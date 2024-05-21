проблемы с предстательной железой (простатой) чаще отмечаются у мужчин в возрасте старше 40 лет. Предстательная железа является частью репродуктивной системы мужчины и находится чуть ниже мочевого пузыря, у уретры. Поскольку предстательная железа с возрастом увеличивается в объеме, она начинает постепенно давить на уретру и мочевой пузырь, что может быть причиной первых признаков проблем с предстательной железой, таких как слабая струя мочи или учащенное мочеиспускание. Наличие симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей также может быть связано с риском развития проблем с потенцией.

В составе Витапрост комби объединены хорошо известные растительные экстракты, которые традиционно применяются для поддержания здоровья предстательной железы и «мужской силы». Кроме нормализации мочеиспускания, в составе содержатся компоненты, положительно влияющие на половое влечение и активность.

Сбалансированный состав Витапрост комби для здоровья предстательной железы и «мужской силы»:

– Стандартизованный экстракт плодов пальмы сереноа (Serenoa repens) — природное средство для поддержания здоровой предстательной железы и нормального мочеиспускания, в том числе при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

– Экстракт крапивы двудомной (Urtica dioica) способствует нормальному функционированию мочевыводящих путей и почек, может облегчить расстройства мочеиспускания.

+ «МУЖСКАЯ СИЛА» ОТ ПРИРОДЫ

– Экстракт якорцев стелющихся (Tribulus terrestris) обладает тонизирующим эффектом, помогает поддерживать сексуальное влечение, активность, мышечный тонус и достаточный уровень энергии.

– Цинк способствует поддержанию нормального уровня тестостерона в крови, нормализации фертильности и репродуктивного здоровья.

– Витамин B 6 способствует нормализации энергетического обмена и снижению ощущения усталости. Также способствует регуляции гормональной активности.

– Витамин D 3 играет роль в процессе деления клеток и способствует нормализации работы иммунной системы.

Высокое качество продукта и действенность компонентов обеспечиваются следующими факторами:

• специальная форма процесса переработки субстанций;

• гарантия качества от проверенного временем поставщика товара;

• производство сертифицировано на соответствие GMP.