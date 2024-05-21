ВИТАПРОСТ КОМБИ (VITAPROST COMBI) (497128) - инструкция по применению Диетические добавки
ВИТАПРОСТ КОМБИ инструкция по применению
Характеристика
проблемы с предстательной железой (простатой) чаще отмечаются у мужчин в возрасте старше 40 лет. Предстательная железа является частью репродуктивной системы мужчины и находится чуть ниже мочевого пузыря, у уретры. Поскольку предстательная железа с возрастом увеличивается в объеме, она начинает постепенно давить на уретру и мочевой пузырь, что может быть причиной первых признаков проблем с предстательной железой, таких как слабая струя мочи или учащенное мочеиспускание. Наличие симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей также может быть связано с риском развития проблем с потенцией.
В составе Витапрост комби объединены хорошо известные растительные экстракты, которые традиционно применяются для поддержания здоровья предстательной железы и «мужской силы». Кроме нормализации мочеиспускания, в составе содержатся компоненты, положительно влияющие на половое влечение и активность.
Сбалансированный состав Витапрост комби для здоровья предстательной железы и «мужской силы»:
– Стандартизованный экстракт плодов пальмы сереноа (Serenoa repens) — природное средство для поддержания здоровой предстательной железы и нормального мочеиспускания, в том числе при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
– Экстракт крапивы двудомной (Urtica dioica) способствует нормальному функционированию мочевыводящих путей и почек, может облегчить расстройства мочеиспускания.
+ «МУЖСКАЯ СИЛА» ОТ ПРИРОДЫ
– Экстракт якорцев стелющихся (Tribulus terrestris) обладает тонизирующим эффектом, помогает поддерживать сексуальное влечение, активность, мышечный тонус и достаточный уровень энергии.
– Цинк способствует поддержанию нормального уровня тестостерона в крови, нормализации фертильности и репродуктивного здоровья.
– Витамин B6 способствует нормализации энергетического обмена и снижению ощущения усталости. Также способствует регуляции гормональной активности.
– Витамин D3 играет роль в процессе деления клеток и способствует нормализации работы иммунной системы.
Высокое качество продукта и действенность компонентов обеспечиваются следующими факторами:
• специальная форма процесса переработки субстанций;
• гарантия качества от проверенного временем поставщика товара;
• производство сертифицировано на соответствие GMP.
Рекомендации по употреблению
1 таблетка в сутки. Лучше всего после еды, запивая достаточным количеством воды.
Срок употребления: определяет врач индивидуально.
Предостережение к употреблению: диетическая добавка предназначена только для взрослых. Не следует употреблять лицам с гиперчувствительностью к компонентам диетической добавки. Не превышать указанную рекомендуемую суточную дозу. Продукт не должен использоваться в качестве заменителя питания. Не использовать после истечения срока годности.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством!
Что можно сделать для поддержания здоровой предстательной железы (простаты)?
– Вести здоровый образ жизни — рекомендованы регулярные физические упражнения (например ходьба), следует избегать длительного сидения. Бросить курить.
– Пить не менее 2 л воды в день.
– Но не пить много жидкости перед сном.
– Отдавать предпочтение сбалансированному питанию, обогащенному витаминами и минералами. Свести к минимуму потребление горячих и острых блюд, а также крепкого кофе и алкогольных напитков.
– Опорожнять мочевой пузырь при появлении первых призывов к мочеиспусканию (не терпеть).
– После мочеиспускания стараться попробовать еще раз, чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь.
– Регулярно посещать уролога.
– Поддерживать здоровье предстательной железы и мочевыводящих путей с помощью специальных диетических добавок.
Противопоказания
не употреблять детям, беременным или кормящим грудью.
Условия хранения
в темном и сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.