунного ответа является выработка IgA. Бронхо-мунал оказывает стимулирующее действие на эти процессы. Данный препарат повышает содержание IgA как в дыхательных путях, так и на слизистой оболочке ЖКТ. Также он угнетает избыточное образование IgЕ, тем самым снижая вероятность развития реакций гиперчувствительности и их выраженность (Koatz A.M. et al., 2016). Кроме того, сдвиг иммунного ответа с Th2 в сторону Th1 под влиянием СЛ ОМ-85 также способствует снижению гиперчувствительности, что находит свое применение в лечении аллергической БА и аллергического ринита. В последнее десятилетие стала понятной ключевая роль дендритных клеток в реализации иммунного и воспалительного ответа. Бронхо-мунал активирует дендритные клетки слизистой оболочки. Таким образом, он оказывает плейотропное иммуномодулирующее действие как на врожденный, так и на адаптивный иммунный ответ (Parola C. et al., 2013).

Эффективность СЛ ОМ-85 в профилактике РИДП у детей и взрослых, независимо от этиологии, в том числе у лиц с нарушением иммунитета, подтверждена во множестве клинических исследований. Существуют исследования, в которых продемонстрировано, что секреторный IgA может в значительной степени компенсировать иммунодефицит IgG (Koatz A.M. еt al., 2016).

Бронхо-мунал: доказательства эффективности

В результате одного из исследований (проводилось в течение 2 лет) (n=84, возраст участников 16–65 лет) было установлено, что СЛ ОМ-85 снижает заболеваемость ОРВИ, а также количество обострений основного заболевания у пациентов (АР, БА или ХОБЛ). На первом этапе исследования все участники принимали стандартизированную терапию основного заболевания, на следующем этапе к ней добавлялся прием СЛ ОМ-85 по схеме. Как и ожидалось, выявлено повышение концентрации сывороточного и секреторного IgA, что коррелировало со снижением частоты ОРВИ и обострений основного заболевания. Лечение СЛ ОМ-85 вызывало клиническое улучшение у пациентов с БА, АР и ХОБЛ, не только с точки зрения частоты респираторных инфекций, но и в отношении тяжести течения основных заболеваний. В этом исследовании за год у пациентов с БА, АР и ХОБЛ сократилось количество респираторных инфекций на 45% и число обострений основных заболеваний на 36% по сравнению с периодом, предшествующим приему исследуемого препарата. При этом также значительно уменьшились количество обращений по поводу основного заболевания и выраженность связанных с ним симптомов (Koatz A.M. еt al., 2016).

Воспалительные заболевания дыхательных путей, прежде всего БА и ХОБЛ, являются важной проблемой здравоохранения развитых стран. И БА, и ХОБЛ характеризуются бронхиальной обструкцией и выраженным воспалительным компонентом в патогенезе. Они требуют постоянного поддерживающего лечения, включающего обычно бронхолитики и топические стероиды. При этом обострения вызывают увеличение выраженности основных симптомов, прежде всего одышки, и необратимое снижение функции легких. Наиболее частыми причинами обострений ХОБЛ, ухудшающих состояние больного, выступают бактериальные или вирусные инфекции. У пациентов с БА наблюдается снижение продукции интерферонов I и III типа (ИФН), что также приводит к развитию индуцированных ОРВИ обострений. В одном из исследований было продемонстрировано, что Бронхо-мунал обладает способностью индуцировать продукцию IFN-β, важного цитокина, проявляющего иммуномодулирующий и противовирусный эффекты (Dang A.T. Et al., 2017).

Результаты экспериментальных исследований подтверждают концепцию, согласно которой лизаты бактерий действуют профилактически в отношении респираторных патогенов. Так, мыши, предварительно получавшие ингаляционно лизат Haemophilus influenzae, оказались в дальнейшем устойчивыми к различным патогенным микроорганизмам, включая Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus anthracis и Aspergillus fumigatus (Evans E.S. еt al., 2010).

Развитие осложнений у пациентов с гриппом является огромной проблемой, стоящей перед медициной. Хотя лечение антибиотиками в последние десятилетия достигло значительных успехов, развитие бактериальных суперинфекций остается одной из основных причин летального исхода, связанного с гриппом. Была изучена эффективность применения СЛ ОМ-85 для повышения иммунного ответа и профилактики как гриппа, так и развития вторичных инфекций, вызванных бактериальными патогенами.

