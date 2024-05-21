ВИТАГАММА D3 ДУО (VITAGAMMA D3 DUO) (497610) - инструкция по применению Диетические добавки
ВИТАГАММА D3 ДУО инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник магния и витамина D3.
Магний является важным электролитом для метаболизма человека. Около 99% всего магния в организме находится в костях и мышцах. Поэтому важное значение имеет его усвоение с пищей и необходимо его ежедневное потребление.
Витамин D — «витамин солнца»: предшественник этого витамина образуется с помощью ультрафиолетовых лучей солнечного света в коже человека и затем превращается в активную форму витамина в печени и почках. Пребывание в основном в закрытых помещениях, защита кожи одеждой и использование солнцезащитных кремов часто не обеспечивает достаточного влияния солнечного света для синтеза витамина D нашим организмом. Поэтому проживание в регионах с достаточной инсоляцией не может полностью исключить наличие дефицита витамина D.
Оптимальное обеспечение витаминами и минералами значительно способствует поддержанию нашего здоровья и работоспособности. И витамин D, и магний играют важную роль в различных метаболических процессах и функциях организма. К ним относятся — прямо или косвенно — поддержание нормальной работы мышц и хорошего состояния костей.
Витамин D способствует:
• нормальной абсорбции и утилизации кальция и фосфора;
• нормальному уровню кальция в крови;
• поддержанию хорошего состояния костей;
• поддержанию нормальной работы мышц.
Магний способствует:
• нормальному энергетическому обменау;
• поддержанию нормального состояния костей;
• нормальной работе мышц;
• электролитному балансу в организме.
Рекомендации по употреблению
взрослым: принимают по 1 таблетке раз в сутки во время приема пищи.
Продолжительность применения зависит от уровня витамина D и магния в крови.
Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.
Диетические добавки не следует употреблять как замену полноценного рациона питания.
Витагама D3 Дуо — с сахаром и подсластителем. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Беременные или женщины, которые кормят грудью, престарелые или любое лицо с любым заболеванием перед употреблением этого продукта должны проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
не употреблять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов добавки, аллергической реакции.
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
Также не употреблять при гипермагнезиемии, гиперкальциурии и гипервитаминозе D3.
Условия хранения
в оригинальной упаковке (для защиты от света и влаги) при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Не употреблять, если истек срок годности, указанный на упаковке.