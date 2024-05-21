рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник магния и витамина D 3 .

Магний является важным электролитом для метаболизма человека. Около 99% всего магния в организме находится в костях и мышцах. Поэтому важное значение имеет его усвоение с пищей и необходимо его ежедневное потребление.

Витамин D — «витамин солнца»: предшественник этого витамина образуется с помощью ультрафиолетовых лучей солнечного света в коже человека и затем превращается в активную форму витамина в печени и почках. Пребывание в основном в закрытых помещениях, защита кожи одеждой и использование солнцезащитных кремов часто не обеспечивает достаточного влияния солнечного света для синтеза витамина D нашим организмом. Поэтому проживание в регионах с достаточной инсоляцией не может полностью исключить наличие дефицита витамина D.

Оптимальное обеспечение витаминами и минералами значительно способствует поддержанию нашего здоровья и работоспособности. И витамин D, и магний играют важную роль в различных метаболических процессах и функциях организма. К ним относятся — прямо или косвенно — поддержание нормальной работы мышц и хорошего состояния костей.

Витамин D способствует:

• нормальной абсорбции и утилизации кальция и фосфора;

• нормальному уровню кальция в крови;

• поддержанию хорошего состояния костей;

• поддержанию нормальной работы мышц.

Магний способствует:

• нормальному энергетическому обменау;

• поддержанию нормального состояния костей;

• нормальной работе мышц;

• электролитному балансу в организме.