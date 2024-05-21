свойства компонентов : согласно общедоступным литературным источникам, составляющие, входящие в состав Гепазак® плюс, имеют следующие свойства:

Аргинин — условно незаменимая аминокислота, достаточный уровень которой в определенные периоды жизни люднее (интенсивного роста и развития, во время заболеваний, стресса, астении) не может быть обеспечен только за счет внутреннего синтеза этого соединения, в связи с этим оно должно попадать в организм с пищей. Среднесуточная потребность потребления аргинина составляет 5,4 г. В организме человека аргинин входит в состав 20 белков, и является активным и разносторонним клеточным регулятором многих жизненно важных функций организма, оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной, антигипоксической и мембраностабилизирующей активности, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах. Аргинин также является субстратом для NO-синтазы-фермента, катализирующего синтез оксида азота (N0) в эндотелиоцитах. N0 играет немаловажную роль в биорегуляции организма. Физиологическая роль оксида азота заключается в релаксации кровеносных судний, гладкой мускулатуры трахеи, желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки и др., также улучшает микроциркуляцию и портальное кровообращение в печени. Установлено, что L–аргинин обладает гепатопротекторными свойствами благодаря тому, что снижает вязкость зон белково-липидного контакта и повышает активность мембраносвязанного фермента цитохрома Р450, обеспечивает детоксикационную функцию печени. При участии фермента аргиназы L–аргинин распадается на L–орнитию и мочевину, что обеспечивает элиминирование заменимых нитросодержащих веществ из организма. L–аргинин является незаменимым компонентом цикла мочевой кислоты. Этот путь позволяет постоянно удалять токсический аммиак (NH3 из организма). Побочным продуктом этой реакции, L–орнитин, является предшественником для синтеза полиаминов — молекул, незаменимых для пролиферации и дифференцировки клеток печени и других органов. Аргинин увеличивает обезвреживание аммиака в печени, способствуя превращению аммиака в мочевину, связывает токсичные ионы аммония, образующиеся при катаболизме белков в печени.

Бетаин — производное аминокислоты глицина — триметилглицин. В организме он синтезируется путем окисления холина или поступает с едой. Бетаин может заменять холин и функционировать как эффективный донор метильных групп при пищевой недостаточности метионина и способен предотвращать накопление липидов в печени. Он признан эффективным липотропным агентом. Метаболизм бетаина связан с обменом холина и метионина. Одной из важных функций холина является синтез фосфатидилхолина, компонента клеточных мембран и обязательный компонент ЛПВП. Бетаин в этих реакциях способствует превращению гомоцистеина в метионин. Благодаря этому бетаин может замещать дефекты в реакциях метилирования, вызванные нарушением фолатного цикла или синтеза некоторых витаминов. При этих нарушениях участие бетаина в превращении гомоцистеина в метионин становится решающим. Антистеатогенное и антифибротическое действие бетаина ассоциируется с его свойствами уменьшать уровень гомоцистеина в крови и нормализовать содержание аденозина в печени. Дефекты фолатного цикла и цикла гомоцистеин-метионин являются распространенными нарушениями и наблюдаются при жировой болезни печени. Таким образом, сочетание двух компонентов природного происхождения — аргинина и бетаина, согласно научным исследованиям, может проявлять следующие физиологические и метаболические эффекты:

1. Анаболический

• аргинин и бетаин обеспечивают повышение синтеза белка в организме, увеличение выносливости к физическим нагрузкам, повышение работоспособности; способствуют уменьшению общей слабости и усталости, приливу сил и энергии;

• аргинин увеличивает продукцию оксида азота, являющегося универсальным вазодилататором и антиоксидантом, улучшает кровоснабжение всех органов и тканей организма;

• аргинин улучшает микроциркуляцию и гемодинамику;

• бетаин оказывает осмопротекторное действие на клетки, поддерживает водный баланс и уменьшает потребность человека в энергии для жизнедеятельности.

2. Детоксицирующий

• аргинин, являющийся субстратом для синтеза мочевины (в печени), способствует выведению конечных продуктов азотистого обмена из организма, связывает токсический аммиак и поддерживает азотистый баланс;

• беиаин как универсальный осмопротектор поддерживает водноэлектролитный баланс клеток (борьба с ацидозом) и усиливает обезвреживание и выведение токсинов, свободных радикалов, продуктов обмена алкоголя и медикаментов из организма.

3. Гепатопротекторный

• аргинин и бетаин являются субстратом для синтеза белков и фосфолипидов мембран гепатоцитов;

• аргинин повышает детоксикационные возможности печени путем дезактивации аммиака;

• аргинин (донатор N0) усиливает артериальный кровоток в печени, уменьшает венозное сопротивление в системе портальной вены, улучшает процессы печеночной микроциркуляции, уменьшает гипоксию печени;

• бетаин принимает непосредственное участие в образовании фосфатидилхолина и ЛПОНП, способствует окислению накопленных жиров в печени, а также их утилизации.