В модели на мышах было продемонстрировано, что введение СЛ ОМ-85 стимулирует созревание дендритных клеток и поликлональных В-клеток, характеризуется повышением экспрессии MHC II, повышением уровней CD86 и CD40 и антител, эффективных при нейтрализации вируса. В результате полученных данных было установлено, что пероральное введение бактериальных лизатов обусловливает иммуномодулирующий эффект и предупреждает развитие инфекционных поражений дыхательных путей у мышей (Pasquali S. et al., 2014).

Современное лечение атопического дерматита предусматривает преимущественно местное применение препаратов, в частности топических кортикостероидов. В редких тяжелых случаях назначаются иммунодепрессанты, такие как циклоспорин. Согласно одной из гипотез значительный вклад в развитие данной патологии вносит чрезмерная гигиена в развитых странах и недостаточная стимуляция иммунной системы разнообразными микроорганизмами. Предполагается причинно-следственная связь между снижением частоты инфекционных и увеличением числа случаев аллергических заболеваний. Исходя из этого, было высказано предположение, что последние отчасти можно предотвратить путем введения инактивированных патогенных бактерий. Кроме того, в патогенезе атопического дерматита большую роль играют преобладание Th2 и гиперпродукция IgE, что также может объяснять эффективность СЛ ОМ-85, применение которого способствует снижению уровня IgE и уменьшению соотношения Th2/Th1 (эти же механизмы актуальны для аллергической БА). В исследовании доказана клиническая эффективность и хорошая долгосрочная переносимость СЛ ОМ-85 в качестве адъювантной терапии атопического дерматита. Включение в терапию данного лекарственного средства приводило к уменьшению выраженности развития новой сыпи, снижению частоты обострений на 20% (Bodemer C. et al., 2017).

Заключение. Бронхо-мунал — профилактика и терапия

РИДП являются одной из причин временной нетрудоспособности. При этом терапевтические возможности в значительной степени ограничены традиционным лечением антибиотиками. Причины восприимчивости к инфекциям органов дыхания различны, но в целом отражают неспособность иммунной системы предотвращать развитие инфекционного процесса. Таким образом, применение лекарственных средств, которые повышают реактивность клеток иммунной системы, представляется патогенетически обоснованным и рациональным с экономической точки зрения подходом. В то же время следует учитывать, что за последние годы среди наиболее часто отмечаемых респираторных патогенов возросла устойчивость к антибиотикам, что подчеркивает необходимость разработки стратегий иммунизации против бактерий и вирусов, поражающих дыхательную систему.

С начала XX в. бактериальные лизаты применяются эмпирически с превентивной целью (Parola C. et al., 2013). Бронхо-мунал введен в медицинскую практику уже более 30 лет (Dang A.T. еt al., 2017). Это лекарственное средство для перорального приема, применяется для предупреждения развития рецидивов РИДП и/или обострений хронических заболеваний органов дыхания. Оно эффективно и безопасно как для детей, так и для взрослых. Его действующее вещество, водорастворимая смесь лизированных бактериальных клеток, действует профилактически в отношении ОРВИ, гриппа и его бактериальных осложнений, респираторно-синцитиального вируса (Dang A.T. еt al., 2017).

Действительно, в результате исследований было установлено, что применение Бронхо-мунала может быть эффективным при многочисленных заболеваниях, таких как хронический бронхит и ХОБЛ, рецидивирующие инфекции дыхательных и мочевыводящих путей различного происхождения, аллергический ринит, рецидивирующий острый обструктивный бронхит и БА.

Проведенные исследования подчеркивают важность микробной стимуляции иммунной системы для поддержания эффективного функционирования иммунных барьеров. Доказано, что пероральное введение бактериальных лизатов способствует повышению уровня антител к основным возбудителям РИДП и снижению частоты заболеваемости респираторными инфекциями. Эти данные подтверждают концепцию укрепления нашей иммунной системы путем проведения ее целенаправленной стимуляции инактивированными патогенами для профилактики и терапии РИДП (Pasquali C. et al., 2014).